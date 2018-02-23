Dấu hiệu thầm lặng của ung thư phổi, ai cũng phải biết để tự cứu lấy mạng sống

Sống khỏe 23/02/2018 16:10

Thở khò khè, đau ngực, ho nhiều hay sụt cân nhanh chóng... đều là những dấu hiệu của ung thư phổi mà mọi người thường bỏ qua.

Ung thư phổi là một trong những căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ người mắc phải mỗi năm ngày càng tăng. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh có thể tránh nguy cơ tử vong tới 50%.

Dấu hiệu thầm lặng của ung thư phổi, ai cũng phải biết để tự cứu lấy mạng sống - Ảnh 1
Một số dấu hiệu có thể giúp phát hiện sớm được bệnh ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu có những dấu hiệu dưới đây bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện.

Dấu hiệu của ung thư phổi nhất định phải biết

Ho nhiều

Ho dai dẳng dẫn đến khàn giọng kéo dài vài tuần không khỏi... có thể là do vấn đề ở phổi gây ra, ví dụ như viêm hay nhiễm trùng phổi.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng triệu chứng này do cảm lạnh hoặc dị ứng gây ra nên tự ý uống thuốc và không đi kiểm tra. Cuối cùng tình trạng viêm ở phổi nặng hơn, dẫn đến ung thư rất khó điều trị.

Ngoài ra, nếu ho ra máu, đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm cần đến bệnh viện để được thăm khám và chữa trị ngay.

Sụt cân nhanh

Giảm cân nhanh không phải do chế độ tập luyện hay ăn uống là điều bất thường. Đây có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh mà một trong số đó là ung thư phổi.

Thường xuyên mệt mỏi

Dấu hiệu thầm lặng của ung thư phổi, ai cũng phải biết để tự cứu lấy mạng sống - Ảnh 2
Người mắc bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi và sức khỏe ngày càng giảm - Ảnh minh họa: Internet 

Người bị bệnh ung thư phổi thường có cảm giác mệt mỏi và thường xuyên muốn nghỉ ngơi dù không làm việc gì quá nặng nhọc.

Đau ngực

Mỗi khi nhấc một vật gì đó lên hay khi ho, cười bạn thường có cảm giác đau tức ở vùng ngực, đây là một trong những dấu hiệu phổ biến của ung thư phổi.

Đau xương

Người mắc bệnh ung thư phổi có thể thấy đau xương ở các vùng khác nhau trên cơ thể như vai, cánh tay và chân. Đây là triệu chứng nguy hiểm cho thấy những tế bào ung thư có thể đã di căn đến các vùng khác.

Tuy nhiên, nhiều người lại chủ quan cho rằng tình trạng đau xương chỉ đơn thuần là do thiếu vitamin D nên không mấy chú ý.

Thở khò khè

Thở khò khè có thể do tắc nghẽn trong đường thở bởi các khối ung thư phát triển. Khi đường thở bị co thắt hoặc thu hẹp, không khí đi qua sẽ tạo thành âm thanh khò khè.

Tâm trạng thay đổi thất thường

Bệnh ung thư phổi có thể làm cho người bệnh bị rối loạn nội tiết, kích thích các dây thần kinh kiểm soát cảm xúc... từ đó làm tâm trạng thay đổi thất thường.

Nếu có những dấu hiệu của ung thư phổi ở trên, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tưởng cảm cúm thông thường hóa ra lại là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi

Tưởng cảm cúm thông thường hóa ra lại là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi

Một vài dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư phổi dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Nếu có những triệu chứng này, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra ngay để kịp thời phát hiện và điều trị.

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