Những loại trái cây khi hấp lên sẽ tốt cho sức khỏe chẳng thua kém gì nhân sâm, tổ yến

Chuyên gia nói gì 23/04/2018 11:26

Dưới đây là những loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt khi chúng được hấp chín thì sẽ trở thành “thần dược” giúp phòng và điều trị nhiều căn bệnh.

Hàm lượng lớn vitamin và khoáng chất trong các loại trái cây rất cần thiết đối với sức khỏe, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Bạn thường ăn trái cây tươi hoặc chế biến thành nước ép nhưng đã bao giờ thử hấp chín để sử dụng chưa? Một số loại trái cây khi được hấp chín sẽ giúp giá trị dinh dưỡng tăng cao và có khả năng chữa bệnh như "thần dược".

Dưới đây là những loại trái cây bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe bạn có thể hấp lên để dùng làm bài thuốc phòng và chữa nhiều căn bệnh:

Những loại trái cây khi hấp lên rất tốt cho sức khỏe

Cam hấp muối

Cam chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin C tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Cam hấp muối là bài thuốc giúp kháng khuẩn, chống viêm, trị ho và giảm đau rát cổ họng hiệu quả. Đặc biệt bạn có thể dùng cam hấp muối để trị ho đàm cho trẻ nhỏ.

Những loại trái cây khi hấp lên sẽ tốt cho sức khỏe chẳng thua kém gì nhân sâm, tổ yến - Ảnh 1
Cam hấp muối là bài thuốc trị viêm họng hiệu quả cho cả người lớn và trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Táo hấp cả vỏ

Táo chứa rất nhiều vitamin A, C, E và các loại khoáng chất cần thiết giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng lớn chất chống oxy hóa trong loại quả này còn giúp ức chế sự phát triển của các gốc tự do, phòng nhiều bệnh nguy hiểm, đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ.

Táo hấp cả vỏ có thể chữa được chứng tiêu chảy, giải độc cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa. Lượng pectin sẽ tăng cao khi táo được hấp chín, nhờ đó mà món ăn này có tác dụng ngăn ngừa táo bón, cầm máu hiệu quả.

Bưởi hấp

Bưởi là loại quả quen thuộc được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da hiệu quả. Bên cạnh đó, bười còn chứa lượng lớn vitamin C ở dạng dễ hấp thụ nên cực kỳ tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa của tế bào.

Những loại trái cây khi hấp lên sẽ tốt cho sức khỏe chẳng thua kém gì nhân sâm, tổ yến - Ảnh 2
Thường xuyên ăn bưởi hấp rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Táo tàu hấp

Theo Đông y, táo tàu là vị thuốc quý giúp bồi bổ khí huyết, có khả năng phòng và điều trị chứng đau họng. Táo tàu có vỏ khá cứng, không thích hợp cho người dạ dày kém nên tốt nhất bạn nên hấp chín rồi mới sử dụng. Cách chế biến này vừa giúp dễ tiêu hóa vừa phù hợp cho những người có lá lách và dạ vị yếu. 

Bạn có thể hấp táo tàu cùng kỷ tử và trứng để điều trị thiếu máu, bồi bổ gan và thận.

Những loại trái cây khi hấp lên sẽ tốt cho sức khỏe chẳng thua kém gì nhân sâm, tổ yến - Ảnh 3
Táo tàu khi hấp chín sẽ dễ tiêu hóa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những loại trái cây bạn có thể hấp chín để sử dụng, chúng rất tốt cho sức khỏe. 
Hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày cho cả gia đình nhé!

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