Cách làm chè sắn dây thanh nhiệt, mát gan cực đơn giản tại nhà, ăn bao nhiêu cũng hết

Nấu gì hôm nay 30/05/2018 18:06

Chè sắn dây ngọt mát, thanh nhiệt sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thêm vào thực đơn hàng ngày cho cả gia đình ngày nắng nóng. Cách làm món chè này cũng rất đơn giản, chị em có thể trổ tài chế biến ngay tại nhà.

Không chỉ có khả năng giải khát và thanh nhiệt, bột sắn dây còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Theo Đông y, bột sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế, bàng quang, có tác dụng sinh tân dịch, trừ phiền nhiệt, thông đại tiểu tiện, làm ra mồ hôi, giải độc…

Cách làm chè sắn dây thanh nhiệt, mát gan cực đơn giản tại nhà, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 1
Bột sắn dây rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bột sắn dây thường được dùng để trị nôn mửa, đi ngoài ra máu, ngộ độc thực phẩm, cảm sốt phong nhiệt, nhức đầu, mụn nhọt, phòng ngừa rôm sảy do thời tiết quá nóng bức.

Chính vì vậy, chè sắn dây đậu xanh thanh mát thường được rất nhiều người yêu thích. Đặc biệt trong những ngày hè nóng bức, món chè này được xem là “cứu tinh” tuyệt vời.

Cách nấu chè sắn dây cũng rất đơn giản với nguyên liệu dễ kiếm và không tốn quá nhiều thời gian.

Cách làm chè sắn dây thanh mát cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 2 thìa canh bột sắn dây

- 200g đậu xanh chà vỏ

- 200g đường kính trắng (đường phèn)

- 50ml bước cốt dừa

- 1 ống vani

Hướng dẫn thực hiện:

Đậu xanh rửa sạch, loại bỏ những hạt sâu lép rồi ngâm với nước lạnh hoặc nước nóng trong khoảng 2-3 tiếng để đậu nở mềm.

Cách làm chè sắn dây thanh nhiệt, mát gan cực đơn giản tại nhà, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 2
Đậu xanh ngâm nước rồi vớt ra để ráo - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ngâm, bạn cho phần đậu xanh vào nồi đun với khoảng 700ml nước trong khoảng 20 phút. Thêm đường vào rồi nêm nếm cho vừa khẩu vị, đun tiếp 15 phút với lửa nhỏ để đậu chín nhừ.

Cách làm chè sắn dây thanh nhiệt, mát gan cực đơn giản tại nhà, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 3
Ninh nhừ đậu xanh rồi cho bột sắn vào - Ảnh minh họa: Internet

Cho bột sắn dây vào bát con rồi hoà tan với 1/2 bát nước lọc. Khuấy đều tay để bột sắn dây tan đều, không bị vón cục. Tiếp đến, bạn đổ phần bột sắn dây từ từ vào trong nồi đậu đang ninh rồi tiếp tục khuấy đều, thêm vào 1 ống vani để tạo mùi thơm hấp dẫn.

Đợi đến khi bột sắn dây sánh lại và chuyển màu trong thì tắt bếp. Đến khi chè nguội thì múc chè ra bát hoặc ly, sau đó rưới phần nước cốt dừa lên trên, thêm đá bào vào trộn đều là có thể thưởng thức ngay. Bát chè thơm mùi đậu xanh, beo béo vị nước cốt dừa sẽ khiến bạn ăn mãi không chán.

Cách làm chè sắn dây thanh nhiệt, mát gan cực đơn giản tại nhà, ăn bao nhiêu cũng hết - Ảnh 4
Chè bột sắn dây đậu xanh rất thơm ngon, bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày thời tiết nóng bức, được thưởng thức bát chè sắn dây thanh mát, ngon ngọt sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Cách nấu chè sắn dây cũng vô cùng đơn giản nên bạn chỉ mất vài phút là có thể hoàn thành ngay.

Bạn cũng có thể thay thế đậu xanh bởi những nguyên liệu khác nhau như đậu ván, khoai lang, củ năng… để đổi khẩu vị.

Hãy thường xuyên làm món chè sắn dây thơm ngon này để giải nhiệt cơ thể cho cả gia đình nhé!

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