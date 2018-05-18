Làm cách nào để chồng bỏ thuốc lá? là nỗi lo mà nhiều bà vợ đau đầu. Muốn có một cuộc sống khỏe mạnh thì việc cần thiết đầu tiên phải làm đó là ngưng hút thuốc. Tuy nhiên, thuốc lá chứa chất nicotine có đặc tính gây nghiện rất cao nên để cai thuốc lá quả thật là điều không hề dễ dàng. Nhưng nếu bạn áp dụng đúng cách với những phương pháp cực kì đơn giản sau thì hoàn toàn có thể bỏ thuốc lá thành công. Cùng tham khảo nhé!
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1. Giúp chồng hiểu rõ về tác hại của việc hút thuốc
Làm thế nào để khuyên chồng bỏ thuốc lá? Thay vì cằn nhằn, cố gắng tạo áp lực để kiểm soát tình hình, để chồng bỏ thuốc vĩnh viễn thì việc bạn cần làm trước tiên là giúp anh ấy hiểu rõ tác hại của thuốc lá để tự muốn kiên quyết từ bỏ.
Theo nhận định từ các chuyên gia, nỗi sợ hãi sẽ có tác động mạnh nhất khiến con người lựa chọn từ bỏ hút thuốc lá.
Thuốc lá có nhiều tác hại như giảm tuổi thọ, yếu sinh lý, ung thư phổi. Người nghiện thuốc lá cũng có thể bỏ hút thuốc do một số nhân tố khác như làm gương xấu cho trẻ nhỏ, gây tác hại cho người khác bằng việc hút thuốc thụ động.
Thực tế, hầu hết người nghiện thuốc lá đã chọn con đường từ bỏ khi được bác sĩ trình bày các tác hại của việc hút thuốc lá. Bạn cũng có thể thu lại một chương trình bảo vệ sức khỏe nói đến tác hại của thuốc lá và mở cho chồng xem.
2. Đặt ra mục tiêu rõ ràng
Bỏ thuốc lá rất khó vì nicotine là chất gây nghiện rất mạnh. Không chỉ phụ thuộc vào thể xác, người nghiện sẽ phụ thuộc vào nicôtin về cả mặt tinh thần.
Ước tính để bỏ hút thuốc lá thành công, người nghiện thuốc phải nỗ lực bỏ hút thuốc lá từ 5 đến 7 lần trước đó. Làm thế nào để khuyên chồng bỏ thuốc lá? Bạn hãy cùng chồng đề ra mục tiêu và trong suốt quá trình cai thuốc cần ghi nhớ những điều này.
3. Dùng thực phẩm giúp cai nghiện thuốc lá
Làm cách nào để chồng bỏ thuốc lá? Không cần vất vả đi săn đâu cho xa xôi, chỉ cần chị em chọn đúng những thực phẩm, món ăn gần gũi có trong căn bếp nhỏ là đã có thể giúp việc cai thuốc lá cho chồng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
- Uống Sữa
Uống sữa sẽ khiến mùi thuốc lá trở nên đắng và khó chịu. Ngay sau khi uống một ly sữa, người hút thuốc sẽ không còn cảm nhận hương vị thích thú như mong đợi.
Cách bỏ thuốc lá hiệu quả đó là ngâm điếu thuốc vào sữa rồi phơi khô để dùng trong những lúc muốn hút thuốc. Kiên trì dùng cách này sẽ giúp dễ dàng dứt nghiện thuốc lá hơn.
- Dùng quế
Quế sẽ là một trợ thủ giúp bỏ thuốc nếu bạn dùng đúng cách. Bạn có thể cho chồng hít một thanh quế thật sâu sẽ giúp chàng lập tức có cảm giác như đang hít một làn thuốc.
- Mật ong
Uống mật ong sẽ giúp giải các độc tố nicotine trong não người nghiện.
Để đạt hiệu quả cao, bạn có thể pha hỗn hợp mật ong, chanh và nước lọc. Nên uống 5-10 cốc/ngày và uống trước khi thèm hút thuốc lá
- Uống nước cam
Muốn bỏ thuốc lá hiệu quả nhất, cơ thể bạn cần hấp thụ nhiều vitamin C. Đặc biệt là vitamin C có trong cam, kiwi, chanh, cà chua… Mỗi ngày uống một ly nước cam sẽ giúp nhanh chóng không còn phụ thuộc vào chất nicotin trong thuốc lá.
- Nếm chút muối
Nếm chút muối là mẹo nhỏ giúp dập tắt cơn thèm thuốc và giúp chồng bạn bỏ thuốc lá hiệu quả.
Với một vài chia sẻ hữu ích trên, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được giải đáp cho thắc mắc làm cách nào để chồng bỏ thuốc lá? Đã có rất nhiều người cai thuốc lá thành công khi áp dụng những phương pháp cực kì đơn giản này.
Hy vọng kế hoạch cai nghiện thuốc lá giúp chồng của chị em sẽ được diễn ra suôn sẻ hơn nhé!