Một vài dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư phổi dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Nếu có những triệu chứng này, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra ngay để kịp thời phát hiện và điều trị.

Đừng nghĩ rằng chỉ những người thường xuyên hút thuốc mới mắc ung thư phổi vì trên thực tế, ai cũng có thể mắc phải căn bệnh nguy hiểm này. Đã có hơn 155.000 trường hợp chết vì ung thư phổi tại Mỹ (2017), nhiều hơn cả số người tử vong vì ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Các dấu hiệu của ung thư phổi thường xuất hiện một cách lặng lẽ và dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Vì chủ quan nên khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã lan ra các phần khác của cơ thể nên rất khó chữa trị. Điều này càng khiến tỷ lệ tử vong do ung thư phổi cao hơn bao giờ hết.

Dấu hiệu của ung thư phổi rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh đường hô hấp khác - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nếu bệnh được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì vẫn có khả năng thành công và kéo dài tuổi thọ. Dưới đây là những dấu hiệu của bệnh ung thư phổi bạn không được xem thường. Những dấu hiệu của bệnh ung thư phổi Thở khò khè Khi bạn thường xuyên gặp tình trạng thở khò khè thì đây có thể là dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Nguyên nhân gây ra triệu chứng này là do các khối u đang phát triển gây tắc nghẽn đường thở, lúc này đường thở bị co thắt và thu hẹp, không khí đi qua có thể làm cho tiếng thở chuyển sang khò khè.

Ho kéo dài Khi bạn gặp tình trạng ho kéo dài thì tuyệt đối đừng tự điều trị bằng thuốc kháng sinh tại nhà. Thay vào đó, hãy đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất tình trạng sức khỏe. Khi bị ho kéo dài, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt - Ảnh: Internet Ho kéo dài là dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư phổi và thường xuất hiện ở 65% trường hợp bị bệnh. Nguyên nhân có thể do khối u cản trở đường thở, gây nên phản ứng ho. Đặc biệt trong trường hợp bạn ho ra máu thì đây là triệu chứng vô cùng nguy hiểm vì lúc này các tế bào ung thư đã xâm nhập vào phổi và khiến các mô lành bị kích ứng. Đau ngực Thành ngực có rất nhiều sợi thần kinh kết nối với nhau, khi khối u phát triển sẽ gây tức ngực hoặc đau nhói. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (Mỹ), khi bạn thở sâu, ho hoặc cười sẽ khiến cơn đau nặng hơn. Khó thở Một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư phổi chính là khó thở. Nguyên nhân là do các khối u đã cản trở lượng không khí vào phổi gây tắc nghẽn. Bạn tuyệt đối đừng chủ quan khi gặp tình trạng này nhé! Khó thở có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thu phổi - Ảnh: Internet Khàn tiếng Theo các nghiên cứu, khàn giọng có thể là một dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Khi khối u hình thành và phát triển sẽ chèn ép lên dây thần kinh thanh quản xuyên suốt giữa khí quản, thực quản và dưới động mạch chủ. Chính điều này sẽ gây ra tình trạng khàn tiếng, giọng nói thều thào và yếu ớt.

10 dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư mà con gái đừng nên bỏ qua Đừng nghĩ rằng, cơ thể cứ khoẻ mạnh và chẳng ốm đau hay bệnh tật gì mà vội mừng. Đôi khi, chỉ một vài dấu hiệu nhỏ trên cơ thể con gái cũng có thể là biểu hiện của căn bệnh ung thư quái ác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-cam-cum-thong-thuong-hoa-ra-lai-la-dau-hieu-cua-benh-ung-thu-phoi-265020.html