Mang cơm hộp đi làm mà mắc phải những sai lầm này thì chỉ 'rước bệnh' vào người, nhất là cái thứ 3

Sống khỏe 27/06/2018 15:24

Đối với dân văn phòng, việc mang cơm trưa đi làm dường như đã trở thành một thói quen. Tuy nhiên, nếu mắc phải những sai lầm này khi chuẩn bị món ăn, bạn có thể gây hại cho sức khỏe mà không hề hay biết.

Thay vì ăn ngoài hàng, việc mang cơm trưa đi làm vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng, nếu bạn mắc phải những thói quen sai lầm sau thì vô tình lại gây ảnh hưởng đến cơ thể.

Chính vì vậy, hãy tránh mắc phải những điều dưới đây khi chuẩn bị cơm hộp đi làm để có một bữa trưa ngon miệng và đảm bảo sức khỏe nhé!

Những thói quen sai lầm khi mang cơm đi làm

Không dùng hộp đựng chuyên dụng

Nếu bạn cho rằng có thể đựng cơm trong bất kỳ loại hộp nào thì hoàn toàn sai lầm rồi đấy!

Nhiều người có thói quen tận dụng các loại hộp nhựa để đựng đồ ăn mà không hề biết rằng nó có thể gây ra những tác hại tiêu cực cho sức khỏe. Nguyên nhân là do một số loại hộp nhựa kém chất lượng không đủ khả năng bảo quản thực phẩm lâu dài, thậm chí có thể gây thôi nhiễm hóa chất độc hại.

Tốt nhất bạn nên lựa chọn những loại hộp nhựa đựng đồ ăn chuyên dụng để đảm bảo sức khỏe. Đặc biệt, việc sử dụng hộp nhựa chuyên dụng còn có thể dùng trong lò vi sóng nên rất thuận tiện và an toàn.

Mang cơm hộp đi làm mà mắc phải những sai lầm này thì chỉ 'rước bệnh' vào người, nhất là cái thứ 3 - Ảnh 1
Bạn nên sử dụng các loại hộp nhựa chuyên dụng để đựng thức ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cho thức ăn nóng vào hộp

Vì quá bận rộn nên nhiều người thường cho luôn cơm và thức ăn còn nóng vào hộp ngay khi vừa nấu xong. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng bình thường này lại gây ra những tác hại không nhỏ đối với sức khỏe.

Thức ăn còn nóng khi được đậy kín sẽ dễ bị hấp hơi, kém ngon và có thể nhanh hỏng hơn. Đặc biệt, nếu bạn dùng phải những loại hộp nhựa đựng thực phẩm “dởm” còn khiến thức ăn bị nhiễm hóa chất độc hại từ các sản phẩm nhựa này.

Để bảo vệ sức khỏe, bạn hãy đợi thức ăn nguội trước khi cho vào hộp nhé!

Đựng đồ ăn cùng với cơm

Để tiết kiệm không gian hộp đựng, nhiều người thường để chung thức ăn với cơm. Tuy nhiên, thói quen này rất dễ làm thức ăn nhiễm khuẩn gây hại cơ thể.

Cơm trắng để trong điều kiện nhiệt độ thường sau khoảng 5 tiếng có thể xuất hiện mùi thiu, khi để chung với thực phẩm kho hoặc xào rất dễ tạo điều kiện để mầm bệnh phát triển. 

Chính vì vậy, bạn nên tránh để chung đồ ăn và cơm trong một hộp đựng thực phẩm.

Mang cơm hộp đi làm mà mắc phải những sai lầm này thì chỉ 'rước bệnh' vào người, nhất là cái thứ 3 - Ảnh 2
Tránh đựng đồ ăn chung với cơm - Ảnh minh họa: Internet

Hâm thức ăn sai cách

Chắc hẳn dân văn phòng sẽ chẳng còn lạ lẫm gì với những bữa trưa ngay tại công ty. Nhiều văn phòng làm việc còn trang bị cả lò vi sóng để nhân viên có thể hâm lại thức ăn mang theo.

Tuy nhiên, nếu hâm nóng thức ăn sai cách như quay bằng hộp nhựa không đảm bảo, để nguyên màng bọc khi quay… thì rất có hại cho sức khỏe. Nếu muốn đảm bảo an toàn, bạn nên sử dụng những hộp đựng dành riêng cho lò vi sóng để hâm nóng thức ăn.

Trên đây là những thói quen sai lầm khi mang cơm đi làm, bạn nên tránh mắc phải để bảo vệ sức khỏe chính mình.

Nếu không muốn vòng 3 mãi lép xẹp, hãy từ bỏ ngay những thói quen sai lầm này

Nếu không muốn vòng 3 mãi lép xẹp, hãy từ bỏ ngay những thói quen sai lầm này

Bạn tập luyện mỗi ngày và áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng vòng 3 vẫn lép xẹp. Nguyên nhân có thể đến từ chính những thói quen hàng ngày bạn đang vô tình mắc phải.

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