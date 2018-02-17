Đặt một quả cam trên đầu giường rồi đi ngủ, bạn sẽ bất ngờ về tác dụng mà nó mang lại

Cam là loại trái cây được nhiều người yêu thích và chứa những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Thế nhưng, bạn đã bao giờ thử đặt loại quả này trên đầu giường chưa? Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết về tác dụng của nó đấy!

Hàm lượng những dưỡng chất trong cam có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Bên cạnh ăn hoặc uống cam, bạn có thể đặt cam ở đầu giường vào mỗi tối trước khi ngủ. Đây cũng là một phương pháp giúp chữa bệnh hiệu quả mà ít người biết đến. Đặt quả cam trên đầu giường có tác dụng gì? Theo Đông Y, tinh dầu từ quả cam có thể đánh bay mùi ẩm ướt trong phòng. Đồng thời đánh thức các giác quan như thức tỉnh tì vị, làm đầu óc tỉnh táo, xoa dịu thần kinh, giảm căng thẳng mệt mỏi.

Bên cạnh đó, việc ngửi hương cam tỏa ra còn làm giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến hệ tiêu hóa như chướng bụng, khó tiêu. Đặt cam trên đầu giường ngủ có tác dụng giúp an thần - Ảnh: Internet Chính vì vậy, đặt một quả cam trên đầu giường trước khi đi ngủ chính là liều thuốc an thần tự nhiên giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Khi chất lượng giấc ngủ được đảm bảo sẽ giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng, não bộ cũng nhờ đó mà hoạt động hiệu quả hơn.

Theo chuyên gia Đông y, bạn nên đặt một ít hoa quả có mùi thơm như cam ở đầu giường mỗi tối. Đây chính là liệu pháp dưỡng sinh vừa đơn giản, rