Cách làm chè bắp bổ dưỡng cực đơn giản tại nhà, chồng con chỉ có tấm tắc khen ngon

Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong bắp còn giúp hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong ruột già, thúc đẩy nhu động ruột, làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về đường ruột.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , bắp chứa hàm lượng lớn chất xơ, protein và các chất béo không bão hòa như axit béo omega-3, omega-6... giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Nhờ chứa nhiều chất xơ không tan và hòa tan, loại thực phẩm này có khả năng liên kết với cholesterol trong mật, từ đó giúp tăng cường lưu thông máu, giảm cholesterol xấu và bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình, bạn có thể chế biến bắp thành món chè thơm ngon bổ dưỡng với cách làm cực đơn giản dưới đây.

Cách làm chè bắp thơm ngon cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 3 quả bắp nếp

- 1 bát con đường

- 3 muỗng canh bột sắn dây

- 200ml nước cốt dừa

- Muối, vừng rang

Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bắp nếp đem bóc bớt lớp vỏ bên ngoài rồi sửa sạch với nước, cho vào nồi luộc chín. Sau đó vớt bắp ra để nguội rồi dùng một con dao gọt tách riêng lấy phần hạt bắp để riêng ra tô.

Tách phần hạt bắp ra riêng - Ảnh minh họa: Internet

Lõi bắp sau khi tách hạt đừng vội bỏ đi, bạn cho phần lõi bắp vào nồi đun cùng với lá bắp cho đến khi nước ngọt thì lấy đũa vớt hết phần lõi bắp và lá bắp trong nồi ra.

Sau đó bạn tiếp tục đổ phần hạt bắp đã tách riêng vào trong nồi rồi tiếp tục ninh nhừ cho đến khi bắp chín mềm. Cho thêm một chút đường và một chút muối vào trong nồi ninh để món chè có vị ngọt đậm đà hơn.

Ninh nhừ bắp trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, bạn cho 3 muỗng canh bột sắn dây vào tô lớn hòa tan cùng với một ít nước lạnh rồi đổ bột sắn dây đã hòa tan vào nồi bắp đang ninh trên bếp. Dùng muôi khuấy đều liên tục cho đến khi thấy bột sắn dây chuyển sang trong suốt là được.

Cuối cùng thêm nước cốt dừa và vừng vào trong nồi rồi khuấy thật đều một lần nữa, đun trong khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

Cùng cả nhà thưởng thức chè bắp thơm ngon ngay thôi nào - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là món chè bắp thơm ngon đã hoàn thành rồi! Vị ngon ngọt, bùi bùi, béo béo của bắp và nước cốt dừa sẽ khiến bất cứ ai thưởng thức cũng phải tấm tắc khen ngon. Đây sẽ là món quà vặt hoàn hảo để giải nhiệt cơ thể và xua tan nắng nóng oi bức ngày hè cho cả gia đình.

Chúc bạn thành công với cách làm chè bắp thơm ngon cực đơn giản này nhé!