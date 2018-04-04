Hóa ra nguyên nhân khiến lông mi rụng ngày càng nhiều lại đến từ chính những thói quen hàng ngày của bạn

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, đôi khi nó lại đến từ chính thói quen tưởng chừng bình thường hàng ngày mà bạn đang mắc phải. Chính vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc và nuôi dưỡng hàng mi dài và đẹp, bạn cũng nên bảo vệ nó khỏi những thói quen xấu dưới đây:

Chắc hẳn bất kỳ cô nàng nào cũng mong muốn sở hữu hàng lông mi dài và cong vút. Tuy nhiên, bạn lại hay gặp tình trạng lông mi rụng nhiều khiến hàng mi dần thưa thớt, kém thẩm mỹ.

Việc dùng tay dụi mắt không chỉ khiến lông mi rụng ngày càng nhiều mà nó còn gây hại cho mắt của bạn vì bàn tay luôn là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn.

Lông mi vốn dĩ rất yếu ớt và dễ rụng nên luôn cần được bảo vệ đúng cách. Thói quen dùng tay dụi mắt, chà xát lên mi mắt khi rửa mặt, tẩy trang hoặc chẳng may có bụi bay vào mắt sẽ khiến lông mi bị tổn thương.

Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy sử dụng những sản phẩm tẩy trang dành riêng cho mắt và dùng bông để lau nhẹ nhàng, hạn chế dùng lực mạnh trong quá trình loại bỏ lớp trang điểm trên mặt.

Thường xuyên dụi mắt sẽ gây tổn thương lông mi - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên sử dụng kẹp mi, mi giả

Bất kỳ cô nàng nào cũng mong muốn có được hàng mi dài, dày và cong vút như búp bê. Chính vì vậy mà kẹp mi, lông mi giả là “phụ kiện” không thể thiếu của những chị em không may có hàng lông mi thưa và ngắn.

Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng việc dùng lông mi giả hoặc kẹp mi sẽ khiến lông mi dần yếu đi và dễ rụng hơn. Nguyên nhân là do khi bạn dùng kẹp mi quá thường xuyên sẽ khiến các tế bào chân mi bị tổn thương và gãy rụng. Còn khi sử dụng mi giả, keo dán mi có thể dính vào lông mi thật làm gãy và rụng mi nhanh chóng.

Hạn chế sử dụng kẹp mi và lông mi giả - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống thiếu chất dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng không chỉ trong việc bảo vệ làn da, cải thiện vóc dáng mà còn có tác dụng nuôi dưỡng tóc và lông mi.

Một trong những nguyên nhân gây rụng lông mi chính là do cơ thể thiếu chất dinh dưỡng. Nhiều người có thói quen uống ít nước nhưng lại không biết rằng điều này có thể khiến lông mi khô và rụng dần.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống thiếu các chất dinh dưỡng như protein, vitamin A, biotin… cũng là lí do khiến các tế bào chân mi không được nuôi dưỡng và phát triển, dẫn đến hiện tượng gãy rụng.

Bổ sung những thực phẩm giàu biotin vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất cho cơ thể để giúp lông mi luôn chắc khỏe.

Lông mi cũng giống như da và tóc, nếu không được chăm sóc đúng cách thì rất dễ bị tổn thương và lão hóa. Trên đây là những thói quen xấu bạn cần tránh để hàng lông mi luôn dài và cong vút.