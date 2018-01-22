Chính vì vậy, bạn cần từ bỏ ngay những thói quen có hại cho sức khỏe này trước khi đi ngủ:

Một chế độ sinh hoạt lành mạnh và khoa học sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ sức khỏe . Ngược lại, những thói quen xấu sẽ khiến cơ thể bị ảnh hưởng và không đủ khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Theo Đông y, dạ dày phải được nghỉ ngơi thì giấc ngủ mới ngon và sâu. Chính vì vậy, trước khi đi ngủ 2 tiếng, tốt nhất bạn không nên ăn bất cứ thứ gì để tránh gây áp lực cho dạ dày.

Thói quen ăn đêm sẽ khiến dạ dày phải làm việc liên tục gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, thói quen này còn khiến bạn dễ bị mất ngủ, khó ngủ và rất dễ tăng cân.

Nếu trước khi đi ngủ bạn cảm thấy quá đói thì có thể ăn nhẹ một chút bánh mỳ, không nên ăn quá no. Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, bữa tối bạn không nên ăn những thức ăn quá cay nóng mà nên chọn những món nhẹ như rau xanh, súp…

Thường xuyên ăn đêm sẽ khiến bạn dễ tăng cân và mất ngủ - Ảnh: Internet

Chơi điện thoại di dộng

Nhiều người có thói quen tận dụng thời gian buổi tối trước khi đi ngủ để chơi điện tử, xem phim hoặc tán gẫu với bạn bè. Tuy nhiên, thói quen này rất có hại cho sức khỏe.

Theo các nghiên cứu, việc sử điện thoại di động sau 9 giờ tối sẽ làm tăng mức độ mệt mỏi, ảnh hưởng đến não bộ và làm giảm trí nhớ.

Trước khi đi ngủ, bạn không nên sử dụng các thiết bị di động. Thay vào đó, bạn có thể tập một vài động tác yoga để thư giãn tinh thần, nhờ đó mà giấc ngủ sẽ ngon và sâu hơn.

Tiếp xúc nhiều với điện thoại di động trước khi ngủ sẽ làm ảnh hưởng đến trí nhớ - Ảnh: Internet

Uống quá nhiều nước

Trước khi đi ngủ, bạn có thể uống một chút nước nhưng đừng uống quá nhiều nhé! Nguyên nhân là vì nó có thể khiến bạn phải thức dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Uống cà phê

Những thực phẩm chứa nhiều caffein nếu được dùng vào buổi tối sẽ gây kích thích hệ thần kinh, dẫn đến mất ngủ. Chính vì vậy, sau 9 giờ tối bạn không nên uống cà phê hay bất cứ thức uống nào có chứa caffein.

Đừng uống cà phê vào buổi tối nếu không muốn mất ngủ nhé! - Ảnh: Internet

Xem tivi quá nhiều

Chắc hẳn sau một ngày làm việc mệt mỏi, đôi mắt của bạn luôn cần được nghỉ ngơi. Việc xem tivi hay tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử sẽ khiến mắt bạn mỏi mệt, lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến thị lực.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã chứng minh mỗi giờ xem tivi bạn sẽ giảm 22 phút tuổi thọ. Tốt nhất, bạn nên hạn chế xem tivi quá nhiều trước khi ngủ nhé!

Trên đây là những thói quen có hại cho sức khỏe bạn cần bỏ ngay để tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ.