Không phải thuốc, đây mới là cách làm giảm huyết áp nhanh nhất tại nhà bạn nên áp dụng

Theo Đông y, tai chính là bộ phận chứa nhiều huyệt mạch. Nếu biết tác động đúng cách sẽ giúp ổn định huyết áp, ngăn ngừa huyết áp cao.

Khi người bệnh bị tăng huyết áp thường xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, ù tai, mặt đỏ bừng, đắng miệng… Để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, bạn hãy thử áp dụng phương pháp bấm huyệt “rãnh huyết áp”. Đây chính là cách làm giảm huyết áp nhanh nhất tại nhà.

Rãnh sau tai chính là vị trí đại diện cho kinh mạch có khả năng ổn định huyết áp, nó còn được gọi là “rãnh huyết áp". Vị trí này nằm ở mặt sau của tai, từ trên đỉnh của rãnh xiên xuống có một hõm sâu ở phía dưới chính là huyệt giúp hạ huyết áp.

Dùng hai ngón cái và trỏ vuốt dọc vành tai từ trên xuống dưới tại vị trí rãnh huyết áp. Thực hiện động tác này trong khoảng 5 phút, mỗi phút khoảng 90 lần cho đến khi tai đỏ và nóng lên.

Đối với người bệnh nặng hơn thì có thể thực hiện với tần suất khoảng 120 lần/phút, trong trường hợp khẩn cấp có thể dùng tần suất nhanh khoảng 180 lần/phút.

Lưu ý: Bệnh nhân cao huyết áp khi thực hiện phương pháp bấm huyệt "rãnh huyết áp" trên vành tai, không được mát xa sâu xuống cuống tai - đây là vị trí làm tăng huyết áp, nếu bấm huyệt sai cách sẽ gây phản tác dụng.

Không mát xa sâu xuống vị trí cuống tai - Ảnh: Internet

Các biện pháp đối phó với căn bệnh cao huyết áp

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Phi Long (Khoa hồi sức tim mạch, Bệnh viện quận Thủ Đức) cho biết, lối sống lành mạnh và khoa học có thể làm giảm sự tiến triển của bệnh cao huyết áp cũng như ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này.

Dưới đây là một số biện pháp giúp ổn định huyết áp:

- Tránh lo lắng, căng thẳng và stress, duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi cân bằng.

- Giảm tiêu thụ rượu: Những người uống rượu dễ bị tăng huyết áp trong quần thể nên hạn chế tiêu thụ của họ mỗi ngày không quá 20-30g ethanol đối với nam và 10-20g đối với nữ.

- Giảm tiêu thụ cà phê: Cà phê là thức uống năng lượng nhưng có tác dụng tương tự chất co mạch và tăng nhịp tim làm tăng huyết áp. Nhiều nghiên cứu cho thấy không nên uống trên 4 ly cà phê/ngày.

Người cao huyết áp không nên uống cà phê - Ảnh: Internet

- Ngừng hút thuốc lá: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc ngừng hút thuốc lá giúp ngăn ngừa các bệnh như đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Giảm cân và duy trì tập thể dục thường xuyên

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Phi Long, tình trạng thừa cân là một trong những nguyên nhân làm tăng huyết áp. Giảm cân chính là cách giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, việc giảm cân còn giúp ngăn ngừa một số căn bệnh như đái tháo đường, tăng mỡ máu và suy tim.

- Tăng cường các hoạt động thể chất và tập thể dục thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý sẽ hỗ trợ giảm huyết áp hiệu quả.

Tập thể dục điều độ là cách giảm huyết áp hiệu quả - Ảnh: Internet

- Việc tập thể dục cường độ nhẹ có thể làm giảm huyết áp tâm thu khoảng 4-8 mmHg. Tuy nhiên, việc tập thể dục cường độ nặng mang tâm lý áp lực hiệu quả thì nên tránh. Lưu ý, khi huyết áp tăng khó kiểm soát, tập thể dục thể lực nên hoãn lại cho đến khi điều trị huyết áp phù hợp.

Trên đây là những cách làm giảm huyết áp nhanh nhất tại nhà, bạn có thể áp dụng để bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa huyết áp tăng cao.