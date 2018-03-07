Không cần dùng thuốc, cứ áp dụng những cách này thì gầy đến mấy cũng tăng cân nhanh chóng

Sống khỏe 07/03/2018 15:05

Tình trạng “gầy kinh niên” không chỉ khiến bạn tự ti về ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Thay vì sử dụng thuốc, bạn chỉ cần thay đổi chế độ sinh hoạt theo cách lành mạnh và khoa học sẽ giúp tăng cân nhanh chóng và an toàn.

Ngoại hình gầy yếu khiến bạn chẳng thể tự tin diện những trang phục gợi cảm. Bên cạnh đó, tình trạng này còn ảnh hưởng đến sức khỏe, làm sức đề kháng bị suy giảm đáng kể.

Thế nhưng dù có ăn nhiều thế nào thì cân nặng của bạn vẫn không thay đổi. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể là do tăng cân sai cách.

Thay vì sử dụng những thực phẩm chức năng giúp tăng cân chẳng mấy an toàn, bạn chỉ cần áp dụng những cách dưới đây để tăng cân nhanh chóng, chẳng lo tác dụng phụ:

Những cách tăng cân nhanh không dùng thuốc

Tránh thức khuya

Thường xuyên thức khuya sẽ làm rối loạn quá trình trao đổi chất trong cơ thể, khiến bạn chẳng thể tăng cân như mong muốn. Bên cạnh đó, thói quen thức khuya còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Thức khuya sẽ dễ khiến bạn ngủ dậy muộn vào ngày hôm sau và bỏ qua bữa sáng, chính điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tăng cân.

Không cần dùng thuốc, cứ áp dụng những cách này thì gầy đến mấy cũng tăng cân nhanh chóng - Ảnh 1
Ngủ đúng giờ không chỉ giúp tinh thần thoải mái vào sáng sớm mà còn giúp quá trình tăng cân dễ dàng hơn - Ảnh: Internet

Uống đủ nước

Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể sẽ giúp quá trình tăng cân của bạn trở nên dễ dàng hơn. Khi cơ thể được đáp ứng đủ lượng nước cần thiết sẽ giúp duy trì hoạt động của các cơ quan, tăng cường quá trình trao đổi chất. Đồng thời điều này còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể cũng nhờ đó mà cao hơn rất nhiều.

Ăn đúng và đủ bữa

Đây là điều bạn tuyệt đối cần lưu ý nếu muốn tăng cân an toàn và nhanh chóng. Thói quen ăn đúng và đủ bữa sẽ giúp cung cấp đủ calories cần thiết cho cơ thể trong suốt cả ngày dài. Đồng thời điều này còn có tác dụng duy trì nhịp sinh học và cải thiện tốc độ trao đổi chất trong cơ thể.

Ăn đúng và đủ bữa sẽ giúp tăng cường hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể và cải thiện cân nặng đáng kể. Tuyệt đối không được bỏ bữa sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình tăng cân và sức khỏe.

Không cần dùng thuốc, cứ áp dụng những cách này thì gầy đến mấy cũng tăng cân nhanh chóng - Ảnh 2
Chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp bạn nhanh tăng cân - Ảnh: Internet

Bổ sung các bữa ăn phụ

Một trong những cách để tăng cân chính là tăng lượng calories mà cơ thể hấp thụ. Bạn có thể bổ sung thêm những thực phẩm giàu năng lượng vào bữa xế chiều. Không nên dùng những món ăn vặt có hại cho sức khỏe như snack, xúc xích…

Luyện tập thể dục mỗi ngày

Thường xuyên tập thể dục không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn hỗ trợ quá trình cải thiện cân nặng. Những bài tập đơn giản như yoga, đi bộ… sẽ giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất trong cơ thể.

Không cần dùng thuốc, cứ áp dụng những cách này thì gầy đến mấy cũng tăng cân nhanh chóng - Ảnh 3
Thường xuyên luyện tập thể dục sẽ giúp tăng cường sức khỏe - Ảnh: Internet

Trên đây là những cách tăng cân nhanh không dùng thuốc cực an toàn, bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay.

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