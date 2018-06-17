Mắc vô số bệnh nguy hại sức khỏe vì những thói quen sai lầm này khi dùng băng vệ sinh

Sống khỏe 17/06/2018 09:44

Cơ thể trong những “ngày đèn đỏ” rất nhạy cảm, nếu bạn vô tình mắc phải những sai lầm này trong việc sử dụng băng vệ sinh thì nguy cơ viêm nhiễm, gây hại sức khỏe là rất cao.

Nhiều chị em luôn tin tưởng rằng mình đang sử dụng băng vệ sinh đúng cách nhưng lại không hề biết rằng bản thân có thể mắc phải những thói quen tưởng chừng vô hại dưới đây.

Nếu mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn này khi dùng băng vệ sinh, bạn rất dễ rước nhiều loại bệnh vào người, gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Tốt nhất, bạn nên tránh mắc phải những thói quen có hại dưới đây để ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra:

Những sai lầm khi dùng băng vệ sinh gây hại sức khỏe

Không rửa tay trước và sau khi thay băng vệ sinh

Nhiều người chủ quan không rửa tay trước và sau khi thay băng vệ sinh vì cho rằng điều này không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm.

Bàn tay vốn dĩ chứa rất nhiều vi khuẩn mà ta không thể thấy bằng mắt thường, nếu không vệ sinh tay trước và sau khi thay băng thì vi khuẩn hoàn toàn có thể xâm nhập vào cơ thể bạn. Chúng có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm, dẫn đến nhiều căn bệnh phụ khoa, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Mắc vô số bệnh nguy hại sức khỏe vì những thói quen sai lầm này khi dùng băng vệ sinh - Ảnh 1
Bạn nên thường xuyên rửa tay trước và sau khi thay băng vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cất băng vệ sinh trong phòng tắm

Thói quen cất băng vệ sinh trong phòng tắm để tiện sử dụng không hề có lợi như bạn nghĩ. Môi trường ẩm ướt trong nhà tắm là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Việc để băng vệ sinh ở đây có thể làm vi khuẩn xâm nhập và gây hại cơ thể khi bạn sử dụng.

Ngoài ra, băng vệ sinh để trong phòng tắm có thể bị ẩm gây ảnh hưởng đến vùng kín.

Không thay băng vệ sinh khi chưa thấm hút nhiều

Trong những “ngày đèn đỏ”, lượng máu kinh thường ra nhiều trong 3 ngày đầu và ít dần về sau. Nhiều chị em sẽ có thói quen ngại thay băng và đợi đến khi băng vệ sinh thấm hút nhiều thì mới thay.

Mắc vô số bệnh nguy hại sức khỏe vì những thói quen sai lầm này khi dùng băng vệ sinh - Ảnh 2
Nên thay băng vệ sinh khoảng vài giờ một lần để bảo vệ vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc để băng vệ sinh trong một thời gian quá lâu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và gây bệnh. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra tình trạng ngứa ngáy, vùng kín có mùi hôi khó chịu và làm tăng khả năng mắc các bệnh phụ khoa.

Chính vì vậy, bạn nên thay băng vệ sinh sau 3-4 giờ sử dụng dù cho lượng kinh nguyệt tiết ra nhiều hay ít để bảo vệ sức khỏe.

Lạm dụng băng vệ sinh hàng ngày

Băng vệ sinh hàng ngày rất tiện dụng và nó khiến bạn thoải mái hơn trong những ngày cuối chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, thường xuyên lạm dụng loại băng này ngay cả khi không phải trong những “ngày đèn đỏ” sẽ gây hại cho sức khỏe.

Nguyên nhân là do việc sử dụng băng vệ sinh hàng ngày sẽ khiến vùng kín bị ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển, gây ra các bệnh phụ khoa.

Mắc vô số bệnh nguy hại sức khỏe vì những thói quen sai lầm này khi dùng băng vệ sinh - Ảnh 3
Tránh lạm dụng băng vệ sinh hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen sai lầm khi dùng băng vệ sinh nhiều chị em thường mắc phải, bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe.

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