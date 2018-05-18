‘Xua tan’ nắng nóng ngày hè với cách làm chè Thái thơm ngon, mát lạnh cực đơn giản tại nhà

Nấu gì hôm nay 18/05/2018 18:04

Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức ly chè Thái thơm ngon, mát lạnh trong ngày nắng nóng. Cách làm món quà vặt này cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Chè Thái là món ăn thơm ngon, hấp dẫn với hương vị đặc trưng riêng. Đây cũng là món quà vặt được nhiều người yêu thích trong những ngày nắng nóng ói bức. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến với cách làm cực đơn giản để cùng gia đình thưởng thức ngày cuối tuần.

‘Xua tan’ nắng nóng ngày hè với cách làm chè Thái thơm ngon, mát lạnh cực đơn giản tại nhà - Ảnh 1
Chè Thái là món quà vặt giúp giải nhiệt ngày hè - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm chè Thái cực đơn giản tại nhà, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay:

Cách làm chè Thái thơm ngon, cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 5 múi mít tươi

- 10 quả vải

- 1 quả xoài chín

- 100g sầu riêng

- 1 quả lê

- 5g bột rau câu pha sẵn

- 100g đường cát trắng

- 200g thạch dừa

- 100ml nước cốt dừa

- 300ml sữa tươi có đường

- Nước cốt lá dứa

- Đá bào

Hướng dẫn thực hiện:

Bắc nồi lên bếp, cho bột rau câu, đường và nước vào trộn đều để các nguyên liệu hòa tan, sau đó đun với lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp sôi. Tiếp đến, cho phần nước cốt lá dứa vào nồi nước rau câu đun trên bếp để tạo màu đẹp mắt, đun sôi trở lại rồi tắt bếp.

‘Xua tan’ nắng nóng ngày hè với cách làm chè Thái thơm ngon, mát lạnh cực đơn giản tại nhà - Ảnh 2
Đun thạch trên bếp, bạn nên khuấy đều liên tục hỗn hợp rau câu - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, trong quá trình đun, bạn nên thường xuyên dùng muỗng khuấy đều liên tục và vớt bọt để thạch rau câu ngon hơn.

Thạch rau câu sau khi đun đem đổ ra khay rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Sau khi rau câu đông lại, bạn lấy ra thái thành từng sợi dài.

Vải bóc vỏ rồi cắt đôi hoặc có thể để nguyên quả, tùy theo sở thích của bạn. Mít bóc bỏ hạt, xoài gọt sạch vỏ rồi đem thái cả xoài lẫn mít thành từng sợi vừa ăn. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể mua thịt sầu riêng đã đóng sẵn trong hộp .

‘Xua tan’ nắng nóng ngày hè với cách làm chè Thái thơm ngon, mát lạnh cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3
Vải bóc vỏ, để nguyên hoặc cắt đôi - Ảnh minh họa: Internet

Bước tiếp theo là tiến hành làm hạt lựu, lê đem rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành hình hạt lựu. Cho phần lê đã chuẩn bị vào bát nước lạnh để lê không bị thâm, sau đó vớt ra để ráo nước.

Trộn toàn bộ phần lê đã thái hạt lựu với bột năng sao cho bột năng bao phủ hết xung quanh các miếng lê.

Bắc nồi nước lên bếp, đun sôi rồi đổ lê đã tẩm bột năng vào luộc cho đến khi lớp bột năng bên ngoài chuyển sang màu trắng trong, hạt lựu nổi lên là được. Dùng muôi thủng vớt hạt lựu ra và thả vào trong bát nước lạnh để hạt lựu không bị dính vào nhau.

‘Xua tan’ nắng nóng ngày hè với cách làm chè Thái thơm ngon, mát lạnh cực đơn giản tại nhà - Ảnh 4

Nếu muốn hạt lựu có màu sắc đẹp, bạn có thể trộn hạt lựu với nước sâm dứa hoặc củ dền - Ảnh minh họa: Internet

Cho phần sữa tươi, sầu riêng và nước cốt dừa vào máy xay sinh tố xay đều (có thể cho thêm đường nếu muốn ăn ngọt).

‘Xua tan’ nắng nóng ngày hè với cách làm chè Thái thơm ngon, mát lạnh cực đơn giản tại nhà - Ảnh 5
Xay hỗn hợp sữa tươi, sầu riêng và nước cốt dừa - Ảnh minh họa: Internet

Cho các loại hoa quả đã chuẩn bị vào ly hoặc bát to, thêm vào thạch dừa, thạch rau câu, hạt lựu và đổ hỗn hợp sữa sầu riêng đã xay lên phía trên. Cuối cùng, bạn chỉ cần thêm đá bào là có thể thưởng thức ngay.

‘Xua tan’ nắng nóng ngày hè với cách làm chè Thái thơm ngon, mát lạnh cực đơn giản tại nhà - Ảnh 6
Cùng cả nhà thưởng thức chè Thái ngay thôi nào - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm chè Thái thơm ngon cực đơn giản này nhé!

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