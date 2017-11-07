Mách bạn cách trị trứng chí cực hiệu quả diệt sạch các loại ký sinh trùng gây hại cho da đầu

Sau khi phân tích và chọn lọc, bài viết này sẽ đưa ra một số cách trị trứng chí mang lại hiệu quả điều trị tốt để bạn có thể chữa trị ngay cho bé.

Mỗi lần sinh nở, chấy có thể sinh được 10 quả trứng, chỉ sau 1-2 tuần đã nở, nên tốc độ phát triển rất nhanh. Chính vì vậy, để ngăn chặn chúng phát triển bạn cần chữa trị càng sớm càng tốt và cần có cách trị trứng chấy trên tóc hiệu quả, tác dụng trực tiếp triệt tiêu loại ký sinh trùng này và đảm bảo an toàn cho da đầu.

Tinh dầu bạc hà có tính cay nóng và chứa chất kháng khuẩn rất mạnh, nhanh chóng tác động tiêu diệt trứng chí cực kỳ hiệu quả. Trứng chí sẽ tự rụng và phân hủy, tiêu diệt vòng đời của chấy.

Nguyên liệu cần có:

30ml tinh dầu bạc hà.

1 thìa dầu gội chuyên dùng cho bé.

Cách thực hiện:

Trộn đều 2 nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi làm ướt tóc của trẻ, các mẹ hãy thoa đều lên tóc và ủ khoảng 20-30 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 5-7 ngày liên tiếp sẽ sạch hết chấy và trứng chấy trên tóc.

Cách trị trứng chí bằng chanh tươi

Chanh chứa axit Citric có tác dụng diệt nấm và các loại ký sinh trùng trên đầu. Để dùng cách này, bạn hãy dùng 2 thìa nước cốt chanh trộn đều với muối thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó dùng lược chải đều dung dịch lên tóc, ủ khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Bạn hãy lặp lại nhiều lần để đạt hiệu quả hơn. Chanh tươi vừa có thể tiêu diệt trứng chí lại còn giúp tóc bé sạch gàu và bụi bẩn, mềm mượt hơn.

Cách trị trứng chí bằng giấm táo

Giấm táo là một trong những nguyên liệu trị trứng chí hiệu quả, tiêu diệt chúng trong thời nhanh nhất.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa giấm táo.

1 thìa muối.

Cách thực hiện:

Trộn đều giấm táo với muối thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, làm ướt tóc cho trẻ, rồi thoa đều hỗn hợp lên tóc. Chú ý thoa kĩ vào phần chân tóc vì phần này trứng chấy và chấy bám rất chặt. Ủ khoảng 30 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát. Thực hiện liên tiếp 3-4 ngày để tiêu diệt trứng chí hiệu quả.

Cách phòng tránh lây lan trứng chí hiệu quả

Bạn muốn phòng tránh nguy cơ lây lan và tái nhiễm trứng chí thì cần lưu ý các điều sau:

Vệ sinh các đồ dùng như quần áo, vật dụng cá nhân, để tiêu diệt cơ hội cho trứng chấy và chấy lây lan.

Hạn chế dùng chung mũ, dây cột tóc, kẹp tóc, khăn quàng cổ, áo khoác, đồng phục thể thao, đây là những đồ dùng tạo điều kiện cho chấy lây lan.

Nên ngâm tất cả các vật dụng như lược, bàn chải và khăn tắm trong nước nóng g để khử trùng.

Thường xuyên tắm rửa sạch sẽ. Đợi tóc khô rồi mới nên đi ngủ. Hạn chế để tóc ướt đi ngủ, như vậy sẽ tạo điều kiện cho chấy phát triển.

Khi tiêu diệt trứng chấy, bạn cần tiêu diệt đồng loạt. Nếu bé có chấy và bạn bị lây thì cần phải chữa trị cho cả 2 người.

Tuyệt đối không được chủ quan là trứng chí sẽ tự hết. Bởi vì, vòng đời của chấy sẽ kéo dài liên tục, nếu không chữa trị chấy vẫn sinh đẻ và tạo ra những đời con mới.

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