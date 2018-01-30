Dưới đây là những cách đơn giản bạn có thể tự thực hiện để kiểm tra tình hình sức khỏe của mình mọi lúc, mọi nơi.

Đôi khi cuộc sống bận rộn khiến bạn chẳng thể đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chính vì vậy, việc tự kiểm tra sức khỏe tại nhà là điều rất cần thiết để phát hiện bệnh kịp thời.

Trong trường hợp bạn không thể đứng thăng bằng trên một chân quá 20 giây thì có nguy cơ đang mắc bệnh đột quỵ thầm lặng. Riêng với những người trên 45 tuổi, nếu có thể đứng trên 1 chân khoảng 15 giây thì chứng tỏ sức khỏe đang rất tốt.

Theo các nghiên cứu của Nhật Bản, những người không thể đứng thăng bằng trên một chân đều có nguy cơ mắc đột quỵ cao và suy giảm trí nhớ sớm. Để kiểm tra sức khỏe, bạn có thể thực hiện động tác đứng thẳng chỉ trên một chân, giữ tư thế này trong khoảng 60 giây.

Đứng thăng bằng trên 1 chân trong khoảng 60 giây là cách kiểm tra nguy cơ đột quỵ của bản thân - Ảnh: Internet

Chạm tay vào ngón chân

Các nghiên cứu tại Đại học North Texas (Mỹ), nếu tay bạn không thể chạm vào các ngón chân thì chứng tỏ quá trình tuần hoàn máu hoạt động kém hiệu quả, động mạch đàn hồi ít. Điều này chứng tỏ bạn có nguy cơ bị suy tim hoặc đột quỵ cao hơn những người thực hiện được động tác này.

Bạn ngồi trên sàn với hai chân duỗi thẳng về trước, sau đó ép người sát chân đồng thời đưa hai tay với chạm ngón chân. Nếu không thể chạm tới, bạn có nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch.

Để khắc phục điều này, bạn nên luyện tập các bài tập yoga trước khi đi ngủ, cách này sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn.

Động tác này giúp kiểm tra khả năng tuần hoàn máu trong cơ thể - Ảnh: Internet

Đang nằm và bật dậy

Nhiều người thường gặp tình trạng chóng mặt, đau đầu khi ngồi hoặc đứng dậy đột ngột. Dấu hiệu này chứng tỏ cơ thể đang thiếu máu, huyết áp thấp hoặc mất nước.

Để kiểm tra tình hình sức khỏe, bạn hãy thử nằm trên sàn trong tư thế thả lỏng, thư giãn. Sau đó lập tức ngồi dậy rồi đứng lên thật nhanh, nếu thấy xuất hiện triệu chứng chóng mặt thì bạn cần cần trọng. Tốt nhất là đến bệnh viện để được kiểm tra và có hướng điều trị phù hợp.

Dùng đầu bút chì chạm vào ngón chân

Bàn chân tê cứng là một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường, bệnh tự miễn dịch như lupus…

Bạn có thể tự kiểm tra tại nhà bằng cách nhờ người thân dùng đầu bút chì đâm nhẹ vào các ngón chân sao cho bạn không nhìn thấy. Việc của bạn chính là nói đúng ngón chân nào mới bị đầu bút chì chạm vào, nếu đoán chính xác thì có nghĩa là cảm giác ở ngón chân vẫn đang rất tốt.

Dùng đầu bút chì đâm vào các ngón chân để kiểm tra cảm giác - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn không cảm giác được ngón chân nào bị đầu bút chì đâm vào thì có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề.

Trên đây là những cách tự kiểm tra sức khỏe tại nhà cực đơn giản bạn có thể áp dụng ngay để phát hiện bệnh kịp thời.