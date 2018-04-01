Muốn giảm đau bụng ngày ‘đèn đỏ’ nhanh chóng, hội con gái hãy duy trì những thói quen đơn giản này

Sống khỏe 01/04/2018 11:53

Những cơn đau bụng ngày "đèn đỏ" luôn là nỗi ám ảnh của không ít chị em. Tuy nhiên, tình trạng này có thể được giảm thiểu đáng kể nếu bạn thường xuyên duy trì những thói quen đơn giản này.

Đau bụng trong ngày “đèn đỏ” là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ. Tình trạng này có thể gây ra những cơn đau âm ỉ khiến chị em mệt mỏi hoặc thậm chí là đau dữ dội kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, chân tay lạnh, mặt tái nhợt…

Đau bụng kinh tuy không nguy hiểm nhưng lại gây ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống thường ngày của bạn. Vậy làm cách nào để giảm thiểu tình trạng này?

Bạn hãy thường xuyên duy trì những thói quen dưới đây để những cơn đau “ngày đèn đỏ” biến mất nhanh chóng nhé!

Những cách giảm đau bụng “ngày đèn đỏ”

Uống nước ấm

Duy trì thói quen uống một cốc nước ấm vào mỗi sáng và trước khi đi ngủ sẽ giúp ngăn ngừa đau bụng kinh hiệu quả. Nếu bạn gặp phải tình trạng đau bụng dữ dội trong ngày “đèn đỏ” thì hãy uống ngay một ly nước ấm, cách này sẽ giúp giảm đau nhanh chóng.

Nước ấm sẽ giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong cơ thể, làm dịu cơn đau, đồng thời giúp cơ thể bạn cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn.

Muốn giảm đau bụng ngày ‘đèn đỏ’ nhanh chóng, hội con gái hãy duy trì những thói quen đơn giản này - Ảnh 1
Uống nước ấm sẽ giúp cơ thể bạn thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tránh mặc quần bó sát

Trong những ngày “đèn đỏ”, cơ thể sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Chính vì vậy, việc mặc những chiếc quần bó sát sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, không thoải mái khi vận động.

Bên cạnh đó, những chiếc quần này có thể khiến vùng kín bị bí và dễ viêm nhiễm. Tốt nhất, bạn hãy chọn cho mình một chiếc quần thoải mái với chất liệu thoáng mát trong những ngày kinh nguyệt để cảm thấy dễ chịu hơn nhé!

Chườm ấm vùng bụng

Thay vì uống thuốc giảm đau, bạn hãy áp dụng phương pháp chườm ấm vùng bụng để giúp tuần hoàn máu tốt hơn. Hơi ấm từ túi chườm sẽ giúp tử cung co bóp dễ dàng, tránh tình trạng hình thành huyết khối, làm dịu cơn đau.

Bạn chỉ cần chuẩn bị một túi chườm nóng rồi đặt lên vùng bụng, cơn đau sẽ biến mất nhanh chóng. Bên cạnh đó, khi cơ thể được giữ ấm tốt, tần suất những cơn đau xuất hiện sẽ được giảm thiểu, bạn sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn.

Muốn giảm đau bụng ngày ‘đèn đỏ’ nhanh chóng, hội con gái hãy duy trì những thói quen đơn giản này - Ảnh 2
Đây là phương pháp giúp đau bụng kinh tức thời và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ăn cá hồi và socola đen

Hàm lượng dồi dào axit béo Omega 3 và vitamin D trong cá hồi có tác dụng giảm bớt các cơn đau, đồng thời ngăn ngừa những triệu chứng khó chịu khi đến ngày "đèn đỏ". Những dưỡng chất trong cá hồi còn có khả năng giảm hẳn tình trạng chướng bụng và chuột rút trong chu kỳ kinh nguyệt nên chị em đừng bỏ qua loại thực phẩm này nhé!

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng sô cô la đen để nhâm nhi trong ngày “đèn đỏ”, thực phẩm này sẽ giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn và làm dịu những cơn đau bụng kinh hiệu quả.

Trên đây là những thói quen bạn nên thường xuyên duy trì để những cơn đau bụng ngày “đèn đỏ” sẽ chẳng còn là nỗi ám ảnh nữa.

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