Mùa đông: Trước khi bước vào phòng tắm, bạn tuyệt đối phải nhớ những nguyên tắc này kẻo rước họa vào thân

Sống khỏe 19/12/2017 12:03

Trong những ngày trời trở lạnh như thế này, bạn cần tuyệt đối tuân thủ một số nguyên tắc sau trước khi tắm để bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm lạnh.

Sự thay đổi thời tiết sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể, khiến bạn dễ mắc những căn bệnh thường gặp vào mùa đông như cảm lạnh, viêm họng, sổ mũi… Việc vệ sinh thân thể hàng ngày là điều cần thiết, tuy nhiên trong những ngày trời lạnh, tắm rửa sai cách có thể gây nguy hại đến cơ thể, nhất là đối với những người có làn da nhạy cảm và hệ miễn dịch yếu.

Dưới đây là một số nguyên tắc khi tắm trong ngày lạnh, bạn cần chú ý để bảo vệ sức khoẻ tốt hơn.

Những nguyên tắc khi tắm vào mùa đông

Hạn chế tắm và ngâm mình trong nước nóng

Nhiều người thường có thói quen tắm hoặc ngâm mình trong nước nóng, tuy nhiên thói quen này lại không hề tốt cho sức khỏe. Nguyên nhân là do sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể và môi trường gây ra các phản ứng xấu đến sức khỏe.

Khi cơ thể đang ở trong môi trường lạnh mà đột ngột tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ gây ra hiện tượng sốc nhiệt, giãn mạch máu, làm da mất đi độ ẩm cần thiết, đặc biệt là khi ngâm mình trong nước nóng quá lâu. Vì vậy, bạn chỉ nên tắm với nước ấm khoảng 10 - 15 phút trong những ngày đông lạnh.

Mùa đông: Trước khi bước vào phòng tắm, bạn tuyệt đối phải nhớ những nguyên tắc này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1
Không nên ngâm mình trong nước nóng quá lâu - Ảnh: Internet

Không tắm đêm

Đây là nguyên tắc quan trọng bạn cần nhớ vì không chỉ riêng mùa đông mà bất cứ mùa nào trong năm, bạn cũng không nên có thói quen tắm đêm. Nhiệt độ về đêm thường thấp hơn ban ngày nên nếu tắm vào thời điểm này rất dễ khiến thân nhiệt giảm đột ngột gây ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu do các mao mạch co lại, kể cả khi tắm với nước ấm.

Bên cạnh đó, tắm đêm thường dễ khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, nguy hiểm hơn còn dẫn tới đột quỵ và tử vong.

Không nên tắm nhiều xà phòng

Trong những ngày lạnh, làn da thường trở nên nhạy cảm hơn nên việc sử dụng quá nhiều xà phòng khi tắm sẽ vô tình gây tổn thương cho da, dẫn đến các triệu chứng như mẩn ngứa, dị ứng. Bên cạnh đó, bạn nên lựa chọn những loại xà phòng tắm có thành phần từ thiên nhiên, tránh những loại xà phòng chứa nhiều hóa chất. Sau khi tắm, bạn có thể thoa thêm dưỡng ẩm để làm mềm da, ngăn ngừa trường hợp da bị khô gây ngứa.

Mùa đông: Trước khi bước vào phòng tắm, bạn tuyệt đối phải nhớ những nguyên tắc này kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Tắm quá nhiều xà phòng sẽ khiến làn da bị kích ứng - Ảnh: Internet

Lau khô người ngay sau khi tắm

Tuyệt đối không để cơ thể ở trong tình trạng ẩm ướt khi bước ra khỏi phòng tắm vì rất dễ bị nhiễm lạnh. Thay vào đó, bạn nên lau khô người ngay sau khi tắm và dùng những loại khăn có bề mặt lông mềm để tránh gây hại cho làn da.

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