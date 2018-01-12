Giật mình khi biết về những tác hại khôn lường do thức khuya gây ra, đặc biệt là với phụ nữ

Sống khỏe 12/01/2018 16:00

Thường xuyên thức khuya sẽ gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú ở nữ giới. Nhận ra những tác hại khôn lường của thói quen này, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ dám thức khuya nữa.

Thói quen thức khuya gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với phụ nữ. Tình trạng này kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, làm giảm trí nhớ, tăng nguy cơ ung thư… mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa da, khiến chị em ngày càng xuống sắc.

Thức khuya có tác hại gì đối với phụ nữ

Lão hóa nhanh

Giấc ngủ không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tế bào biểu bì dưới da, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa, làm xuất hiện các nếp nhăn, mụn ẩn, giảm độ đàn hồi và khiến làn da xỉn màu. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do quá trình tái tạo da thường xảy ra vào ban đêm, thức khuya sẽ làm cản trở quá trình này.

Giật mình khi biết về những tác hại khôn lường do thức khuya gây ra, đặc biệt là với phụ nữ - Ảnh 1
Thức khuya sẽ khiến làn da nhanh "xuống cấp" - Ảnh: Internet

Vào ban đêm, tế bào da được tái tạo với tốc độ nhanh gấp đôi trong khoảng thời gian từ 23 giờ - 4 giờ sáng. Đây cũng là thời điểm collagen được sản sinh giúp phục hồi nhanh chóng các vấn đề về da. Chính vì vậy, nếu muốn sở hữu làn da mịn màng, căng bóng thì bạn nên duy trì thói quen ngủ sớm nhé!

Rối loạn nội tiết

Theo các chuyên gia tại trường Đại học Y khoa Harvard (Mỹ), những phụ nữ thường thức khuya làm việc vào ban đêm nhiều hơn ban ngày có nguy cơ ung thư gấp 1,5 lần so với những phụ nữ làm việc khoa học.

Thường xuyên thức khuya còn làm mất cân bằng estrogen và progesterone trong cơ thể. Sự rối loạn nội tiết này sẽ gây ảnh hưởng đến chu kỳ rụng trứng của phụ nữ, khiến kinh nguyệt không đều. Để phòng ngừa rối loạn nội tiết, phụ nữ không nên thức khuya, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục đều đặn.

Béo phì

Phụ nữ thức khuya sẽ dễ bị tăng cân vì thói quen ăn đêm. Thức ăn khi nạp vào cơ thể ở thời điểm này sẽ khiến đường tiêu hóa phải làm việc liên tục, việc tái tạo tế bào niêm mạc dạ dày không thể diễn ra một cách thuận lợi, dễ dẫn đến viêm loét dạ dày.

Giật mình khi biết về những tác hại khôn lường do thức khuya gây ra, đặc biệt là với phụ nữ - Ảnh 2
Thường xuyên thức khuya và ăn đêm khiến bạn không thể kiểm soát cân nặng - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, nếu bạn đang muốn giảm cân và nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn thì nên thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, khoa học, tránh thức khuya.

Tăng nguy cơ ung thư vú

Thức khuya chính là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ở tuyến vú như tiết dịch đầu vú, ung thư vú… Để ngăn ngừa ung thư vú, bạn nên đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc và tránh thức khuya.

Viêm nhiễm “vùng kín”

Ngủ không đủ giấc sẽ làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể, dẫn đến tình trạng khô âm đạo, khí hư ra nhiều… Chính vì vậy, thường xuyên thức khuya sẽ khiến bạn mắc phải các bệnh viêm nhiễm như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung… gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và sinh hoạt hàng ngày của chị em.

Trên đây là những tác hại khôn lường do thói quen thức khuya gây ra, chị em cần tránh để bảo vệ sức khỏe và giữ gìn nhan sắc của mình nhé!

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