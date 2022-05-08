Giảm đau lưng nhanh chóng với những bí quyết đơn giản bạn có thể thực hiện tại nhà

Sống khỏe 08/05/2022 09:28

Mặc dù chứng đau lưng cực kỳ phổ biến, nhưng nó vẫn có thể được giải quyết. Cảm giác đau nhức ở lưng có thể khiến bạn không thể chơi các môn thể thao yêu thích, ảnh hưởng đến công việc và cản trở thói quen bình thường của bạn.

Nếu cơn đau lưng của bạn ngày càng nhiều hơn bạn có thể kiểm soát được, bạn có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ, nhưng cũng có rất nhiều cách bạn có thể làm để giảm bớt nó. Sau đây là tập hợp một số mẹo và thủ thuật có thể giúp bạn giảm bớt cơn đau lưng khó chịu.

1. Thử massage chân

Ngoài việc vô cùng thư giãn, mát-xa chân có thể giúp làm dịu lưng bị đau. Có một khu vực phản xạ kết nối với cột sống nằm trên bàn chân của bạn và xoa bóp nó có thể làm giảm cơn đau lưng khó chịu. Đặt ngón tay cái lên vòm trong của bàn chân và ấn lên xuống lòng bàn chân bên trong để cải thiện lưu lượng máu đến các dây thần kinh ở lưng.

2. Bổ sung ly sữa nghệ

Thêm một số thực phẩm chống viêm vào chế độ ăn uống của bạn là một cách dễ dàng và ngon miệng để giảm các phản ứng đau trong cơ thể. Được biết đến với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm khớp, nghệ có thể giúp bạn giảm đau lưng. Trộn 1/2 thìa bột nghệ với một ly sữa ấm thường hoặc sữa có nguồn gốc thực vật và thưởng thức trước khi đi ngủ để các hợp chất chống viêm hoạt động hiệu quả trong khi bạn ngủ.

3. Tắm nước ấm

Một vòi sen nước ấm có thể giúp bạn thư giãn sau một ngày bận rộn và rửa sạch mọi căng thẳng. Ngoài việc là một nghi thức trước khi đi ngủ để ngủ ngon, tắm vòi hoa sen còn kích thích lưu lượng máu đến các cơ và khớp bị cứng. Vì nước ấm làm giảm co thắt cơ, nên nó có thể giúp bạn quên đi cảm giác đau đớn ở lưng.

4. Đi ngủ sớm

Một đêm ngon giấc sẽ giúp bạn thức dậy với cảm giác tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với ngày mới. Ngoài việc giảm căng thẳng và cho phép cơ thể phục hồi, ngủ đủ giấc là điều quan trọng nếu lưng bạn thường xuyên cảm thấy đau nhức. Bởi vì các mô trong cơ thể của bạn lành lại khi bạn ngủ, nên việc nghỉ ngơi sớm có chất lượng là điều cần thiết để giữ cho lưng của bạn khỏe mạnh.

5. Cố gắng giảm lượng caffein của bạn

Mặc dù thật khó để tưởng tượng một ngày mà không có một tách cà phê nóng, nhưng có lẽ tốt hơn là bạn nên uống nó ít thường xuyên hơn nếu bạn đang bị đau lưng. Caffeine có thể gây căng cơ, gây đau lưng dưới và cuối cùng dẫn đến đau mãn tính. Uống quá nhiều cà phê cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, do đó, có thể khiến lưng bạn bị cứng hơn.

6. Bỏ đi giày cao gót 

Mặc dù đôi giày cao gót yêu thích của bạn chắc chắn khiến bạn trông không thể cưỡng lại được, nhưng việc mang chúng hàng ngày có thể là nguyên nhân khiến bạn bị đau thắt lưng. Vì giày cao gót làm thay đổi trọng tâm và tạo áp lực lên cột sống của bạn, chúng có thể góp phần gây đau lưng và thậm chí gây ra các vấn đề về tuần hoàn. Để tránh cảm giác đau ở lưng, hãy chọn những đôi giày thoải mái hơn, cung cấp đủ hỗ trợ vòm bàn chân và không ảnh hưởng đến tư thế của bạn.

Theo Brightside

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