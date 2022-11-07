Mẹo vặt cuộc sống: Cách làm sạch thảm tập yoga tiện lợi nhất

Mọi chuyện còn thực sự tồi tệ hơn khi bạn sử dụng thảm tập chung do phòng tập yoga cung cấp vốn ít khi vệ sinh nữa đấy. Do đó, bỏ túi ngay các cách làm sạch thảm tập yoga săp được giới thiệu dưới đây chắc chắn là cần thiết nhé!

Mồ hôi tuôn rơi trong lúc tập yoga sẽ khiến cơ thể bạn thật thoải mái và thư giãn nhưng bạn thường không để ý rằng, hầu hết những giọt mồ hôi ấy sẽ dính lại trên thảm tập của bạn. Vi trùng, vi khuẩn đều sẽ sinh sôi nảy nở nhanh chóng trên đó, chưa kể bụi bẩn trên người rơi ra cũng tập trung chủ yếu lại trên thảm tập càng tạo thành một môi trường lý tưởng hơn cho chấy rận, những con bọ kí sinh sống trên đó.

Thảm yoga chưa được làm sạch chính là một "ổ vi khuẩn"!

Các cách làm sạch thảm tập yoga hiệu quả và nhanh chóng tại nhà

Thông thường, bạn nên làm sạch sâu thảm yoga 1 tuần 1 lần trong mùa hè nóng nực, dễ chảy nhiều mồ hôi và 1 tháng 1 lần vào thời tiết lạnh. Dưới đây là những cách làm sạch thảm yoga hiệu quả mà bạn có thể tham khảo và áp dụng tại nhà!

1. làm sạch thảm tập yoga bằng giấm

Nếu thảm yoga của bạn được làm từ nhựa cao su, thì giấm táo được pha loãng với nước là một giải pháp hiệu quả, không tốn kém, vừa có thể khử mùi, làm sạch, lại vừa có thể khôi phục kết cấu cao su của thảm bạn đang dùng. Bạn cũng có thể thêm một vài giọt tinh dầu để che dấu mùi dấm và nó cũng sẽ làm cho thảm tập yoga của bạn có mùi thơm đặc biệt, dễ chịu hơn khi sử dụng.

Cách bước tiến hành như sau: Pha giấm trắng với nước theo tỉ lệ 1:1, đựng trong thau hoặc bình xịt, tùy theo cái nào tiện dùng với bạn hơn, cho thêm vài giọt tinh dầu mùi bạn yêu thích, trộn đều là chúng ta đã có dung dịch làm sạch thảm yoga đơn giản rồi đấy nhé!

Pha loãng giấm với nước và tinh dầu để có ngay dung dịch làm sạch thảm tập yoga!

Sau đó, phun đều dung dịch này lên thảm yoga, để từ 5-10 phút, rồi dùng khăn giấy hoặc khăn mềm lau thảm, các bụi bẩn, mồ hôi lưu cữu sẽ được làm sạch tốt nhất. Bạn nên lau 3-4 lần cho đến khi sạch hoàn toàn thì để khô rồi cuộn thảm lại và cất đi, không cần phải lau lại với nước sạch đâu nhé.

2. Làm sạch thảm yoga bằng baking soda

Nếu bạn chưa biết thì baking soda là một chất làm sạch tuyệt vời, giúp tẩy sạch chất bẩn, diệt khuẩn một cách tự nhiên và an toàn nhất. Bạn chỉ cần pha loãng baking soda với nước, thêm vài giọt tinh dầu (cây chè, chanh hoặc hoa oải hương) có tính chất kháng khuẩn nhẹ là đã có dung dịch làm sạch thảm tập yoga nhanh chóng và cấp tốc rồi đấy!

Baking Soda có tác dụng làm sạch thảm tập yoga nhanh tuyệt vời!

Tương tự cách làm sạch thảm tập yoga với giấm, bạn cũng phun đều dung dịch baking soda này ra thảm, để từ 5-10 phút, lấy một khăn mềm ngâm trong nước nóng, vắt khô đi rồi lau nhẹ nhàng, cũng lau 2-3 lần, để khô hẳn rồi cuộn thảm cất đi là được.

Phun đều rồi dùng khăn sạch lau qua 2-3 lần là cách làm sạch thảm tập yoga đơn giản!

3. Làm sạch thảm tập yoga tại nhà bằng nước rửa chén

Làm sạch thảm tập yoga bằng nước rửa chén với nước ấm cũng là một cách an toàn để làm sạch thảm yoga của bạn khỏi bụi bẩn và mồ hôi. Tuy nhiên, khi áp dụng cách này, bạn không nên sử dụng bất kỳ thứ gì như miếng rửa bát bằng sắt hay bàn chải kỳ cọ mạnh, kẻo sẽ nhanh làm hỏng thảm tập nhé.

Làm sạch thảm tập yoga bằng nước rửa chén cũng là một cách đơn giản dễ thực hiện!

Tiến hành phun đều dung dịch khắp thảm tập, đặc biệt tập trung chỗ có vết bẩn, nhiều mồ hôi, sau đó dùng khăn sạch lau qua 2-3 lần. Không nên chà mạnh vì có thể làm hỏng thảm. Lau xong thì phơi ở nơi thoáng mát, đến khi khô thì cuộn tròn cất đi là được.

Trong trường hợp thảm quá bẩn thì bạn có thể phải ngâm trực tiếp cả thảm trong dung dịch nước rửa chén này từ 5-10 phút, sau đó nhấc ra và dùng khăn mềm vệ sinh thảm tập yoga như trên đấy nhé.

Lưu ý khi áp dụng các cách làm sạch thảm tập yoga tại nhà

- Trước khi thử nghiệm các cách làm sạch thảm tập yoga trên đây, bạn nên thử một khu vực diện tích nhỏ trước để tránh làm hỏng thảm nhé.

- Sau khi làm sạch xong thì để thảm tập ở chỗ khô mát cho nhanh khô, nếu thảm tập yoga vẫn ướt khi sử dụng có thể dẫn đến trơn trượt khi tập rất nguy hiểm. Nhưng cũng không phơi thảm ở chỗ nắng to hay có nguồn nhiệt nhiều như tủ lạnh, ổ điện.

- Tuyệt đối không dùng các dung dịch axit mạnh để vệ sinh thảm tập yoga nhé, chúng sẽ làm hỏng và giảm tuổi thọ của thảm tập nhanh chóng đấy.

- Bạn có thể sử dụng khăn tấm để trải lên thảm tập yoga, như thế nó sẽ hạn chế làm bẩn thảm mà làm sạch khăn tắm thì cũng đơn giản hơn nhiều so với làm sạch thảm yoga đấy.

Trên đây là các cách làm sạch thảm yoga đơn giản, hiệu quả và nhanh chóng tại nhà. Hy vọng với những mẹo nhỏ mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ không cần phải đau đầu về việc làm sạch thảm yoga nữa nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!