Không còn nỗi lo mệt mỏi, đau nhức ‘ngày đèn đỏ’ nếu tránh làm những điều này

Để dễ dàng vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, bạn cần tránh làm những điều dưới đây:

Những “ ngày đèn đỏ " luôn là khoảng thời gian mà chị em lo ngại nhất trong tháng vì họ thường gặp phải các cơn đau bụng, đau lưng rất khó chịu. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng thói quen trong sinh hoạt hàng ngày có thể là nguyên nhân khiến cơ thể mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt.

Tốt nhất trong chu kỳ kinh nguyệt, bạn nên chú ý lựa chọn các loại thực phẩm phù hợp, tránh ăn nhiều đồ mặn, đồ chua hoặc thức ăn nhanh để bảo vệ sức khỏe.

Những loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, quá chua hoặc quá cay đều có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trong “ngày đèn đỏ”. Bên cạnh đó, thường xuyên sử dụng thức ăn mặn trong giai đoạn này còn có thể dẫn đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt, huyết áp tăng cao, loét dạ dày...

Tránh sử dụng các loại thức ăn nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục quá sức

Thường xuyên luyện tập thể dục có thể hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả. Tuy nhiên, trong những “ngày đèn đỏ”, tập luyện quá sức sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng và đau nhức kéo dài.

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên tránh vận động mạnh hoặc giảm thời gian tập luyện. Bạn cũng có thể lựa chọn những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, thiền định...

Bỏ bữa

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe trong chu kỳ kinh nguyệt. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, bạn còn cần đảm bảo ăn đúng và đủ bữa.

Cơ thể trong những ngày này thường rất yếu, thói quen bỏ bữa có thể khiến bạn gặp phải tình trạng khó chịu, đau bụng, choáng váng...

Bỏ bữa có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Không ngủ đủ giấc

Nếu chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng sẽ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch. Chính vì vậy, ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày, nhất là trong ngày đèn đỏ sẽ giúp giảm thiểu căng thẳng và các cơn đau nhức.

Nghỉ ngơi hợp lý còn giúp hệ thần kinh được nghỉ ngơi, thư giãn, từ đó hạn chế đau đầu, ngăn ngừa tình trạng kinh nguyệt thay đổi thất thường trong những tháng tiếp theo.

Làm việc quá sức

Căng thẳng do làm việc quá sức có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, kinh nguyệt đến sớm hoặc muộn hơn bình thường.

Căng thẳng do làm việc quá sức có thể gây rối loạn kinh nguyệt - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất trong giai đoạn nhạy cảm này, chị em nên sắp xếp công việc, nghỉ ngơi thư giãn hợp lý để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trên đây là những điều bạn cần tránh làm trong “ngày đèn đỏ” để bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu những cơn đau nhức hiệu quả.