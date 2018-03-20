Hóa ra nguyên nhân gây béo bụng lại đến từ chính những thói quen xấu trước khi đi ngủ

Bạn đã thử áp dụng nhiều phương pháp giảm cân nhưng đều không thành công. Vậy đã bao giờ bạn thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao dù ăn kiêng và luyện tập điều độ nhưng mỡ thừa mãi chẳng chịu giảm chưa?

Mỡ thừa vùng bụng không chỉ khiến bạn tự ti khi diện những trang phục bó sát, gợi cảm mà còn gây ra những tác hại không nhỏ đối với sức khỏe . Mỡ bụng là loại mỡ nguy hiểm nhất vì nó có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường…

Dưới đây là những thói quen xấu trước khi đi ngủ, bạn cần bỏ ngay để giảm cân thành công:

Giấc ngủ vào mỗi đêm có vai trò rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, làn da và vóc dáng của bạn. Chính vì vậy, nếu bạn mắc phải những thói quen này trước khi đi ngủ sẽ gây ra tình trạng mỡ thừa tích tụ ở vòng 2, dẫn đến béo bụng.

Những thói quen xấu trước khi ngủ là nguyên nhân gây béo bụng

Tập thể dục cường độ cao trước giờ ngủ

Chế độ luyện tập thể dục đều đặn mỗi ngày có thể giúp bạn loại bỏ mỡ thừa hiệu quả. Tuy nhiên, việc thực hiện những bài tập cường độ cao trước khi đi ngủ sẽ gây phản tác dụng.

Với những bài tập mạnh vào buổi tối, cơ thể sẽ tiết một lượng lớn hoóc-môn noradrenaline, dopamine và cortisol kích thích hoạt động của não. Đồng thời ngăn chặn quá trình sản xuất melatonin – một loại hoóc-môn có khả năng kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Bạn nên tránh luyện tập quá sức trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Uống quá nhiều nước

Cơ thể cần được bổ sung khoảng 2 lít nước mỗi ngày để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào bạn cũng có thể uống nhiều nước.

Nhiều người có thói quen uống nước trước khi ngủ để giữ ẩm cho da. Tuy nhiên, điều này chỉ làm tăng nhu cầu tiểu tiện vào đêm khuya, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc nhiều với ánh đèn khi đi vệ sinh có thể gây ức chế sản xuất melatonin, đồng thời làm tăng cao lượng hormone cortisol trong cơ thể. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn tăng cân đột ngột, dễ béo bụng.

Cơ thể luôn cần bổ sung nước nhưng không phải thời điểm nào trong ngày bạn cũng nên uống nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần áo chật khi ngủ

Melatonin là hoóc-môn tự nhiên của cơ thể có khả năng kích thích sự xuất hiện beige fat - một loại tế bào chất béo giúp đốt cháy calo trong cơ thể. Thói quen mặc những bộ quần áo bó sát khi ngủ sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, giảm sự tiết melatonin.

Chính vì vậy, bạn nên chọn những bộ quần áo thoáng mát, rộng rãi để giúp quá trình sản sinh melatonin diễn ra thuận lợi, ngăn ngừa tình trạng béo bụng. Bên cạnh đó, những bộ quần áo này còn giúp giấc ngủ của bạn ngon và sâu hơn.

Bật đèn sáng trong khi ngủ

Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng béo bụng là do thường xuyên ngủ dưới ánh sáng đèn.

Ánh đèn có thể gây ức chế quá trình sản sinh melatonin của cơ thể, gây rối loạn hoóc-môn và khiến bạn tăng cân mất kiểm soát. Tốt nhất trước khi ngủ, bạn nên tắt đèn và ngủ trong bóng tối để đảm bảo quá trình đào thải mỡ thừa diễn ra thuận lợi và không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Thường xuyên ngủ dưới ánh đèn sẽ khiến bạn tăng cân mất kiểm soát - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nguyên nhân gây béo bụng, bạn nên từ bỏ ngay những thói quen xấu này trước khi đi ngủ để giảm cân nhanh chóng.