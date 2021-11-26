Lý giải vì sao mà bạn nên ngủ với một chiếc gối giữa hai chân

Sống khỏe 26/11/2021 15:07

Khi bạn ngủ với một chiếc gối kẹp giữa hai chân, điều này sẽ giúp bạn cải thiện tuần hoàn máu và giảm ngủ ngáy một cách rõ rệt.

Mọi người thường cho rằng một người nên sở hữu 6-10 chiếc gối cho chiếc giường của mình để thoải mái, nhưng một người bình thường thường chỉ ngủ với 2 chiếc gối là đủ. Một quan niệm phổ biến khác lại cho rằng khi ngủ chỉ cần một chiếc gối để tựa đầu vào, nhưng thực tế nếu thêm một chiếc gối kẹp giữa hai chân cũng có thể giúp ích cho cơ thể bạn theo nhiều cách và giúp bạn ngủ ngon hơn. Việc kê một chiếc gối giữa hai chân sẽ giữ cho xương chậu ở vị trí trung lập và ngăn cột sống xoay chuyển trong đêm.

Cải thiện lưu thông máu trong cơ thể 

Việc kê gối giữa hai chân và kê cao chân sẽ giúp máu lưu thông dễ dàng hơn trong cơ thể. Nó làm giảm áp lực khỏi tĩnh mạch và khiến máu lưu thông trơn tru, giúp các cơ quan nội tạng hoạt động tốt và thậm chí tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Nó cũng có thể giúp bạn giảm đau do giãn tĩnh mạch.

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Ngăn ngừa ngáy ngủ

Theo các chuyên gia, thói quen ngủ nghiêng về bên trái là tư thế tốt nhất cho bạn nếu bạn mắc chứng ngủ ngáy. Tuy nhiên, khi ngủ nghiêng một bên có thể gây áp lực lên lưng và hông của bạn, nên bạn hãy kê một chiếc gối giữa hai chân để bạn có thể thư giãn.

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Giảm căng thẳng trên đầu gối

Nếu cơn đau đầu gối thường xuyên khiến bạn tỉnh dậy giữa đêm, có lẽ đã đến lúc bạn nên bắt đầu ngủ với một chiếc gối giữa hai chân. Nó sẽ giúp bạn thư giãn và có thể giảm bớt cơn đau. Nếu bạn nằm ngửa khi ngủ, hãy đặt gối dưới đầu gối, hoặc nếu bạn ngủ nghiêng, hãy thử đặt giữa hai đầu gối.

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Giúp bạn duy trì tư thế ngủ chính xác

Thói quen ngủ không đúng cách gây hại cho cơ thể nhiều hơn, có thể gây đau lưng, hông và khớp. Vậy nên, bạn nên tạp thói quen ngủ với một chiếc gối giữa hai chân giúp giảm áp lực lên lưng dưới và cột sống của bạn.

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Nếu bạn nằm ngửa khi ngủ, kê một chiếc gối nhỏ bên dưới cột sống cũng có thể giúp bạn giữ cơ thể thẳng hàng ở tư thế tốt. Nếu một chiếc gối bình thường là không đủ, thì những chiếc gối được sản xuất đặc biệt có sẵn trên mạng có thể giúp bạn ngủ ngon hơn.

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