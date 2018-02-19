Thực phẩm giúp cai nghiện thuốc lá hiệu quả không ngờ, bạn sẽ hối hận nếu bỏ qua

Chọn thực phẩm 19/02/2018 13:41

Sữa, gừng, trà hoa cúc hay mật ong... đều là những thực phẩm giúp cai nghiện thuốc lá hoàn toàn mà không phải ai cũng biết.

Cai nghiện thuốc lá là một việc vô cùng khó khăn và nhiều người cho rằng không thể làm được. Tuy nhiên, nếu thường xuyên đưa những thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày, bạn có thể cai nghiện thuốc lá hiệu quả đến không ngờ.

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Những thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn cai thuốc lá nhanh chóng và dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm giúp cai nghiện thuốc lá đừng nên bỏ qua

Gừng

Gừng mang tính nhiệt nên sẽ giúp bạn đổ mồ hôi và thải độc tố của thuốc lá trong cơ thể ra ngoài. Ngoài ra, dùng gừng thường xuyên sẽ hạn chế được những triệu chứng do cai thuốc gây ra như buồn nôn, cơ thể mệt mỏi... từ đó giúp bạn cắt cơn thèm tốt hơn.

Chuối

Các chuyên gia cho biết, chuối có thể giúp giảm sự cẳng thẳng khi lượng nicotine trong cơ thể bị giảm sút, từ đó giúp bạn không còn cảm thấy thèm thuốc lá nữa.

Bên cạnh đó, trong chuối còn chứa nhiều vitamin B và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể giúp hỗ trợ quá trình cai thuốc.

Mật ong

Những người mới nghiện thuốc lá có thể dùng mật ong để cắt cơn thèm. Bạn hãy pha 1 muỗng cà phê mật ong, 1/2 muỗng canh nước cốt chanh và 5 muỗng canh nước đun sôi để nguội rồi uống mỗi khi thèm thuốc.

Thực phẩm giúp cai nghiện thuốc lá hiệu quả không ngờ, bạn sẽ hối hận nếu bỏ qua - Ảnh 2
Mật ong là một trong những thực phẩm giúp cai nghiện thuốc lá hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hỗn hợp mật ong và chanh khi vào cơ thể sẽ theo máu lên não, giải các độc tố nicotin giúp người nghiện quên cảm giác thèm thuốc. Sau 10 - 15 ngày thường xuyên dùng hỗn hợp này bạn sẽ giảm dần số lần hút thuốc, thậm chí cai hoàn toàn.

Sữa

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh việc uống sữa trước khi hút thuốc sẽ khiến bạn không còn cảm giác thèm nữa, kể cả với những người nghiện lâu năm.

Hãy dùng một ly sữa ấm mỗi khi có cảm giác thèm. Ngoài ra, bạn có thể nhúng điếu thuốc vào sữa, để khô rồi hút, mùi vị của sữa hòa với thuốc lá sẽ khiến cảm giác thèm biến mất nhanh chóng.

Thực phẩm giàu vitamin C

Hút thuốc khiến cơ thể bị thiếu vitamin C, khiến cảm giác thèm nicotin trở nên ngày càng trầm trọng. Vì vậy, các chuyên gia khuyên những người muốn cai thuốc cần phải ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt, ổi...

Trà hoa cúc

Trong trà hoa cúc có chất giúp làm dịu các dây thần kinh từ đó giúp giảm cơn thèm thuốc hiệu quả. Ngoài ra, trà hoa cúc còn chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa giúp hạn chế sự gia tăng các gốc tự do, phòng ngừa bệnh ung thư.

Chúc bạn thành công với những thực phẩm giúp cai nghiện thuốc lá này!

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