Giảm cân, ngừa ung thư nhờ thường xuyên uống nước đậu đen rang mỗi ngày

Chuyên gia nói gì 29/12/2017 19:45

Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất và mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Không chỉ giúp phòng và trị bệnh, thường xuyên uống loại nước này còn giúp giảm cân, làm đẹp da hiệu quả.

Đậu đen chứa hàm lượng cao protein, lipid, glucid cùng nhiều loại axit amin, muối khoáng và viatmin cần thiết cho cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đậu đen đứng đầu trong nhóm những thực phẩm giàu chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa glucose trong cơ thể, tốt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường.

Ở Nhật, nước đậu đen rang được dùng thường xuyên như một bài thuốc giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

Uống nước đậu đen rang có tác dụng gì?

Nước đậu đen rang giúp giảm cân

Đậu đen chứa nhiều anthocyanin giúp ngăn chặn quá trình tích trữ mỡ thừa trong cơ thể. Bên cạnh đó, nhờ chứa hàm lượng cao chất xơ, đậu đen còn có khả năng ức chế cơn đói, làm giảm cảm giác thèm ăn, giúp việc ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn.

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Đậu đen mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Thường xuyên uống nước đậu đen rang là phương pháp hữu hiệu giúp giảm cân nhanh chóng, mang lại vóc dáng thon gọn cho chị em.

Bổ thận

Theo Đông y, nước đậu đen rang có tác dụng bổ thận, tăng cường lưu thông máu và cải thiện sức khỏe tình dục.

Ngừa ung thư

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong đậu đen có khả năng bảo vệ tế bào và ức chế sự phát triển các khối u trong cơ thể, giúp ngăn ngừa đột quỵ.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu đã chứng minh rằng vỏ đậu đen còn chứa nhiều hoạt chất thuộc nhóm flavonoid, có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư, đặc biệt là giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Giảm cân, ngừa ung thư nhờ thường xuyên uống nước đậu đen rang mỗi ngày - Ảnh 2

Thường xuyên uống nước đậu đen rang sẽ giúp ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh: Internet

Điều trị bệnh gút

Nước đậu đen rang có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, giảm sưng phù, điều hòa ngũ tạng. Chính vì vậy, người bị bệnh gút nên uống mỗi ngày 1 ly nước đậu đen rang để loại bỏ độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể. Thực hiện liên tục trong khoảng 1 tháng, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà bài thuốc này mang lại.

Bảo vệ tim mạch

Đậu đen có chứa chất kháng viêm và hàm lượng lớn vitamin B, nhờ đó giúp tăng cường sức khỏe các mạch máu. Đồng thời, uống nước đậu đen rang còn giúp giảm mức triglyceride và cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh cao huyết áp.

Làm đẹp da

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, nước đậu đen rang còn giúp cải thiện tuần hoàn máu dưới da, giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da. Thường xuyên dùng nước đậu đen sẽ giúp làn da luôn trắng mịn, hồng hào.

Giảm cân, ngừa ung thư nhờ thường xuyên uống nước đậu đen rang mỗi ngày - Ảnh 3

Chỉ với 1 ly nước đậu đen rang, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng - Ảnh: Internet

Làm giảm lượng đường trong máu

Mặc dù trong thành phần có chứa đường nhưng đậu đen lại có khả năng kiểm soát cholesterol và lượng đường trong máu hiệu quả. Bạn có thể sử dụng nước đậu đen rang để bổ sung lượng đường cần thiết cho cơ thể nhưng vẫn đảm bảo đường huyết luôn ở mức ổn định.

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