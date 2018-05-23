Cách làm mận lắc muối ớt chua cay ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Nấu gì hôm nay 23/05/2018 12:03

Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi cùng gia đình và bạn bè nhâm nhi món mận lắc muối ớt chua cay khó cưỡng, nhất là trong những ngày mưa. Cách làm món quà vặt này cũng rất đơn giản, chị em có thể trổ tài chế biến ngay tại nhà.

Mận lắc muối ớt chua cay là món quà vặt thơm ngon mà bất cứ ai cũng muốn nếm thử. Không chỉ được nhiều người yêu thích, mận còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nếu ăn đúng cách.

Loại quả này chứa hàm lượng lớn chất sắt, magie, kali và các loại vitamin A, B… giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Hàm lượng chất xơ hòa tan trong mận còn có khả năng giảm lượng cholesterol trong máu, nhờ đó bảo vệ tim mạch hiệu quả. Đặc biệt, mận chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện làn da, ngăn ngừa ung thư nhờ khả năng chống lại các gốc tự do gây hại.

Cách làm mận lắc muối ớt chua cay ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán - Ảnh 1
Mận chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự làm mận lắc muối ớt tại nhà, vừa đảm bảo an toàn, vừa tiết kiệm chi phí. Dưới đây là cách làm mận lắc muối ớt cực đơn giản, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay để cả nhà thưởng thức:

Cách làm mận lắc muối ớt chua cay

Nguyên liệu:

- 1/2 kg mận

- 80g đường nâu

- 10g muối ớt

- 5g ớt bột

Cách làm mận lắc muối ớt chua cay ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán - Ảnh 2
Nguyên liệu cho món ăn này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bí quyết để món mận lắc muối ớt ngon đúng điệu là ở khâu lựa mận. Bạn nên chọn những quả mận ương hoặc chín vừa, không nên chọn mận quá xanh, khi ăn sẽ có vị chát. Mận chín vừa phải sẽ dễ ăn hơn, không quá chua mà vẫn giữ được độ giòn ngon.

Mận mua về rửa sạch rồi cho vào thau ngâm với nước muối loãng khoảng 20 phút. Sau đó, cắt mận làm đôi hoặc cắt phần thịt mận ra rồi bỏ riêng phần hạt. Để tách đôi mận dễ dàng, bạn dùng dao khía đôi quả mận rồi xoay hai nửa quả ngược chiều nhau.

Cách làm mận lắc muối ớt chua cay ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán - Ảnh 3
Cắt mận làm đôi để dễ ngấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, bạn cần chuẩn bị phần muối ớt bằng cách cho 3 thìa muối ớt và 80g đường nâu vào cối giã nhuyễn. Đổ hỗn hợp muối ớt đường vào tô mận đã thái, trộn đều để mận ngấm gia vị.

Cách làm mận lắc muối ớt chua cay ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán - Ảnh 4
Giã nhuyễn muối ớt và đường nâu - Ảnh minh họa: Internet

Cho phần mận vừa làm vào hộp hoặc lọ nhỏ. Thêm vào 1-2 thìa bột ớt rồi đậy nắp cho thật kín, sau đó lắc đều tay để các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Tùy theo khẩu vị mà bạn có thể cho thêm muối hoặc đường.

Cách làm mận lắc muối ớt chua cay ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán - Ảnh 5
Trộn đều mận với hỗn hợp muối đường - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lắc xong, bạn cho món mận lắc muối ớt vào ngăn mát tủ lạnh ăn sẽ ngon hơn. Để trong khoảng 10 phút cho mận ngấm đều gia vị là có thể thưởng thức ngay.

Mận lắc chua cay, mặn ngọt không chỉ thơm ngon mà còn rất đẹp mắt sẽ khiến bạn ăn mãi không chán. Với cách làm mận lắc đơn giản này, bạn chẳng cần tốn quá nhiều nguyên liệu hay thời gian để chế biến.

Cách làm mận lắc muối ớt chua cay ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán - Ảnh 6
Cùng nhâm nhi món mận lắc muối ớt chua cay ngay thôi nào - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm mận lắc muối ớt chua cay cực đơn giản này tại nhà nhé!

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