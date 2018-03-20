Hóa ra nguyên nhân gây béo bụng lại đến từ chính những thói quen xấu trước khi đi ngủ

Sống khỏe 20/03/2018 13:57

Bạn ăn kiêng và luyện tập điều độ nhưng cân nặng chẳng hề thay đổi. Nguyên nhân có thể là do bạn đã mắc phải những thói quen này trước khi đi ngủ, khiến mỡ thừa tích tụ gây ra tình trạng béo bụng.

Mỡ thừa vùng bụng không chỉ khiến bạn tự ti khi diện những trang phục bó sát, gợi cảm mà còn gây ra những tác hại không nhỏ đối với sức khỏe. Mỡ bụng là loại mỡ nguy hiểm nhất vì nó có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường…

Bạn đã thử áp dụng nhiều phương pháp giảm cân nhưng đều không thành công. Vậy đã bao giờ bạn thử tìm hiểu nguyên nhân tại sao dù ăn kiêng và luyện tập điều độ nhưng mỡ thừa mãi chẳng chịu giảm chưa?

Hóa ra nguyên nhân gây béo bụng lại đến từ chính những thói quen xấu trước khi đi ngủ - Ảnh 1
Béo bụng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Giấc ngủ vào mỗi đêm có vai trò rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, làn da và vóc dáng của bạn. Chính vì vậy, nếu bạn mắc phải những thói quen này trước khi đi ngủ sẽ gây ra tình trạng mỡ thừa tích tụ ở vòng 2, dẫn đến béo bụng.

Dưới đây là những thói quen xấu trước khi đi ngủ, bạn cần bỏ ngay để giảm cân thành công:

Những thói quen xấu trước khi ngủ là nguyên nhân gây béo bụng

Tập thể dục cường độ cao trước giờ ngủ

Chế độ luyện tập thể dục đều đặn mỗi ngày có thể giúp bạn loại bỏ mỡ thừa hiệu quả. Tuy nhiên, việc thực hiện những bài tập cường độ cao trước khi đi ngủ sẽ gây phản tác dụng.  

Với những bài tập mạnh vào buổi tối, cơ thể sẽ tiết một lượng lớn hoóc-môn noradrenaline, dopamine và cortisol kích thích hoạt động của não. Đồng thời ngăn chặn quá trình sản xuất melatonin – một loại hoóc-môn có khả năng kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Hóa ra nguyên nhân gây béo bụng lại đến từ chính những thói quen xấu trước khi đi ngủ - Ảnh 2
Bạn nên tránh luyện tập quá sức trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Uống quá nhiều nước

Cơ thể cần được bổ sung khoảng 2 lít nước mỗi ngày để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào bạn cũng có thể uống nhiều nước.

Nhiều người có thói quen uống nước trước khi ngủ để giữ ẩm cho da. Tuy nhiên, điều này chỉ làm tăng nhu cầu tiểu tiện vào đêm khuya, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc nhiều với ánh đèn khi đi vệ sinh có thể gây ức chế sản xuất melatonin, đồng thời làm tăng cao lượng hormone cortisol trong cơ thể. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn tăng cân đột ngột, dễ béo bụng.

Hóa ra nguyên nhân gây béo bụng lại đến từ chính những thói quen xấu trước khi đi ngủ - Ảnh 3
Cơ thể luôn cần bổ sung nước nhưng không phải thời điểm nào trong ngày bạn cũng nên uống nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần áo chật khi ngủ

Melatonin là hoóc-môn tự nhiên của cơ thể có khả năng kích thích sự xuất hiện beige fat - một loại tế bào chất béo giúp đốt cháy calo trong cơ thể. Thói quen mặc những bộ quần áo bó sát khi ngủ sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, giảm sự tiết melatonin.

Chính vì vậy, bạn nên chọn những bộ quần áo thoáng mát, rộng rãi để giúp quá trình sản sinh melatonin diễn ra thuận lợi, ngăn ngừa tình trạng béo bụng. Bên cạnh đó, những bộ quần áo này còn giúp giấc ngủ của bạn ngon và sâu hơn.

Bật đèn sáng trong khi ngủ

Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng béo bụng là do thường xuyên ngủ dưới ánh sáng đèn.

Ánh đèn có thể gây ức chế quá trình sản sinh melatonin của cơ thể, gây rối loạn hoóc-môn và khiến bạn tăng cân mất kiểm soát. Tốt nhất trước khi ngủ, bạn nên tắt đèn và ngủ trong bóng tối để đảm bảo quá trình đào thải mỡ thừa diễn ra thuận lợi và không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Hóa ra nguyên nhân gây béo bụng lại đến từ chính những thói quen xấu trước khi đi ngủ - Ảnh 4
Thường xuyên ngủ dưới ánh đèn sẽ khiến bạn tăng cân mất kiểm soát - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nguyên nhân gây béo bụng, bạn nên từ bỏ ngay những thói quen xấu này trước khi đi ngủ để giảm cân nhanh chóng.

Bạn sẽ bất ngờ khi biết chất béo không hẳn là nguyên nhân khiến bạn béo

Bạn sẽ bất ngờ khi biết chất béo không hẳn là nguyên nhân khiến bạn béo

Chất béo luôn bị "đổ tội" mỗi khi chúng ta lên cân, nhưng nó có thực sự xấu đến vậy không?

Xem thêm
Từ khóa:   nguyên nhân gây béo bụng thói quen xấu gây béo bụng

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 31 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 59 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?