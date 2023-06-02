Một ly nước lạnh giúp cơ thể 'cực mát' trong mùa nắng nóng, nhưng ít ai biết được những tác hại 'kinh khủng' của nó

Theo suy nghĩ của nhiều người, việc uống nhiều nước lạnh vào mùa hè có rất nhiều lợi ích. Đó là điều chúng ta hoàn toàn không thể phủ nhận. Thế nhưng, nước lạnh chỉ giúp giải nhiệt tức thì nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe về lâu dài. Dưới đây là một vài lý do tại sao người ta nên tránh uống nước từ tủ lạnh.

Trong những ngày hè nóng nực, đặc biệt là thời điểm như hiện, nước lạnh luôn là thứ đồ uống được mọi người ưa chuộng nhất. Uống nước lạnh trong bữa ăn, vào giờ giải lao, sau khi vận động mạnh, sau khi ngủ dậy,... Nước lạnh được uống vào mọi lúc, mọi nơi vào mùa hè.

Thông thường việc uống nước sẽ giúp chúng ta tiêu hóa dễ hơn nhưng uống nước đá thì có thể gây ra tình trạng táo bón. Do nước lạnh vào cơ thể khiến cho thức ăn trong ruột co lại, khả năng co bóp bị ảnh hưởng dẫn đến việc tiêu hóa của dạ dày và ruột cũng trở nên không tốt gây ra táo bón.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, nước lạnh và thậm chí đồ uống lạnh có thể làm co mạch máu của bạn, do đó hạn chế tiêu hóa. Nó cũng cản trở quá trình tự nhiên hấp thụ chất dinh dưỡng khi tiêu hóa.

Làm chậm nhịp tim

Nghiên cứu của Đại học Anglia Ruskin cho biết nước lạnh còn khiến tim đập chậm lại, bởi nước đá lạnh gây tác động và kích thích dây thần kinh phế vị - một phần quan trọng trong hệ thống thần kinh tự trị của cơ thể. Khi hệ thống thần kinh này bị ức chế, nhịp tim của bạn sẽ bị suy giảm.

Có thể bị rối loạn điện giải thậm chí sốc nhiệt và ngất xỉu

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Huyền, Trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng tiết chế - Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng TP.HCM cho biết rằng: 'Khi đi nắng về bạn không được uống đồ lạnh ngay lập tức. Nước quá lạnh khiến cho các mao mạch và niêm mạc đường tiêu hóa co lại khó hấp thu được các chất và sự thẩm thấu của nước vào cơ thể. Do đó, sau khi uống đồ lạnh, cơn khát vẫn không được giải quyết. Việc uống nước lạnh trong lúc bạn đang “nóng” sẽ khiến cơ thể bị lạnh đột ngột, điểm trung tâm vùng nhiệt bị rối loạn'

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Làm dạ dày, ruột co thắt, gây ra nguy cơ đau bụng cấp tính

Uống nước đá giữa thời tiết nắng nóng đột ngột làm dạ dày, ruột co thắt, gây ra nguy cơ đau bụng cấp tính. Ngoài ra, thói quen xấu này còn dễ khiến bạn mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cảm sốt, viêm phổi khi bạn uống phải loại đá lạnh không vệ sinh, hoặc các loại nước uống lạnh không đảm bảo, nhiễm khuẩn.

Giảm năng lượng

Uống nước đá lạnh có thể làm bạn cảm thấy mát mẻ, sảng khoái trong một thời gian ngắn. Nhưng nó thực sự làm cạn kiệt năng lượng của bạn về lâu dài.

Điều này là do cơ thể phải sử dụng thêm năng lượng để làm nóng nước lạnh. Điều này khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải nhanh chóng.

Tăng cân

Những người muốn giảm cân không nên uống nước lạnh, bởi nó sẽ khiến việc đốt cháy chất béo trong cơ thể trở nên khó khăn. Chất béo trong cơ thể cứng lại khi gặp nước lạnh, từ đó việc giảm mỡ và cân nặng sẽ không khả thi.