Không còn nỗi lo mệt mỏi, đau nhức ‘ngày đèn đỏ’ nếu tránh làm những điều này

Sống khỏe 04/07/2018 18:15

Trong chu kỳ kinh nguyệt, cơ thể chị em thường trở nên rất nhạy cảm nên dễ gặp tình trạng mệt mỏi, đau nhức. Tuy nhiên, chỉ cần tránh làm những điều này, bạn sẽ dễ dàng vượt qua “ngày đèn đỏ”.

Những “ngày đèn đỏ" luôn là khoảng thời gian mà chị em lo ngại nhất trong tháng vì họ thường gặp phải các cơn đau bụng, đau lưng rất khó chịu. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng thói quen trong sinh hoạt hàng ngày có thể là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt.

Để dễ dàng vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, bạn cần tránh làm những điều dưới đây:

Những điều cần tránh để "ngày đèn đỏ" luôn khỏe mạnh

Ăn nhiều đồ mặn, chua cay

Những loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, quá chua hoặc quá cay đều có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trong “ngày đèn đỏ”. Bên cạnh đó, thường xuyên sử dụng thức ăn mặn trong giai đoạn này còn có thể dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt, huyết áp tăng cao, loét dạ dày...

Tốt nhất trong chu kỳ kinh nguyệt, bạn nên chú ý lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp, tránh ăn nhiều đồ mặn, đồ chua hoặc thức ăn nhanh để bảo vệ sức khỏe.

Không còn nỗi lo mệt mỏi, đau nhức ‘ngày đèn đỏ’ nếu tránh làm những điều này - Ảnh 1
Tránh sử dụng các loại thức ăn nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục quá sức

Thường xuyên luyện tập thể dục có thể hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả. Tuy nhiên, trong những “ngày đèn đỏ”, tập luyện quá sức sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng và đau nhức kéo dài.

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên tránh vận động mạnh hoặc giảm thời gian tập luyện. Bạn cũng có thể lựa chọn những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, thiền định...

Bỏ bữa

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe trong chu kỳ kinh nguyệt. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, bạn còn cần đảm bảo ăn đúng và đủ bữa.

Cơ thể trong những ngày này thường rất yếu, thói quen bỏ bữa có thể khiến bạn gặp phải tình trạng khó chịu, đau bụng, choáng váng...

Không còn nỗi lo mệt mỏi, đau nhức ‘ngày đèn đỏ’ nếu tránh làm những điều này - Ảnh 2
Bỏ bữa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Không ngủ đủ giấc

Nếu chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch. Chính vì vậy, ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày, nhất là trong ngày đèn đỏ sẽ giúp giảm thiểu căng thẳng và các cơn đau nhức.

Nghỉ ngơi hợp lý còn giúp hệ thần kinh được nghỉ ngơi, thư giãn, từ đó hạn chế đau đầu, ngăn ngừa tình trạng kinh nguyệt thay đổi thất thường trong những tháng tiếp theo.

Làm việc quá sức

Căng thẳng do làm việc quá sức có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, kinh nguyệt đến sớm hoặc muộn hơn bình thường.

Không còn nỗi lo mệt mỏi, đau nhức ‘ngày đèn đỏ’ nếu tránh làm những điều này - Ảnh 3
Căng thẳng do làm việc quá sức có thể gây rối loạn kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất trong giai đoạn nhạy cảm này, chị em nên sắp xếp công việc, nghỉ ngơi thư giãn hợp lý để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trên đây là những điều bạn cần tránh làm trong “ngày đèn đỏ” để bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu những cơn đau nhức hiệu quả.

Chị em đừng làm 9 điều này nếu không muốn ngày "đèn đỏ" trở nên tồi tệ hơn!

Chị em đừng làm 9 điều này nếu không muốn ngày "đèn đỏ" trở nên tồi tệ hơn!

Kinh nguyệt là quá trình sinh lý bình thường ở phái nữ, khiến các chị em cảm thấy khó chịu, mệt mỏi thậm chí cáu bẳn. Ấy thế mà vì những quan niệm sai lầm về sức khỏe, không ít người làm cho kỳ kinh nguyệt ngày càng tồi tệ hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   bảo vệ sức khỏe ngày đèn đỏ ngày đèn đỏ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?