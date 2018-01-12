Gừng có thể trị bách bệnh nhưng nếu dùng sai cách thì chẳng khác nào 'độc dược'

Chuyên gia nói gì 12/01/2018 11:01

Không chỉ là gia vị, gừng thường được sử dụng để trị nhiều loại bệnh như cảm ho, nghẹt mũi, ngừa ung thư… Tuy nhiên, nếu dùng gừng sai cách thì có thể gây phản tác dụng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng tán hàn ôn trung, tiêu đàm, hành thủy, giải độc. Loại gia vị này thường được dùng để điều trị các bệnh về hô hấp, giảm đau, chống viêm, tốt cho tim mạch…

Mặc dù được ví như “tiên dược” cho sức khỏe nhưng dùng gừng sai cách có thể làm giảm tác dụng và ảnh hưởng đến thức khỏe.

Gừng có thể trị bách bệnh nhưng nếu dùng sai cách thì chẳng khác nào 'độc dược' - Ảnh 1
Dùng gừng sai cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Dưới đây là những sai lầm nhiều người mắc phải khi dùng gừng trong ăn uống cũng như làm thuốc chữa bệnh:

Dùng gừng sai cách gây ảnh hưởng đến sức khỏe

Ăn quá nhiều gừng

Gừng vó vị cay, tính ấm nên nếu dùng quá nhiều có thể gây ra tình trạng khô miệng, nóng trong, phát nhiệt trong người.

Dùng gừng cho người bị say nắng

Nhiều người thường dùng gừng để trị cảm mạo, phong hàn… Tuy nhiên, loại gia vị này lại chống chỉ định cho người bị cảm mạo thử nhiệt hoặc cảm mạo phong nhiệt.

Tuyệt đối không dùng gừng trong trường hợp đi nắng về bị say nắng, say nóng, rất nguy hiểm.

Gừng có thể trị bách bệnh nhưng nếu dùng sai cách thì chẳng khác nào 'độc dược' - Ảnh 2
Tuyệt đối không dùng gừng cho người bị say nắng - Ảnh: Internet

Ăn gừng bị dập

Gừng tươi chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng nếu bị dập thì lại dễ sinh ra chất độc cực mạnh, có thể làm biến tính, hoại tử tế bào gan. Nếu thường xuyên dùng gừng bị dập có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan, ung thư thực quản.

Dùng gừng khi bị sốt cao

Khi có dấu hiệu sốt cao, tuyệt đối không ăn gừng vì đây là gia vị có tính nóng, càng làm cho thân nhiệt của người bệnh tăng cao. Điều này có thể làm tổn thương đến các mạch máu, thậm chí gây xuất huyết.

Gọt vỏ gừng

Vỏ gừng có chứa rất nhiều dưỡng chất đặc biệt, bạn không nên gọt vỏ khi sử dụng vì sẽ khiến gia vị này không phát huy hết tác dụng vốn có của nó. Thay vào đó, bạn chỉ cần rửa sạch gừng là đã có thể sử dụng.

Gừng có thể trị bách bệnh nhưng nếu dùng sai cách thì chẳng khác nào 'độc dược' - Ảnh 3
Để phát huy hết tác dụng vốn có của gừng, bạn không nên lột vỏ - Ảnh: Internet

Những người không nên sử dụng gừng

Đau dạ dày, đại tràng

Gừng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, ruột và đại tràng. Đối với những người đau dạ dày hoặc có hệ tiêu hóa yếu, việc sử dụng gừng sẽ gây viêm loét, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy, người đau dạ dày, đại tràng nên tránh xa loại gia vị này.

Mắc các bệnh về gan

Những người mắc các bệnh như xơ gan, viêm gan cấp và mạn tính không nên ăn gừng vì nó có tác dụng kích thích sự bài tiết của các tế bào gan khiến cho những tế bào này bị hoại tử.

Gừng có thể trị bách bệnh nhưng nếu dùng sai cách thì chẳng khác nào 'độc dược' - Ảnh 4
Những người mắc bệnh về tiêu hóa, gan... không nên dùng gừng - Ảnh: Internet

Phụ nữ có thai

Mặc dù là gia vị tốt cho sức khỏe và giúp làm giảm các triệu chứng ốm nghén như buồn nôn hoặc nôn ói nhưng phụ nữ có thai nên hạn chế sử dụng gừng vì có thể làm tăng huyết áp, gây nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Trên đây là những lưu ý khi dùng gừng bạn cần lưu ý để tránh sử dụng sai cách gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

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