Không muốn gây hại sức khỏe thì tuyệt đối đừng sử dụng điện thoại vào những thời điểm 'tử thần' này

Sống khỏe 26/04/2018 16:28

Dưới đây là những thời điểm nguy hiểm bạn tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại để tránh gây hại cho sức khỏe.

Những chiếc điện thoại thông minh đang dần trở thành thứ không thể thiếu trong công việc và cuộc sống hiện đại. Thế nhưng làm thế nào để sử dụng nó đúng cách và tránh gây nguy hiểm thì không phải ai cũng biết.

Thói quen thường xuyên sử dụng điện thoại mọi lúc mọi nơi có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Trong nhiều trường hợp, việc dùng điện thoại có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Không muốn gây hại sức khỏe thì tuyệt đối đừng sử dụng điện thoại vào những thời điểm 'tử thần' này - Ảnh 1
Sử dụng điện thoại đúng cách sẽ giúp bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những thời điểm “tử thần” bạn nên tránh xa chiếc điện thoại của mình:

Những thời điểm sử dụng điện thoại gây hại sức khỏe bạn cần tránh

Dùng khi điện thoại gần hết pin

Việc cố sử dụng điện thoại khi gần hết pin có thể gây hại cho não bộ. Theo các nghiên cứu, khi điện thoại chỉ còn 1 vạch (khoảng dưới 15% pin) thì sóng điện từ phát ra cao gấp 1000 lần so với khi pin đầy.

Chính vì vậy, nếu thời điểm này bạn vẫn sử dụng điện thoại để nghe gọi, xem phim thì rất dễ gặp hiện tượng chóng mặt, buồn nôn, choáng váng…

Sử dụng khi đang sạc

Đã có rất nhiều trường hợp tử vong vì giật điện và cháy nổ khi sử dụng điện thoại đang sạc. Nguyên nhân là do khi dùng và sạc điện thoại sẽ khiến máy nóng nhanh hơn, các vi mạch có thể bị ảnh hưởng dẫn đến việc điện thoại dễ bị cháy nổ.

Không muốn gây hại sức khỏe thì tuyệt đối đừng sử dụng điện thoại vào những thời điểm 'tử thần' này - Ảnh 2
Không nên vừa dùng điện thoại vừa sạc, rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Dùng khi đi vệ sinh

Nhiều người có thói quen mang điện thoại vào nhà vệ sinh để sử dụng và ngồi lỳ trong đó hàng giờ liền. Đây chính là việc làm gây hại sức khỏe nghiêm trọng mà bạn cần phải từ bỏ ngay.

Nhà vệ sinh thường chứa hàng triệu vi khuẩn gây hại cho đường ruột và máu như Ecoli, Salmonella… Ngồi quá lâu trong môi trường này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ, chân tay tê liệt…

Không muốn gây hại sức khỏe thì tuyệt đối đừng sử dụng điện thoại vào những thời điểm 'tử thần' này - Ảnh 3
Tránh sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Lướt điện thoại trước khi đi ngủ

Sau một ngày làm việc vất vả, nhiều người có thói quen thư giãn bằng cách chơi game, xem phim hoặc nghe nhạc bằng điện thoại trước khi ngủ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại di động có thể là nguyên nhân gây chết tế bào võng mạc và ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực.

Thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh còn khiến chúng ta có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư, tăng nguy cơ trầm cảm.

Bên cạnh đó, việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ dễ khiến bạn mất ngủ, ngủ không ngon giấc và uể oải vào sáng hôm sau.

Không muốn gây hại sức khỏe thì tuyệt đối đừng sử dụng điện thoại vào những thời điểm 'tử thần' này - Ảnh 4
Dùng điện thoại trước khi đi ngủ gây hại cho thị lực và não bộ - Ảnh minh họa: Internet

Dùng khi trời mưa

Khi trời mưa, bạn tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang đi ngoài đường. Bức xạ từ điện thoại sẽ khiến tia sét tìm đến ngay cả khi điện thoại đang ở chế độ nghỉ. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại khi trời mua sẽ khiến thiết bị này tự động tăng tần suất phát sóng điện từ, gây ảnh hưởng tới não bộ.

Trên đây là những thời điểm nguy hiểm bạn không nên sử dụng điện thoại để tránh gây hại cho sức khỏe.

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