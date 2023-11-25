Đu đủ chín thơm ngon bổ dưỡng, nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn cùng những thực phẩm này

Đu đủ chín là trái cây chứa nhiều protein có lợi cho sức khỏe và các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Theo các chuyên gia, đu đủ có thể giúp giảm cân, cải thiện tiêu hóa hay kiểm soát bệnh tiểu đường.

Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới mềm, có màu vàng cam. Loại quả này thuộc họ Caricaceae, có hình tròn, bầu bĩnh. Hương vị của nó phụ thuộc vào việc bạn đang ăn đu đủ chín hay chưa chín. Khi chín, đu đủ ngọt và có hương vị sánh với dưa. Còn đu đủ chưa chín ít hoặc không có hương vị.

Đu đủ chứa nhiều vitamin A, C, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, loại trái cây phổ biến này cũng có thể trở nên độc hại và gây tử vong nếu ăn chung với một loại thực phẩm.

Thúc đẩy chức năng tiêu hóa: Một số hợp chất enzyme trong đu đủ có thể giúp cơ thể phá vỡ và sử dụng protein đúng cách. Đặc biệt, Papain giúp phá vỡ liên kết giữa các axit amin. Bên cạnh đó, ăn đu đủ cũng có thể giúp ngăn ngừa táo bón do hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ làm tăng khối lượng phân và giúp đào thải chất xơ ra ngoài cơ thể một cách dễ dàng.

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Nâng cao sức khỏe tim mạch: Thành phần dinh dưỡng của đu đủ chín có chứa nhiều vitamin C, một vi chất dinh dưỡng quan trọng hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ chống lại tác hại của các gốc tự do. Đu đủ cũng chứa folate, có thể giúp chuyển đổi homocysteine, một loại axit amin có liên quan đến bệnh tim, thành các axit amin khác để giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim.

Có đặc tính chống ung thư: Một số hợp chất được tìm thấy trong đu đủ chín và cả chưa chín đã được chứng minh là có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ. Ví dụ, Papain đã được chứng minh là có thể ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các khối u trong các nghiên cứu trên động vật. Trong khi đó, vitamin C và beta-carotene, cả hai đều được tìm thấy trong đu đủ, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư khác nhau.

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Những thực phẩm không nên ăn cùng đu đủ chín

Không ăn đu đủ cùng dưa chuột: Ăn dưa chuột với đu đủ có thể gây chướng bụng, đầy hơi, co thắt dạ dày và tiêu chảy, vì dưa chuột được biết là có hàm lượng nước cao và cuối cùng dẫn đến lượng nước dư thừa trong cơ thể.

Không ăn đu đủ cùng nho: Ăn nho với đu đủ có thể gây ra axit và khí vì nho có tính axit cao. Tính axit cao của nho khi kết hợp với đu đủ có thể dẫn đến axit và kích ứng dạ dày.

Không ăn đu đủ cùng chanh: Ăn chanh và đu đủ cùng nhau sẽ tạo ra độc tố có thể dẫn đến thiếu máu và mất cân bằng hemoglobin, gây nguy hiểm cho trẻ em cũng như người lớn. Vì vậy, bạn nên tránh sự kết hợp này.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn đu đủ cùng cam quýt: Ăn trái cây họ cam quýt như cam, bưởi hoặc chanh với đu đủ có thể tạo ra vị chua và gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Đu đủ và trái cây có múi chứa hàm lượng vitamin C cao và có thể dẫn đến trào ngược axit, ợ nóng và kích ứng dạ dày.

Không ăn đu đủ cùng cà chua: Ăn cà chua với đu đủ có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa vì chúng có tính axit cao. Cà chua và đu đủ khi kết hợp với nhau có thể dẫn đến trào ngược axit và ợ chua.