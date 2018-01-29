Vòng ngực tăng hẳn 2 size chỉ với 1 quả trứng gà ăn theo cách này mỗi ngày

Nhiều cô nàng tự ti vì vòng 1 khiêm tốn và ngại ngần khi lựa chọn những trang phục gợi cảm. Tuy nhiên, chỉ cần thường xuyên ăn trứng gà theo cách này sẽ giúp tăng size vòng ngực nhanh chóng, vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí.

Chắc hẳn chị em nào cũng mong muốn sở hữu một vòng ngực căng tròn, đầy đặn. Thay vì áp dụng những phương pháp nhân tạo để cải thiện tình trạng này, bạn có thể bổ sung thực phẩm giàu protein vào chế độ dinh dưỡng để giúp tăng size vòng 1 tự nhiên. Trứng gà là một trong những thực phẩm rất giàu protein cùng hàm lượng lớn các vitamin thiết yếu như vitamin A, D, E, B1, B6, B12… Đồng thời hàm lượng canxi, mangiê, sắt và kẽm trong loại thực phẩm này còn có khả năng giúp vòng 1 săn chắc hơn.

Dùng trứng gà là cách tăng size vòng 1 tự nhiên, hiệu quả - Ảnh: Internet Theo các nghiên cứu, thường xuyên ăn trứng gà sẽ giúp tăng kích cỡ vòng ngực một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong trứng gà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, tốt cho tim mạch và tăng cường độ dẻo dai cho cơ bắp. Để trứng gà phát huy hết những tác dụng tuyệt vời của nó, bạn nên kết hợp trứng gà với các nguyên liệu tự nhiên như mật ong, sữa…

Cách tăng size vòng 1 nhanh chóng nhờ ăn trứng gà Trứng gà hấp mật ong, sữa đặc Nguyên liệu: - 1 quả trứng gà - 1 thìa cà phê mật ong - 1 thìa cà phê sữa đặc Cách làm: Đập trứng gà vào bát nhỏ rồi đánh liên tục để trứng bông lên. Sau đó cho thêm sữa đặc và mật ong nguyên chất vào, khuấy đều liên tục để các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau. Cho phần trứng gà đã chuẩn bị vào nồi, hấp cách thủy khoảng 15 phút là có thể thưởng thức ngay. Áp dụng phương pháp này 3 lần/tuần sẽ giúp vòng 1 nở nang hơn. Nên ăn trứng gà hấp mật ong, sữa đặc 3 lần/tuần để tăng kích cỡ vòng 1 - Ảnh: Internet Kết hợp trứng gà với sữa chua và vitamin E Nguyên liệu: - 1 hộp sữa chua không đường - 1 quả trứng gà - Dầu vitamin E Cách làm: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào tô rồi trộn đều. Sau đó thoa nhẹ nhàng hỗn hợp này lên vùng ngực, mát xa trong khoảng 20 phút để đạt hiệu quả cao nhất rồi dùng khăn ấm lau sạch. Kiên trì áp dụng phương pháp này mỗi tối sẽ giúp vòng 1 “lép xẹp” trở nên căng tròn bất ngờ. Những dưỡng chất trong trứng gà giúp tăng size vòng 1 - Ảnh: Internet Soda trứng gà sữa Nguyên liệu: - 2/3 lon soda - 1 quả trứng gà - 1 thìa cà phê sữa đặc Cách làm: Tách phần lòng trắng trứng gà cho vào ly nhỏ. Sau đó thêm vào 1 thìa cà phê sữa đặc và 2/3 lon soda, khuấy đều hỗn hợp là có thể thưởng thức ngay. Soda trứng gà sữa không chỉ giúp tăng size vòng 1 nhanh chóng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng giàu protein sẽ giúp vòng ngực nở nang hơn - Ảnh: Internet Trên đây là những cách ăn trứng gà giúp tăng size vòng 1 nhanh chóng bạn nên thử áp dụng để cải thiện tình trạng vòng ngực khiêm tốn.

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