Nguyên nhân khiến vết thương ngoài da lâu lành không chỉ đơn giản là do làn da "độc" như mọi người vẫn nghĩ mà còn vì một số nguyên nhân ít ai ngờ sau.

Ai cũng đều biết cơ thể con người có cơ chế tự chữa lành những vết thương nhỏ như vết đứt tay, trầy xước da... chỉ sau một vài ngày. Tuy nhiên, nếu những vết thương ngoài da sau nhiều ngày, thậm chí vài tuần mà vẫn không khỏi, bạn cần hết sức chú ý.

Vì thế, nếu việc lưu thông máu trong cơ thể gặp vấn đề, quá trình chữa trị sẽ bị trì hoãn khiến vết thương lâu lành hơn.

Khi cơ thể trong quá trình tự chữa lành vết thương, hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng và các tế bào mới đến khu vực bị tổn thương. Nhờ vậy, việc sản sinh collagen và tái tạo làn da mới được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Nhiễm trùng

Da là "tấm khiên" đầu tiên và vững chắc nhất giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của các loại vi khuẩn gây hại từ bên ngoài. Vì thế, một khi bị trầy xước da, các vi khuẩn gây bệnh sẽ tấn công vào cơ thể khiến vết thương lâu lành hơn.

Nếu vết thương xuất hiện những dấu hiệu nhiễm trùng như sưng đỏ, có mủ, gây đau đớn thậm chí có mùi hôi, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được điều trị đúng cách tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh tiểu đường

Vết thương lâu lành là một trong những dấu hiệu thường gặp ở người bị bệnh tiểu đường. Theo các bác sĩ chuyên khoa, lượng đường trong cơ thể tăng cao sẽ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông máu từ đó làm kéo dài thời gian làm lành vết thương.

Uống nhiều rượu, bia

Bia, rượu làm ảnh hưởng đến thời gian chữa trị vết thương của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen uống nhiều rượu, bia nhất là ở nam giới không chỉ khiến các vết thương ngoài da lâu lành mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Havard (Mỹ), những người uống bia, rượu thường xuyên sẽ làm suy giảm lượng bạch cầu trong cơ thể. Đây chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ nhiễm trùng trong quá trình phục hồi vết thương.

Cách chăm sóc vết thương ngoài da

Để giúp vết thương nhanh phục hồi và tránh nhiễm trùng, bạn nên ghi nhớ một số lưu ý sau đây:

- Rửa vết cắt hay trầy xước với oxy già để khử trùng.

- Đối với vết thương hở nhiều, nên băng lại và hạn chế việc tiếp xúc với nước. Ngoài ra, phải thay băng hàng ngày để đảm bảo vệ sinh.

Với những vết thương hở nhiều, cần băng bó cẩn thận, tránh vi khuẩn xâm nhập - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu chỗ bị thương sưng tấy, xuất hiện mủ, gây đau đớn... bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được chữa trị đúng cách.

Biết những nguyên nhân khiến vết thương lâu lành nói trên, hy vọng mọi người sẽ chú ý hơn đến sức khỏe của mình nhé!