Nếu không muốn vòng 3 mãi lép xẹp, hãy từ bỏ ngay những thói quen sai lầm này

Sống khỏe 20/06/2018 12:29

Bạn tập luyện mỗi ngày và áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng vòng 3 vẫn lép xẹp. Nguyên nhân có thể đến từ chính những thói quen hàng ngày bạn đang vô tình mắc phải.

Bờ mông căng tròn đầy đặn khiến các cô nàng trở nên cuốn hút và quyến rũ hơn, nhất là khi diện những bộ trang phục bó sát gợi cảm. Để tăng kích thước vòng 3, hội chị em ra sức tập luyện và ăn kiêng nghiêm ngặt. Thế nhưng, kết quả lại không hề như mong đợi.

Nguyên nhân chính là do những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày mà bạn đang vô tình mắc phải. Để vòng 3 tăng size nhanh chóng, hãy từ bỏ ngay những điều dưới đây:

Những thói quen sai lầm khiến vòng 3 ngày càng lép xẹp

Ngồi nhiều

Ngồi nhiều, ít vận động là thói quen hầu hết của các chị em văn phòng. Tưởng chừng đây là một thói quen vô hại nhưng nó có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Đặc biệt, ngồi quá nhiều còn khiến vòng 3 của bạn ngày càng xẹp lép. Khi cơ thể không được vận động trong thời gian dài, cơ mông sẽ nhanh chóng chảy xệ và ngày càng “phẳng lì”. Bên cạnh đó, ngồi nhiều còn cản trở máu lưu thông, khiến vùng da mông bị nhăn nhúm, sần sùi gây mất thẩm mỹ.

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Ngồi quá nhiều khiến vòng 3 kém săn chắc và lép xẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tính chất công việc bắt buộc bạn phải ngồi liên tục hàng giờ liền thì hãy thỉnh thoảng đứng dậy và đi lại để thư giãn. Bạn có thể thực hiện vài động tác thể dục nhẹ nhàng ngay tại bàn làm việc để tuần hoàn máu tốt hơn.

Ngoài ra, bạn nên ngồi ở tư thế thẳng lưng, không đổ người về phía trước hoặc quá ngả người ra đằng sau để cân bằng trọng lực, tránh tình trạng mông biến dạng, chảy xệ.

Mặc quần chật

Những chiếc quần jean ôm sát có thể giúp bạn tôn lên đường cong cơ thể nhưng nếu mặc chúng quá nhiều thì rất dễ gây hại sức khỏe. Thói quen mặc đồ ôm sát có thể gây ra các bệnh như viêm nhiễm vùng kín, táo bón, tổn hại dây thần kinh ở chân, tổn thương cột sống...

Thường xuyên mặc quần quá chật còn khiến máu khó lưu thông đến vòng 3, gây cản trở quá trình phát triển của vòng 3, từ đó khiến mông ngày càng trở nên xẹp lép, kém săn chắc.

Nếu không muốn vòng 3 mãi lép xẹp, hãy từ bỏ ngay những thói quen sai lầm này - Ảnh 2
Bạn nên lựa chọn các loại trang phục thoải mái hơn là những chiếc quần bó sát - Ảnh minh họa: Internet

Luyện tập sai kỹ thuật

Luyện tập thể dục đều đặn giúp tăng kích thước vòng 3 nhưng nếu thực hiện sai kỹ thuật thì vô tình sẽ gây phản tác dụng.

Lựa chọn sai loại hình luyện tập, tập quá sức, mặc đồ tập không đúng size… không chỉ khiến vòng 3 ngày càng mất cân đối mà còn làm các cơ bị nhão, chảy xệ.

Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh

Nhiều người cho rằng, chỉ cần nhịn ăn sẽ giúp giảm cân và tăng cơ hiệu quả. Tuy nhiên, sự thiếu hụt dinh dưỡng trong cơ thể là nguyên nhân khiến vòng 3 ngày càng nhỏ đi.

Nếu không muốn vòng 3 mãi lép xẹp, hãy từ bỏ ngay những thói quen sai lầm này - Ảnh 3
Ăn uống không đúng cách có thể ảnh hưởng đến vòng 3 - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh hay thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo xấu sẽ gây cản trở quá trình chuyển hóa chất béo dư thừa và làm vòng 3 kém săn chắc.

Thay vào đó, bạn nên thiết lập chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu protein để giúp vòng 3 nảy nở hơn.

Trên đây là những thói quen sai lầm khiến vòng 3 ngày càng lép xẹp, chị em hãy từ bỏ ngay hôm nay nhé!

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Muốn có vòng 3 căng tròn, nảy nở thì con gái nên chăm kết thân với 7 loại thực phẩm này

Ngoài việc tập luyện để cải thiện vóc dáng thì chế độ ăn uống của bạn nếu có sự xuất hiện của những loại thực phẩm này sẽ góp phần không nhỏ tới hiệu quả tăng kích thước vòng 3.

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