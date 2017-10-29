Không thể ngờ máy sấy tóc lại có 7 công dụng chăm sóc sức khỏe 'thần thánh' thế này

Mỗi ngày, chị em nên dành khoảng 15 phút dùng máy sấy sấy tóc kết hợp với chải tóc và mát xa da đầu. Việc này không chỉ làm hạn chết sự bết dính ở chân tóc do dầu thừa, giúp mái tóc luôn óng ả, bồng bềnh mà còn giúp cải thiện chức năng của mao mạch dưới da đầu, tăng tuần hoàn máu và dinh dưỡng cho từng sợi tóc.

Hiện tượng nấc cụt xuất hiện khi cơ hoành co thắt. Thông thường nấc chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn rồi biến mất, tuy nhiên có những cơn nấc dai dẳng. Điều này khiến bạn thấy phiền toái hoặc khó chịu. Lúc này, hãy dùng máy sấy tóc hơ bụng, cơn nấc sẽ mất trong vài phút.

3. Trị đầy hơi, khó tiêu

Sau bữa cơm, nếu bạn thấy chướng bụng đầy hơi, khó tiêu thì hãy thử lấy máy sấy tóc sấy bụng theo quỹ đạo vòng tròn trong khoảng 3-5 phút. Bạn sẽ thấy dễ chịu và nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy.

4. Giảm triệu chứng tê lòng bàn tay

Tê lòng bàn tay là triệu chứng thường gặp ở những người lớn tuổi hoặc cũng có thể là triệu chứng của các bệnh lí như tiểu đường, huyết áp thấp, suy nhược cơ thể... Nếu thường xuyên gặp phải tình trạng này, chị em nên trực tiếp đến bệnh viện và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu đang làm việc nhà hay bận làm thứ gì đó mà cơn tê, run tay ập đến, lúc này bạn hãy bình tĩnh đi tìm chiếc máy sấy tóc. Thổi các luồng hơi ấm xung quanh lòng bàn tay. Hơi ấm từ máy sấy sẽ giúp các mạch máu giãn ra, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, máu được vận chuyển đến các chi hiện tượng tê sẽ thuyên giảm.

5. Phòng cảm cúm sau khi dầm mưa

Để tránh bị cảm lạnh hoặc cúm sau khi dầm mưa, bạn hãy lấy khăn bông lau khô người và tóc sau đó lôi máy sấy ra sấy quanh người, mang tai và thái dương cho đến khi người khô và cơ thể ấm lên. Điều này sẽ giúp bạn tránh bị cảm cúm.

6. Làm khô vết mổ sau sinh và các vết xước ngoài da

Thực tế, có khoảng 3-15% vết mổ sau sinh có nguy cơ bị nhiễm trùng. Vì thế, việc giữ gìn cho vết mổ luôn khô ráo, sạch sẽ rất quan trọng. Ngoài việc uống thuốc kháng sinh theo chỉ dẫn của bác sĩ, sau mỗi lần tắm bạn nên dùng máy sấy ở chế độ mát, hong thật khô vết thương trước khi thay đồ. Làm vậy giúp vết thương lúc nào cũng trong tình trạng khô ráo, vết mổ mau lành và đẹp hơn sau khi liền thịt.

​7. Giảm cứng và đau cổ

Khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, chúng ta hay thường bị đau cổ. Đó có thể do bạn nằm sai tư thế hay do ngày hôm trước ngồi làm việc quá lâu trước máy tính. Hãy dùng máy sấy tóc, thổi luồng hơi ấm vào phía sau cổ và khắp vùng vai. Chỉ sau khoảng 30-40 phút cơn đau sẽ biến mất.

Nên thực hiện thao tác này trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy. Hơi ấm từ máy sấy tóc thổi ra sẽ giúp lưu thông máu thuận lợi hơn, khiến bạn có cảm giác dễ chịu hơn vào sáng hôm sau. Cũng đừng quá lo lắng khi thấy những vết đỏ xuất hiện ở vùng da và vùng cổ bởi đó là những năng lượng xấu được giải phóng ra bên ngoài.