Có sẵn những nguyên liệu này trong bếp, cho ngay vào nước uống để thanh lọc cơ thể nhanh chóng

Sử dụng những thức uống với nguyên liệu thiên nhiên là phương pháp thải độc an toàn giúp tăng cường sức khỏe và cải thiện vóc dáng hiệu quả. Dưới đây là những thực phẩm có sẵn trong bếp bạn nên thêm vào nước uống mỗi ngày:

Cơ thể luôn cần được thanh lọc thường xuyên để đào thải những độc tố tích tụ trong các cơ quan nội tạng, đặc biệt là ở gan. Gan nhiễm độc sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng, làm giảm quá trình trao đổi chất, khiến mỡ thừa tích tụ và gây ra các vấn đề về da.

Bên cạnh đó, thường xuyên uống nước chanh ấm vào buổi sáng còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, làm sáng da và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Bạn chỉ cần vắt nửa quả chanh hoặc cắt một vài lát chanh cho vào cốc nước lọc là có thể thưởng thức ngay.

Nhờ chứa nhiều vitamin C và khoáng chất cùng hàm lượng chất chống oxy hóa cao mà chanh chính là sự lựa chọn hàng đầu để bạn thải độc cơ thể .

Những dưỡng chất trong chanh có tác dụng thải độc cơ thể nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, gừng còn là vị thuốc giúp phòng và trị nhiều căn bệnh nhờ chứa nhiều vitamin. Ngoài ra, gừng còn có khả năng chữa chứng trào ngược axit dạ dày, đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.

Cho một vài lát gừng tươi vào cốc nước ấm uống hàng ngày sẽ giúp thải độc cơ thể hiệu quả.

Nghệ

Nghệ chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, có tính kháng khuẩn và chống viêm cao nên rất thích hợp để đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể. Bạn có thể sử dụng nghệ tươi hoặc bột nghệ cho vào nước uống và sử dụng hàng ngày. Thường xuyên dùng nước nghệ không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà còn giúp làm chậm quá trình lão hóa da, mang đến cho bạn làn da tươi sáng rạng ngời.

Nghệ chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Ớt Cayenne

Đây là một trong những loại gia vị chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, ít calo và giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng. Đặc biệt, ớt Cayenne còn chứa nhiều capsaicin giúp thải độc phổi hiệu quả nếu bạn cho vào nước uống hàng ngày.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A, B, C… giúp ngăn ngừa lão hóa, cải thiện trí não và sức khỏe răng miệng. Cho vài lá trà xanh tươi rửa sạch vào ly nước ấm, uống mỗi buổi sáng sẽ có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu, thanh lọc cơ thể.

Nước trà xanh có tác dụng giảm lượng đường trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thức uống làm từ nguyên liệu thiên nhiên giúp thanh lọc và thải độc cơ thể nhanh chóng, bạn đừng bỏ qua nhé!