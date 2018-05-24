Cách làm trứng vịt bắc thảo bổ dưỡng cực đơn giản giúp cung cấp năng lượng cho cả gia đình

Theo nhiều nghiên cứu, phần lòng trắng của trứng bắc thảo sau khi ủ đã chuyển hóa thành dạng thạch chứa rất nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể. Thường xuyên sử dụng sẽ giúp giảm mỡ, tăng quá trình chuyển hóa nhiệt lượng, đồng thời kích thích tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giảm axit trong dạ dày và hạ huyết áp.

Trứng bắc thảo có nguồn gốc từ Trung Hoa, là món ăn siêu bổ dưỡng cho sức khỏe . Vị ngầy ngậy, bùi béo của trứng vịt bắc thảo sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thay đổi khẩu vị cho bữa sáng của gia đình. Bên cạnh đó, trứng vịt bắc thảo còn là thực phẩm có tác dụng bổ huyết, ích trí, tinh mắt.

Cách làm trứng vịt bắc thảo cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để bồi bổ cho cả gia đình:

- 5 trái bồ kết

- 1/2 muỗng cà phê diêm sinh

- 4 muỗng cà phê quế bột

- 1 muỗng cà phê đinh hương

- 70g trà mạn

- 1 bó rau dền gai (hoặc trấu)

- Lá trắc bách diệp (60 lá)

- 4 muỗng cà phê phèn chua

Hướng dẫn thực hiện:

Trứng vịt cho vào thau nước muối pha loãng, những quả trứng tốt sẽ chìm xuống dưới, bạn chọn lấy những quả này.

Thả trứng vào nước muối để chọn ra những quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch trứng đã chọn, lau khô bằng khăn, sau đó đem ngâm trứng với nước hòa phèn chua (4 muỗng phèn chua pha với 1 lít nước) trong ba ngày. Sau khi ngâm, lòng trắng sẽ chuyển trong, còn lòng đỏ vàng.

Tiếp đến, bồ kết đem nướng thành than rồi giã nhỏ như bột. Trà mạn pha với 1 lít nước sôi, rau dền gai phơi khô đốt lên lấy tro, đinh hương sao vàng tán nhỏ, trộn với bột quế, diêm sinh và lá trắc bách diệp giã nhỏ. Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị trên vào thau, trộn đều hỗn hợp.

Sau đó dùng cọ phết lên bề mặt quả trứng lớp hỗn hợp đã chuẩn bị. Tiếp tục lăn trứng qua một lớp mỏng vỏ trấu để hỗn hợp bọc chặt vào nhau, bao kín quả trứng. Mỗi quả trứng, bạn nên bọc thêm lá trắc bách diệp, xếp đầu nhọn của trứng xuống dưới, đặt trong hũ đậy nắp thật kín, chôn xuống đất.

Phết bùn lên rồi lăn qua một lớp vỏ trấu - Ảnh minh họa: Internet

Khi hỗn hợp bùn, vỏ trấu khô lại là món trứng vịt bắc thảo đã hoàn thành. Trứng lúc này có lòng đỏ chuyển sang màu xanh xám, lòng trắng có màu nâu đen và trong suốt như thạch.

Trứng vịt sau một thời gian ủ sẽ chuyển màu nâu đen - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm món trứng vịt bắc thảo bổ dưỡng này nhé!