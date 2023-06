Một ly nước lạnh giúp cơ thể 'cực mát' trong mùa nắng nóng, nhưng ít ai biết được những tác hại 'kinh khủng' của nó

Theo suy nghĩ của nhiều người, việc uống nhiều nước lạnh vào mùa hè có rất nhiều lợi ích. Đó là điều chúng ta hoàn toàn không thể phủ nhận. Thế nhưng, nước lạnh chỉ giúp giải nhiệt tức thì nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe về lâu dài. Dưới đây là một vài lý do tại sao người ta nên tránh uống nước từ tủ lạnh.

Gây ra tình trạng táo bón

Thông thường việc uống nước sẽ giúp chúng ta tiêu hóa dễ hơn nhưng uống nước đá thì có thể gây ra tình trạng táo bón. Do nước lạnh vào cơ thể khiến cho thức ăn trong ruột co lại, khả năng co bóp bị ảnh hưởng dẫn đến việc tiêu hóa của dạ dày và ruột cũng trở nên không tốt gây ra táo bón.