Hóa ra nguyên nhân khiến lông mi rụng ngày càng nhiều lại đến từ chính những thói quen hàng ngày của bạn

Sống khỏe 04/04/2018 17:09

Chị em hãy từ bỏ ngay những thói quen xấu dưới đây để tránh gây tổn thương và làm lông mi rụng ngày càng nhiều.

Chắc hẳn bất kỳ cô nàng nào cũng mong muốn sở hữu hàng lông mi dài và cong vút. Tuy nhiên, bạn lại hay gặp tình trạng lông mi rụng nhiều khiến hàng mi dần thưa thớt, kém thẩm mỹ.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, đôi khi nó lại đến từ chính thói quen tưởng chừng bình thường hàng ngày mà bạn đang mắc phải. Chính vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc và nuôi dưỡng hàng mi dài và đẹp, bạn cũng nên bảo vệ nó khỏi những thói quen xấu dưới đây:

Những thói quen là nguyên nhân gây rụng lông mi

Thường xuyên dụi mắt

Lông mi vốn dĩ rất yếu ớt và dễ rụng nên luôn cần được bảo vệ đúng cách. Thói quen dùng tay dụi mắt, chà xát lên mi mắt khi rửa mặt, tẩy trang hoặc chẳng may có bụi bay vào mắt sẽ khiến lông mi bị tổn thương.

Việc dùng tay dụi mắt không chỉ khiến lông mi rụng ngày càng nhiều mà nó còn gây hại cho mắt của bạn vì bàn tay luôn là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn.

Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy sử dụng những sản phẩm tẩy trang dành riêng cho mắt và dùng bông để lau nhẹ nhàng, hạn chế dùng lực mạnh trong quá trình loại bỏ lớp trang điểm trên mặt.

Hóa ra nguyên nhân khiến lông mi rụng ngày càng nhiều lại đến từ chính những thói quen hàng ngày của bạn - Ảnh 1
Thường xuyên dụi mắt sẽ gây tổn thương lông mi - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên sử dụng kẹp mi, mi giả

Bất kỳ cô nàng nào cũng mong muốn có được hàng mi dài, dày và cong vút như búp bê. Chính vì vậy mà kẹp mi, lông mi giả là “phụ kiện” không thể thiếu của những chị em không may có hàng lông mi thưa và ngắn.

Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng việc dùng lông mi giả hoặc kẹp mi sẽ khiến lông mi dần yếu đi và dễ rụng hơn. Nguyên nhân là do khi bạn dùng kẹp mi quá thường xuyên sẽ khiến các tế bào chân mi bị tổn thương và gãy rụng. Còn khi sử dụng mi giả, keo dán mi có thể dính vào lông mi thật làm gãy và rụng mi nhanh chóng.

Hóa ra nguyên nhân khiến lông mi rụng ngày càng nhiều lại đến từ chính những thói quen hàng ngày của bạn - Ảnh 2
Hạn chế sử dụng kẹp mi và lông mi giả - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống thiếu chất dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng không chỉ trong việc bảo vệ làn da, cải thiện vóc dáng mà còn có tác dụng nuôi dưỡng tóc và lông mi.

Một trong những nguyên nhân gây rụng lông mi chính là do cơ thể thiếu chất dinh dưỡng. Nhiều người có thói quen uống ít nước nhưng lại không biết rằng điều này có thể khiến lông mi khô và rụng dần.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống thiếu các chất dinh dưỡng như protein, vitamin A, biotin… cũng là lí do khiến các tế bào chân mi không được nuôi dưỡng và phát triển, dẫn đến hiện tượng gãy rụng.

Hóa ra nguyên nhân khiến lông mi rụng ngày càng nhiều lại đến từ chính những thói quen hàng ngày của bạn - Ảnh 3
Bổ sung những thực phẩm giàu biotin vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất cho cơ thể để giúp lông mi luôn chắc khỏe.

Lông mi cũng giống như da và tóc, nếu không được chăm sóc đúng cách thì rất dễ bị tổn thương và lão hóa. Trên đây là những thói quen xấu bạn cần tránh để hàng lông mi luôn dài và cong vút.

Muốn giảm đau bụng ngày ‘đèn đỏ’ nhanh chóng, hội con gái hãy duy trì những thói quen đơn giản này

Muốn giảm đau bụng ngày ‘đèn đỏ’ nhanh chóng, hội con gái hãy duy trì những thói quen đơn giản này

Những cơn đau bụng ngày "đèn đỏ" luôn là nỗi ám ảnh của không ít chị em. Tuy nhiên, tình trạng này có thể được giảm thiểu đáng kể nếu bạn thường xuyên duy trì những thói quen đơn giản này.

Xem thêm
Từ khóa:   nguyên nhân rụng lông mi bảo vệ lông mi ngăn ngừa rụng lông mi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 39 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 51 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 56 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?