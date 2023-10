Bia rượu mỗi ngày, các quý ông COI CHỪNG các HẬU HOẠ SỨC KHOẺ về sau

Hãy từ chối rượi bia trước khi quá muộn, đó là lời cảnh tỉnh cho những ai đang hàng ngày sử dụng rượu bia như một thói quen.

Gây tổn thương cho phổi

Mức bia phù hợp là 2 ly mỗi ngày đối với nam và 1 ly với nữ. Vượt quá giới hạn này có thể gây ra những hậu quả có hại. Uống bia có nồng độ cồn cao gây nguy cơ tăng huyết áp và các bệnh về thận. Lý do là bia có tác dụng lợi tiểu và gây áp lực cho thận, dẫn tới sỏi thận, suy thận.

Thiếu hụt một số vitamin

Uống bia thường xuyên có thể làm tăng nhu cầu của cơ thể đối với một số vitamin và khoáng chất. Khi những nhu cầu này không được đáp ứng, sức khỏe tổng thể của bạn sẽ bị tác động.

Để chuyển hóa cồn, cơ thể cần chất dinh dưỡng bổ sung như một số vitamin B. Các chất này có trong chế độ ăn uống hàng ngày nhưng cơ thể phải làm việc chăm chỉ để hấp thụ nhu cầu vượt quá mức. Về lâu dài, điều này dễ dẫn đến thiếu hụt vitamin, rối loạn chức năng bên trong cơ thể.

Ảnh hưởng đến não và thần kinh

Khi tâm trạng buồn chán, nhiều người thường hay tìm đến rượu để giải tỏa, có thể nhất thời rượu giúp bạn giải sầu, nhưng cuối cùng nó càng khiến bạn phiền não thêm. Người ta uống rượu vì sầu, nhưng càng uống lại càng thêm sầu, nhiều người không thoát khỏi vòng xoáy này, chìm sâu trong men rượu mà không thoát ra được.



Uống rượu thường xuyên có liên quan với trầm cảm, lo âu và nhiều vấn đề tinh thần khác. Gần 1/3 các ca tự tử là có liên quan đến rượu.

Cồn có ảnh hưởng đến mọi cơ quan trong cơ thể, tất nhiên cũng làm biến đổi não bộ, và sự biến đổi này không như say xong rồi trở lại như bình thường, nó là không thể đảo ngược.

Cồn ảnh hưởng đến những chất dẫn truyền thần kinh, theo chiều hướng khiến người đó ngày càng trở nên lo âu, trầm cảm, căng thẳng và đặc biệt là tính cách xấu xa hơn.

Nguy hiểm cho tim mạch

Một số nghiên cứu chứng minh rằng uống bia tốt cho sức khỏe tim mạch, nhưng điều này có thể đi theo hướng khác nếu bạn vượt quá giới hạn cho phép. Uống nhiều rượu bia dễ làm tổn thương cơ tim, tăng nguy cơ đột quỵ, cao huyết áp, tiểu đường loại 2 và rung nhĩ.

Cồn là chất độc và có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ tim. Do vậy khi một người uống rượu, tế bào cơ tim chết, và thay vào đó là mô xơ không có khả năng co bóp. Dần dần, các tế bào cơ tim bị thay thế bằng mô xơ không co bóp được, khiến tim yếu và không đủ khả năng tống máu đi nuôi cơ thể.

Tồi tệ hơn, bạn có thể bị suy tim, biểu hiện khó thở, mệt mỏi, loạn nhịp tim, và phù chân.

Ảnh hưởng tới giấc ngủ

Kết quả nghiên cứu cho thấy, uống bia giúp một người ngủ nhanh chóng, nhưng không ngon giấc. Giai đoạn ngủ sâu chỉ kéo dài 90 phút. Điều này dẫn đến buồn ngủ vào ban ngày, kém tập trung và mệt mỏi. Trên thực tế, rượu có thể làm rối loạn cả giấc ngủ và tâm trạng của bạn. Thậm chí, có người còn bị mất ngủ về đêm do uống quá nhiều đồ có cồn.