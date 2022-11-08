Loại quả thường thấy trong thuốc Bắc này không ngờ là "tiên dược" cho tim mạch, giảm nhanh bệnh ở ruột kết và là "kẻ thù" của ung thư

Sống khỏe 08/11/2022 06:01

Mặc dù chà là không được coi là một loại siêu thực phẩm, nhưng chúng rất thơm ngon, bổ dưỡng không kém. Chúng cung cấp rất nhiều lợi ích cho sức khỏe đến nỗi chúng ta gần như cần thiết phải ăn chúng! Và thực tế là vị ngọt và rất ngon khiến chúng ngon hơn rất nhiều! Tất cả những gì bạn cần là một tuần ăn loại trái cây thơm ngon này 2, 3 lần và cơ thể bạn sẽ cảm ơn bạn.

Ai trong chúng ta cũng yêu thích tất cả những gì ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Đó là lý do tại sao bạn nên cố gắng đưa quả chà là vào chế độ ăn uống của mình.

1. Sức khỏe xương của bạn sẽ được cải thiện

 

Loại quả thường thấy trong thuốc Bắc này không ngờ là 'tiên dược' cho tim mạch, giảm nhanh bệnh ở ruột kết và là 'kẻ thù' của ung thư - Ảnh 1

Theo Tiến sĩ Julie Garden-Robinson, LRD, giáo sư Đại học Bang North Dakota cho biết, chà là có chứa boron, giúp thúc đẩy xương khỏe mạnh. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng các khoáng chất như phốt pho, kali, canxi và magiê, được tìm thấy trong trái cây sấy khô, giúp xương của chúng ta chắc khỏe hơn và chống lại các bệnh như loãng xương.

2. Sức khỏe tiêu hóa của bạn sẽ được cải thiện

 

Như đã đề cập trước đây, chà là có nhiều chất xơ và hệ tiêu hóa của chúng ta cần chất xơ để hoạt động tốt.

Loại quả thường thấy trong thuốc Bắc này không ngờ là 'tiên dược' cho tim mạch, giảm nhanh bệnh ở ruột kết và là 'kẻ thù' của ung thư - Ảnh 2

Lượng chất xơ ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho thấy những người tiêu thụ chà là thường xuyên có hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn nhiều so với những người không ăn.

 

3. Chúng giúp bạn chống lại căng thẳng và trầm cảm

Loại quả thường thấy trong thuốc Bắc này không ngờ là 'tiên dược' cho tim mạch, giảm nhanh bệnh ở ruột kết và là 'kẻ thù' của ung thư - Ảnh 3

 

Quả chà là chứa vitamin B6, đã được chứng minh là giúp cơ thể tạo ra serotonin và norepinephrine, giúp cải thiện sức khỏe não bộ của bạn. Serotonin điều chỉnh tâm trạng của bạn, trong khi norepinephrine chống lại căng thẳng. Hơn nữa, nghiên cứu này cho thấy mức B6 thấp có liên quan đến chứng trầm cảm.

Chúng ta càng bổ sung nhiều vitamin B6, chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần.

4. Chúng cung cấp cho bạn một sự tăng cường năng lượng đáng kể

Loại quả thường thấy trong thuốc Bắc này không ngờ là 'tiên dược' cho tim mạch, giảm nhanh bệnh ở ruột kết và là 'kẻ thù' của ung thư - Ảnh 4

 

Quả chà là rất giàu chất xơ, kali, magiê, vitamin và chất chống oxy hóa nên chúng trở thành món ăn nhẹ hoàn hảo. Chúng cung cấp một nguồn năng lượng lâu dài nhờ các loại đường như fructose và glucose.

 

 

 

5. Chúng có thể ngăn ngừa các bệnh về tim

Loại quả thường thấy trong thuốc Bắc này không ngờ là 'tiên dược' cho tim mạch, giảm nhanh bệnh ở ruột kết và là 'kẻ thù' của ung thư - Ảnh 5

 

Một nghiên cứu kết luận rằng chà là làm giảm mức chất béo trung tính và giảm căng thẳng oxy hóa, cả hai đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim và hình thành xơ vữa.

Hơn nữa, chúng là một nguồn giàu kali, theo các nghiên cứu, chúng làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ, cũng như các bệnh liên quan đến tim khác.

6. Chúng làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết

Loại quả thường thấy trong thuốc Bắc này không ngờ là 'tiên dược' cho tim mạch, giảm nhanh bệnh ở ruột kết và là 'kẻ thù' của ung thư - Ảnh 6

 

Quả chà là bảo vệ hệ tiêu hóa và đường ruột của chúng ta khỏi vi khuẩn có hại, do đó giảm nguy cơ lây lan đến ruột kết. Một nghiên cứu được tiến hành bởi Khoa Thực phẩm và Dinh dưỡng, cho thấy những người tiêu thụ chà là thường xuyên làm tăng sự phát triển của loại vi khuẩn tốt bảo vệ chúng ta khỏi sự phát triển của các tế bào ung thư trong ruột kết.

Theo Brightside

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