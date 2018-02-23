Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến bạn dù có tập luyện, ăn kiêng đến mấy bụng vẫn béo như thường

Sống khỏe 23/02/2018 15:19

Nếu bạn đang cố gắng giảm béo bụng bằng cách ăn kiêng và luyện tập thể dục nhưng kết quả lại chẳng hề khả quan thì có thể bạn đã ngủ sai cách. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến vòng eo luôn trong tình trạng ngấn mỡ.

Vòng eo “bánh mì” luôn khiến các chị em mất đi sự tự tin vốn có, nhất là khi lựa chọn trang phục. Mặc dù đã thử ăn kiêng và luyện tập thể dục đều đặn nhưng mỡ thừa tích tụ ở vòng eo vẫn không giảm. Nguyên nhân có thể là do thói quen ngủ sai cách khiến cơ thể bạn không ngừng tăng cân và dẫn đến tình trạng béo bụng.

Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến bạn dù có tập luyện, ăn kiêng đến mấy bụng vẫn béo như thường - Ảnh 1
Làm cách nào để loại bỏ vòng eo ngấn mỡ? - Ảnh: Internet

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng thì giấc ngủ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, làn da và cả vóc dáng của bạn. Dưới đây là những thói quen xấu khi ngủ bạn nên tránh để nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc.

Ngủ sai cách là nguyên nhân gây béo bụng

Mặc quần áo quá chật

Đừng bao giờ đi ngủ trong những bộ quần áo quá chật nhé! Dù có bận rộn đến mức nào thì việc thay một bộ đồ thoải mái sẽ giúp bạn có được giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Bên cạnh đó, việc mặc quần áo bó sát khi đi ngủ còn làm tăng nhiệt độ cơ thể, giảm quá trình sản sinh melatonin và hormone tăng trưởng. Điều này có thể làm rối loạn quá trình trao đổi chất trong cơ thể, làm chậm quá trình đào thải mỡ thừa tích tụ.

Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến bạn dù có tập luyện, ăn kiêng đến mấy bụng vẫn béo như thường - Ảnh 2

Chính vì vậy, bạn nên chọn những bộ quần áo thoáng mát, mỏng nhẹ để cơ thể được thư giãn khi ngủ nhé! - Ảnh: Internet

Ăn no trước khi ngủ

Nhiều người có thói quen ăn đêm trước khi đi ngủ, điều này sẽ khiến hệ tiêu hóa bị quá tải và phải chịu nhiều áp lực. Khi cơ thể không kịp tiêu hóa thức ăn sẽ khiến năng lượng tích lũy dưới dạng mỡ, đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng béo bụng.

Tập thể dục cường độ cao vào buổi tối

Việc duy trì tập luyện thể dục không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn tập luyện vào tối muộn thì sẽ gây phản tác dụng. Nguyên nhân là do vào ban đêm nếu luyện tập cường độ cao sẽ dễ làm tăng nhiệt độ cơ thể, ngăn chặn việc sản xuất melatonin.

Tốt nhất bạn nên tránh những bài tập thể dục cần vận động mạnh trước khi đi ngủ khoảng 3 tiếng.

Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến bạn dù có tập luyện, ăn kiêng đến mấy bụng vẫn béo như thường - Ảnh 3
Không nên luyện tập cường độ cao vào buổi tối - Ảnh: Internet

Ngủ dưới ánh sáng đèn

Nhiều người có thói quen ngủ dưới ánh sáng đèn nhưng lại không hề biết rằng chính điện từ trường từ các thiết bị điện là một trong những nguyên nhân gây khó ngủ.

Thường xuyên ngủ dưới ánh sáng đèn sẽ gây ra rối loạn hormone, khiến bạn tăng cân nhanh hơn bình thường. Bạn nên ngủ trong môi trường tối và cách xa các thiết bị điện ít nhất 1 mét.

Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến bạn dù có tập luyện, ăn kiêng đến mấy bụng vẫn béo như thường - Ảnh 4
Nên tránh ngủ gần các thiết bị điện trong phòng - Ảnh: Internet

Trên đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng béo bụng bạn nên khắc phục để nhanh chóng giảm mỡ thừa và sở hữu vòng eo thon gọn nhé!

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