Mẹo vặt cuộc sống: Cách làm sạch thảm tập yoga tiện lợi nhất

Sống khỏe 07/11/2022 11:00

Tập yoga rất tốt cho sức khỏe nhưng có một bất cập là mọi mồ hôi, chất bẩn, bụi bặm đều bám lại trên thảm tập. Thế nên, với cách làm sạch thảm tập yoga trong bài, tấm thảm yoga của bạn sẽ luôn được giữ trong tình trạng sạch sẽ và hoàn hảo nhất nhé.

Mồ hôi tuôn rơi trong lúc tập yoga sẽ khiến cơ thể bạn thật thoải mái và thư giãn nhưng bạn thường không để ý rằng, hầu hết những giọt mồ hôi ấy sẽ dính lại trên thảm tập của bạn. Vi trùng, vi khuẩn đều sẽ sinh sôi nảy nở nhanh chóng trên đó, chưa kể bụi bẩn trên người rơi ra cũng tập trung chủ yếu lại trên thảm tập càng tạo thành một môi trường lý tưởng hơn cho chấy rận, những con bọ kí sinh sống trên đó.

Mọi chuyện còn thực sự tồi tệ hơn khi bạn sử dụng thảm tập chung do phòng tập yoga cung cấp vốn ít khi vệ sinh nữa đấy. Do đó, bỏ túi ngay các cách làm sạch thảm tập yoga săp được giới thiệu dưới đây chắc chắn là cần thiết nhé!

Mẹo vặt cuộc sống: Cách làm sạch thảm tập yoga tiện lợi nhất - Ảnh 1
 Thảm yoga chưa được làm sạch chính là một "ổ vi khuẩn"!

Các cách làm sạch thảm tập yoga hiệu quả và nhanh chóng tại nhà

Thông thường, bạn nên làm sạch sâu thảm yoga 1 tuần 1 lần trong mùa hè nóng nực, dễ chảy nhiều mồ hôi và 1 tháng 1 lần vào thời tiết lạnh. Dưới đây là những cách làm sạch thảm yoga hiệu quả mà bạn có thể tham khảo và áp dụng tại nhà!

1. làm sạch thảm tập yoga bằng giấm 

Nếu thảm yoga của bạn được làm từ nhựa cao su, thì giấm táo được pha loãng với nước là một giải pháp hiệu quả, không tốn kém, vừa có thể khử mùi, làm sạch, lại vừa có thể khôi phục kết cấu cao su của thảm bạn đang dùng. Bạn cũng có thể thêm một vài giọt tinh dầu để che dấu mùi dấm và nó cũng sẽ làm cho thảm tập yoga của bạn có mùi thơm đặc biệt, dễ chịu hơn khi sử dụng.  

Cách bước tiến hành như sau: Pha giấm trắng với nước theo tỉ lệ 1:1, đựng trong thau hoặc bình xịt, tùy theo cái nào tiện dùng với bạn hơn, cho thêm vài giọt tinh dầu mùi bạn yêu thích, trộn đều là chúng ta đã có dung dịch làm sạch thảm yoga đơn giản rồi đấy nhé!

Mẹo vặt cuộc sống: Cách làm sạch thảm tập yoga tiện lợi nhất - Ảnh 2
Pha loãng giấm với nước và tinh dầu để có ngay dung dịch làm sạch thảm tập yoga!

Sau đó, phun đều dung dịch này lên thảm yoga, để từ 5-10 phút, rồi dùng khăn giấy hoặc khăn mềm lau thảm, các bụi bẩn, mồ hôi lưu cữu sẽ được làm sạch tốt nhất. Bạn nên lau 3-4 lần cho đến khi sạch hoàn toàn thì để khô rồi cuộn thảm lại và cất đi, không cần phải lau lại với nước sạch đâu nhé. 

2. Làm sạch thảm yoga bằng baking soda 

Nếu bạn chưa biết thì baking soda là một chất làm sạch tuyệt vời, giúp tẩy sạch chất bẩn, diệt khuẩn một cách tự nhiên và an toàn nhất. Bạn chỉ cần pha loãng baking soda với nước, thêm vài giọt tinh dầu (cây chè, chanh hoặc hoa oải hương) có tính chất kháng khuẩn nhẹ là đã có dung dịch làm sạch thảm tập yoga nhanh chóng và cấp tốc rồi đấy!

