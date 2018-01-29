Lạnh chân là tình trạng nhiều người thường gặp vào mùa lạnh. Tuy nhiên, triệu chứng này có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm, bạn tuyệt đối không được chủ quan.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lạnh chân không chỉ đơn thuần do thời tiết chuyển lạnh. Đôi khi nó còn là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề hoặc mắc các bệnh lý như rối loạn chức năng tuần hoàn máu, căng thẳng… Lạnh chân là dấu hiệu cảnh báo bệnh gì? Căng thẳng Khi gặp quá nhiều căng thẳng, lo lắng và stress quá mức có thể khiến bạn bị lạnh chân. Đây là một trong những phản ứng tự nhiên khi cơ thể chịu áp lực lớn và tiết nhiều adrenaline. Chất này có thể làm co thắt mạch máu ngoại biên, giảm lượng máu đến những phần cơ thể nằm ở ngoài cùng như tay, chân.

Căng thẳng có thể gây ra tình trạng lạnh chân - Ảnh: Internet Đái tháo đường Bệnh nhân đái tháo đường nếu không kiểm soát tốt đường huyết sẽ dẫn đến co thắt mạch máu khiến tay chân bị lạnh, nhất là vào ban đêm. Bên cạnh đó, một vài người sẽ xuất hiện một số triệu chứng kèm theo như cảm giác kiến bò, tê liệt vùng chân và bàn chân… Máu lưu thông kém Khi quá trình tuần hoàn máu bị cản trở sẽ gây ra triệu chứng lạnh tay, chân. Bên cạnh đó, nồng độ cholesterol cao trong máu còn dẫn đến việc hình thành nhiều mảng xơ vữa bám trên các thành động mạch, dẫn đến chân bị lạnh. Một vài bệnh lý về tim mạch cũng có thể là nguyên nhân khiến cơ thể bị lạnh.

Tình trạng máu lưu thông kém kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ gây ra các bệnh về tim mạch… Chính vì vậy, bạn nên thay đổi chế độ sinh hoạt và thực đơn dinh dưỡng theo cách lành mạnh, khoa học để giúp tuần hoàn máu diễn ra tốt hơn. Lạnh chân là dấu hiệu của nhiều bệnh lý - Ảnh: Internet Nhược giáp Nhược giáp là tình trạng tuyến giáp bị suy chức năng, điều này dẫn đến nồng độ hormone tuyến giáp bị suy giảm, gây ảnh hưởng đến cân bằng chuyển hóa của cơ thể. Khi cân bằng chuyển hóa bị ảnh hưởng sẽ khiến tuần hoàn máu, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể thay đổi. Chính vì vậy, bất cứ nguyên nhân nào ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp đều dẫn đến tình trạng lạnh chân. Ngoài ra, người bị nhược giáp còn có một số dấu hiệu như mệt mỏi, tăng cân mất kiểm soát, suy giảm trí nhớ… Cơ thể mất cân bằng chuyển hóa có thể gây lạnh chân - Ảnh: Internet Rối loạn chức năng thần kinh Triệu chứng lạnh chân có thể bị gây ra bởi những rối loạn chức năng thần kinh. Một số nguyên nhân gây ra rối loạn chức năng thần kinh có thể là do chấn thương, bệnh gan, bệnh thận, nhiễm trùng… Những người gặp tình trạng này thường có thêm một số triệu chứng khác như cảm giác tê, đau nhức... các bộ phận trên cơ thể. Lạnh chân là dấu hiệu của nhiều căn bệnh, bạn tuyệt đối không được xem thường nhé!

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