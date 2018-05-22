Cách làm chè củ năng cốt dừa kiểu Thái thanh nhiệt cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua

Nấu gì hôm nay 22/05/2018 18:08

Chè củ năng cốt dừa kiểu Thái thơm ngon, thanh mát sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để giải nhiệt ngày nắng nóng. Cách làm món chè này cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để cùng gia đình thưởng thức.

Chè củ năng nước cốt dừa là món ăn yêu thích của người dân Thái Lan. Món chè thơm mùi cốt dừa, ngọt mát vị đường phèn, đặc biệt những hạt củ năng dai giòn sẽ khiến bạn ăn mãi không chán.

Không chỉ là món ăn vặt giải nhiệt thông thường, chè củ năng còn rất tốt cho sức khỏe. Nhờ chứa hàm lượng lớn magiê, photpho, kali… cùng nhiều loại vitamin mà củ năng có tác dụng  đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể, ngăn ngừa bệnh tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa...

Cách làm chè củ năng cốt dừa kiểu Thái thanh nhiệt cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 1
Chè củ năng cốt dừa không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chè củ năng nước cốt dừa rất đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian, chị em phụ nữ hãy trổ tài làm thử nhé!

Cách làm chè củ năng cốt dừa kiểu Thái thơm ngon cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 15-20 củ năng

- 10 giọt màu thực phẩm màu đỏ

- 120g bột năng

- 60g đường

- 60ml sữa tươi

- 1 lon nước cốt dừa

Hướng dẫn thực hiện:

Củ năng rửa sạch, gọt vỏ rồi thái hạt lựu. Chuẩn bị sẵn tô lớn, hòa tan màu thực phẩm với 30ml nước rồi cho củ năng vào trộn đều lên. Ngâm củ năng khoảng 5 phút cho thấm đều màu rồi vớt ra tô riêng.

Cách làm chè củ năng cốt dừa kiểu Thái thanh nhiệt cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 2
Củ năng thái hạt lựu rồi ngâm màu - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, cho phần bột năng vào trộn đều đến khi bột bám kín toàn bộ củ năng là được. Sau đó, cho củ năng đã tẩm bột vào rây để loại bỏ hết phần bột thừa ra ngoài.

Cách làm chè củ năng cốt dừa kiểu Thái thanh nhiệt cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 3
Tẩm bột toàn bộ phần củ năng - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, đợi nước sôi thì thả củ năng vào luộc chín. Khi thấy củ năng nổi lên trên thì vớt ra cho vào tô nước lạnh để củ năng không dính vào nhau. Ngâm hạt củ năng khoảng 2-3 phút rồi vớt ra để ráo nước, đợi nguội.

Tiếp tục bắc nồi lên bếp, cho các nguyên liệu gồm 60ml nước, 60g đường, 60ml sữa tươi và nước cốt dừa vào đun với lửa nhỏ, khi nước sôi thì tắt bếp. Bạn có thể thêm lá dứa vào khi đun để món chè thơm mùi lá dứa.

Cách làm chè củ năng cốt dừa kiểu Thái thanh nhiệt cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 4
Làm nước dùng cho món chè củ năng - Ảnh minh họa: Internet

Cho phần củ năng vào bát, thêm vào nước cốt dừa và đá bào là có thể thưởng thức ngay. Nếu thích có thể rắc thêm chút lạc rang lên phía trên để món chè thêm hấp dẫn.

Bạn có thể tự làm nước cốt dừa tại nhà bằng cách nạo nhỏ dừa, sau đó cho thêm nước nóng vào ngâm một lúc, bóp dừa trong nước nhiều lần rồi vớt bỏ bã dừa là được.

Cách làm chè củ năng cốt dừa kiểu Thái thanh nhiệt cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 5
Món chè củ năng thanh mát sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để cùng gia đình thưởng thức trong những ngày nắng nóng – Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm chè củ năng nước cốt dừa kiểu Thái cực đơn giản này nhé!

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