Mẹo vặt cuộc sống: Cách làm sạch thảm tập yoga tiện lợi nhất - Ảnh 3
Baking Soda có tác dụng làm sạch thảm tập yoga nhanh tuyệt vời!

Tương tự cách làm sạch thảm tập yoga với giấm, bạn cũng phun đều dung dịch baking soda này ra thảm, để từ 5-10 phút, lấy một khăn mềm ngâm trong nước nóng, vắt khô đi rồi lau nhẹ nhàng, cũng lau 2-3 lần, để khô hẳn rồi cuộn thảm cất đi là được.

Mẹo vặt cuộc sống: Cách làm sạch thảm tập yoga tiện lợi nhất - Ảnh 4
Phun đều rồi dùng khăn sạch lau qua 2-3 lần là cách làm sạch thảm tập yoga đơn giản!

3. Làm sạch thảm tập yoga tại nhà bằng nước rửa chén 

Làm sạch thảm tập yoga bằng nước rửa chén với nước ấm cũng là một cách an toàn để làm sạch thảm yoga của bạn khỏi bụi bẩn và mồ hôi. Tuy nhiên, khi áp dụng cách này, bạn không nên sử dụng bất kỳ thứ gì như miếng rửa bát bằng sắt hay bàn chải kỳ cọ mạnh, kẻo sẽ nhanh làm hỏng thảm tập nhé. 

Mẹo vặt cuộc sống: Cách làm sạch thảm tập yoga tiện lợi nhất - Ảnh 5
Làm sạch thảm tập yoga bằng nước rửa chén cũng là một cách đơn giản dễ thực hiện!

Tiến hành phun đều dung dịch khắp thảm tập, đặc biệt tập trung chỗ có vết bẩn, nhiều mồ hôi, sau đó dùng khăn sạch lau qua 2-3 lần. Không nên chà mạnh vì có thể làm hỏng thảm. Lau xong thì phơi ở nơi thoáng mát, đến khi khô thì cuộn tròn cất đi là được.

Trong trường hợp thảm quá bẩn thì bạn có thể phải ngâm trực tiếp cả thảm trong dung dịch nước rửa chén này từ 5-10 phút, sau đó nhấc ra và dùng khăn mềm vệ sinh thảm tập yoga như trên đấy nhé. 

Lưu ý khi áp dụng các cách làm sạch thảm tập yoga tại nhà 

- Trước khi thử nghiệm các cách làm sạch thảm tập yoga trên đây, bạn nên thử một khu vực diện tích nhỏ trước để tránh làm hỏng thảm nhé.

- Sau khi làm sạch xong thì để thảm tập ở chỗ khô mát cho nhanh khô, nếu thảm tập yoga vẫn ướt khi sử dụng có thể dẫn đến trơn trượt khi tập rất nguy hiểm. Nhưng cũng không phơi thảm ở chỗ nắng to hay có nguồn nhiệt nhiều như tủ lạnh, ổ điện.

- Tuyệt đối không dùng các dung dịch axit mạnh để vệ sinh thảm tập yoga nhé, chúng sẽ làm hỏng và giảm tuổi thọ của thảm tập nhanh chóng đấy. 

- Bạn có thể sử dụng khăn tấm để trải lên thảm tập yoga, như thế nó sẽ hạn chế làm bẩn thảm mà làm sạch khăn tắm thì cũng đơn giản hơn nhiều so với làm sạch thảm yoga đấy. 

Trên đây là các cách làm sạch thảm yoga đơn giản, hiệu quả và nhanh chóng tại nhà. Hy vọng với những mẹo nhỏ mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ không cần phải đau đầu về việc làm sạch thảm yoga nữa nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!

Cách làm gà xào hành tây thơm ngon, lạ miệng và chuẩn đưa cơm tại nhà!

Cách làm gà xào hành tây thơm ngon, lạ miệng và chuẩn đưa cơm tại nhà!

Gà xào hành tây - món xào hấp dẫn với sự kết hợp nguyên liệu độc đáo, hương vị chắc chắn sẽ không làm các chị em thất vọng đâu!

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt cuộc sống thảm yoga cách làm sạch thảm yoga

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 27 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?