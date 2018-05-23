Không phải vì da 'độc', đây mới là nguyên nhân khiến vết thương lâu lành ít ai ngờ đến

Sống khỏe 23/05/2018 14:54

Nhiễm trùng, bệnh tiểu đường, máu lưu thông kém... là những nguyên nhân thật sự khiến vết thương lâu lành chứ không phải vì lý do da "độc" như mọi người vẫn nghĩ.

Ai cũng đều biết cơ thể con người có cơ chế tự chữa lành những vết thương nhỏ như vết đứt tay, trầy xước da... chỉ sau một vài ngày. Tuy nhiên, nếu những vết thương ngoài da sau nhiều ngày, thậm chí vài tuần mà vẫn không khỏi, bạn cần hết sức chú ý.

Không phải vì da 'độc', đây mới là nguyên nhân khiến vết thương lâu lành ít ai ngờ đến - Ảnh 1
Nhiều người chỉ bị thương nhẹ nhưng sau nhiều tuần vẫn không lành - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân khiến vết thương ngoài da lâu lành không chỉ đơn giản là do làn da "độc" như mọi người vẫn nghĩ mà còn vì một số nguyên nhân ít ai ngờ sau.

Những nguyên nhân khiến vết thương lâu lành ít ai biết

Máu lưu thông kém

Khi cơ thể trong quá trình tự chữa lành vết thương, hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng và các tế bào mới đến khu vực bị tổn thương. Nhờ vậy, việc sản sinh collagen và tái tạo làn da mới được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Không phải vì da 'độc', đây mới là nguyên nhân khiến vết thương lâu lành ít ai ngờ đến - Ảnh 2
Máu lưu thông kém là một trong những nguyên nhân khiến vết thương lâu lành - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, nếu việc lưu thông máu trong cơ thể gặp vấn đề, quá trình chữa trị sẽ bị trì hoãn khiến vết thương lâu lành hơn.

Nhiễm trùng

Da là "tấm khiên" đầu tiên và vững chắc nhất giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của các loại vi khuẩn gây hại từ bên ngoài. Vì thế, một khi bị trầy xước da, các vi khuẩn gây bệnh sẽ tấn công vào cơ thể khiến vết thương lâu lành hơn.

Nếu vết thương xuất hiện những dấu hiệu nhiễm trùng như sưng đỏ, có mủ, gây đau đớn thậm chí có mùi hôi, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được điều trị đúng cách tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh tiểu đường

Vết thương lâu lành là một trong những dấu hiệu thường gặp ở người bị bệnh tiểu đường. Theo các bác sĩ chuyên khoa, lượng đường trong cơ thể tăng cao sẽ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông máu từ đó làm kéo dài thời gian làm lành vết thương.

Uống nhiều rượu, bia

Không phải vì da 'độc', đây mới là nguyên nhân khiến vết thương lâu lành ít ai ngờ đến - Ảnh 3
Bia, rượu làm ảnh hưởng đến thời gian chữa trị vết thương của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen uống nhiều rượu, bia nhất là ở nam giới không chỉ khiến các vết thương ngoài da lâu lành mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Havard (Mỹ), những người uống bia, rượu thường xuyên sẽ làm suy giảm lượng bạch cầu trong cơ thể. Đây chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ nhiễm trùng trong quá trình phục hồi vết thương.

Cách chăm sóc vết thương ngoài da

Để giúp vết thương nhanh phục hồi và tránh nhiễm trùng, bạn nên ghi nhớ một số lưu ý sau đây:

- Rửa vết cắt hay trầy xước với oxy già để khử trùng.

- Đối với vết thương hở nhiều, nên băng lại và hạn chế việc tiếp xúc với nước. Ngoài ra, phải thay băng hàng ngày để đảm bảo vệ sinh.

Không phải vì da 'độc', đây mới là nguyên nhân khiến vết thương lâu lành ít ai ngờ đến - Ảnh 4
Với những vết thương hở nhiều, cần băng bó cẩn thận, tránh vi khuẩn xâm nhập - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu chỗ bị thương sưng tấy, xuất hiện mủ, gây đau đớn... bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được chữa trị đúng cách.

Biết những nguyên nhân khiến vết thương lâu lành nói trên, hy vọng mọi người sẽ chú ý hơn đến sức khỏe của mình nhé!

Phát hiện vết cắn nhỏ trên cơ thể con gái, mẹ chủ quan xem nhẹ nhưng hoá ra lại là vết thương nguy hiểm khiến con không ngừng đau đớn

Phát hiện vết cắn nhỏ trên cơ thể con gái, mẹ chủ quan xem nhẹ nhưng hoá ra lại là vết thương nguy hiểm khiến con không ngừng đau đớn

Người mẹ đã đăng tải những bức ảnh kinh hoàng để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của côn trùng, đặc biệt là loài nhện khi đứa con gái 2 tuổi phải chịu đựng những cơn sốt cao và đau đớn không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   vết thương lâu lành nguyên nhân khiến vết thương lâu lành

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?