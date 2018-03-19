Không phải mang bầu nhưng lại mất kinh đột ngột, đừng chủ quan vì nó là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm

Sống khỏe 19/03/2018 11:33

Nếu bạn gặp tình trạng mất kinh đột ngột nhưng không phải do mang bầu thì nó có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh như buồng trứng đa nang, tuyến giáp… tuyệt đối không được xem thường.

Những bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt dù là nhỏ nhất đều có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe bạn đang gặp phải. Theo các chuyên gia sức khoẻ, hiện tượng mất kinh đột ngột là triệu chứng cảnh báo một số căn bệnh như buồng trứng đa nang, suy buồng trứng sớm...

Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng kinh nguyệt bỗng dưng “biến mất” khiến chị em lo lắng:

Mất kinh là dấu hiệu bệnh gì?

Hội chứng buồng trứng đa nang

Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang có nồng độ estrogen và androgen cao kéo dài do tuyến yên giảm bài tiết hoóc-môn, không tạo được phóng noãn và dẫn đến mất kinh. Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến vô sinh. Chính vì vậy, nếu nghi ngờ trước dấu hiệu kinh nguyệt “biến mất” bất thường, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Không phải mang bầu nhưng lại mất kinh đột ngột, đừng chủ quan vì nó là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Mất kinh có thể là dấu hiệu của buồng trứng đa nang - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tuyến giáp

Mất kinh đột ngột có thể liên quan đến những vấn đề về tuyến giáp. Hiện tượng mất cân bằng tuyến giáp dưới bất cứ hình thức nào đều có thể ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt. Tốt nhất bạn nên đi khám để được chẩn đoán chính xác.

Suy dinh dưỡng

Những người có cơ thể quá gầy sẽ dễ gặp tình trạng bị ngừng bài tiết estrogen và ngừng phóng noãn. Hiện tượng này có thể gây ra tình trạng mất kinh kéo dài.

Không phải mang bầu nhưng lại mất kinh đột ngột, đừng chủ quan vì nó là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Chán ăn, suy dinh dưỡng có thể gây ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Celiac đường ruột

Celiac đường ruột là căn bệnh mạn tính do tình trạng không dung nạp gluten gây ra. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng mất kinh.

Luyện tập quá sức

Những cô nàng thường xuyên luyện tập cường độ cao để giảm cân có thể gặp tình trạng chậm kinh hoặc mất kinh… Khi cơ thể phải vận động quá sức sẽ dễ bị căng thẳng, gây ảnh hưởng đến quá trình sản sinh estrogen.

Do căng thẳng kéo dài

Nếu bạn thường xuyên phải chịu nhiều áp lực dẫn tới căng thẳng và stress thì rất dễ gặp hiện tượng rối loạn kinh nguyệt như mất kinh, rong kinh… Nguyên nhân là do khi não bộ căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến quá trình bài tiết hoóc-môn giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt.

Không phải mang bầu nhưng lại mất kinh đột ngột, đừng chủ quan vì nó là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Căng thẳng kéo dài là một trong những nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Suy giảm nội tiết tố

Sự suy giảm nội tiết tố ở phụ nữ dưới 40 tuổi sẽ dẫn đến tình trạng mãn kinh sớm (suy buồng trứng sớm). Bên cạnh đó, bạn có thể gặp một số triệu chứng kèm theo khác như đổ mồ hôi về đêm, khô âm đạo...

Hiện tượng mất kinh kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe và nhiều căn bệnh bạn đang mắc phải. Dù với bất kỳ nguyên nhân nào thì điều bạn cần làm là đến bệnh viện để được kiểm tra kịp thời và có hướng điều trị phù hợp.

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