Hoa đu đủ đực ngâm mật ong được mệnh danh là 'thần dược' trị ho, uống vào dịu cổ họng, nhưng không phải ai cũng dùng được

Sống khỏe 02/11/2023 16:52

Nhiều người vẫn thường sử dụng hoa đu đủ đực ngâm mật ong để trị ho, viêm họng. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng loại hoa này.

Theo báo Công Thương, trong Đông y, hoa đu đủ đực có tính bình, vị đắng và chứa vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B1... giúp trị dứt điểm những cơn ho dai dẳng, ho khan, ho có đờm và một số bệnh khác như đau dạ dày, sỏi thận, đau niệu đạo.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong được mệnh danh là 'thần dược' trị ho, uống vào dịu cổ họng, nhưng không phải ai cũng dùng được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong được xem là một loại siro trị ho cực kì hiệu quả và còn có công dụng trị các bệnh tiểu đường, tim mạch và chống ung thư rất tốt. Khi ngâm với mật ong thì bạn có thể sử dụng hoa đu đủ đực tươi hoặc khô.

Đối với hoa đu đủ đực tươi ngâm mật ong, bạn cần 1kg hoa đu đủ đực tươi ngâm với 1 lít mật ong trong bình thủy tinh. Bạn hãy xếp 1 lớp hoa và rưới 1 lớp mật ong liên tục như vậy và dùng nan tre cài lên trên để hoa ngập trong mật ong và đậy chặt nắp lại.

Đối với hoa đu đủ khô ngâm mật ong thì bạn có thể lấy 500g hoa đu đủ đực khô ngâm với 1 lít mật ong trong lọ thủy tinh.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong càng lâu thì càng tốt, tối thiểu là 20 ngày và mỗi ngày bạn nên dùng 5ml để đạt hiệu quả dài lâu. 

Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng có thể sử dụng loại "thần dược" trị ho này. 

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong được mệnh danh là 'thần dược' trị ho, uống vào dịu cổ họng, nhưng không phải ai cũng dùng được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VTC News, lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, mẹ bầu đang mang thai hoặc cho con bú; trẻ em có độ tuổi dưới 3 tuổi; người có cơ thể hàn, hay bị lạnh bụng và tiêu chảy; hoặc những người có tiền sử dị ứng phấn hoa không được sử dụng hoa đu đủ đực để tránh nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong trường hợp sử dụng hoa đu đủ đực nhằm mục đích điều trị bệnh, không nên tự ý dùng mà cần tuân theo sự hướng dẫn từ bác sĩ để giảm thiểu nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ ngoài ý muốn.

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