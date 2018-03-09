Đừng dại mà tắm vào những thời điểm này kẻo đột quỵ lúc nào không hay

Việc vệ sinh thân thể là điều mà ai cũng phải làm mỗi ngày. Tuy nhiên, có những thời điểm bạn tuyệt đối không nên tắm vì rất dễ dẫn đến đột quỵ, gây tử vong. Nguyên nhân là do khi tiếp xúc với nước, nhiệt độ cơ thể sẽ thay đổi đột ngột gây ra nhiều vấn đề sức khỏe .

Đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai. Vì vậy, cách tốt nhất bạn có thể làm để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ chính là thay đổi thói quen sinh hoạt thường ngày.

Việc tắm ngay sau khi luyện tập có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, đặc biệt là tim và não. Trong nhiều trường hợp, nó có thể dẫn đến các triệu chứng như đau tim, thiếu máu não, choáng váng, ngất xỉu, đột quỵ…

Dưới đây là những thời điểm bạn nên lưu ý để ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ:

Tắm ngay sau khi luyện tập cường độ cao rất dễ đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất là sau khi luyện tập, bạn nên ngồi nghỉ khoảng 30 – 45 phút để giúp thân nhiệt cơ thể ổn định hơn trước khi tắm.

Sau khi uống rượu

Khi chất cồn xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến gan, đồng thời ức chế quá trình giải phóng glycogen trong gan. Nếu bạn tắm vào thời điểm này sẽ có nguy cơ cao bị hạ đường huyết, hôn mê sâu... Trường hợp nhẹ hơn có thể gây chóng mặt, hoa mắt, chân tay bủn rủn…

Khi sức khoẻ yếu

Trong trường hợp cơ thể đang yếu, sốt cao hoặc mệt mỏi thì tuyệt đối không nên tắm bằng nước lạnh vì rất dễ gây đột quỵ. Nguyên nhân là do khi thể trạng yếu, cơ thể sẽ không thể tự điều hòa thân nhiệt, gây ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể, dẫn đến suy tim.

Thay vì tắm vào những thời điểm này, bạn chỉ nên lau người sạch bằng khăn thấm nước.

Khi cơ thể yếu, bạn chỉ nên lau người bằng khăn ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tắm vào ban đêm

Sau 9 giờ tối, bạn không nên đi tắm vì lúc này cơ thể rất dễ bị nhiễm lạnh. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đã cho thấy những tác hại khôn lường của việc tắm đêm như làm tăng nguy cơ liệt nửa mặt, méo miệng, đột quỵ, tử vong bất cứ lúc nào.

Ngay sau khi ăn no hoặc lúc đói

Tắm ngay sau khi ăn no có thể làm các mạch máu giãn nở, lượng máu bị giảm xuống, gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hoá. Thường xuyên duy trì thói quen này sẽ gây hại cho dạ dày, hệ tiêu hóa cũng hoạt động kém hơn.

Ngoài ra, bạn cũng không nên tắm khi bụng đói vì sẽ làm tăng nguy cơ bị hạ đường huyết hoặc đột quỵ, rất nguy hiểm.

Trên đây là những thời điểm khi tắm dế gây đột quỵ, bạn cần tránh để bảo vệ sức khỏe bản thân.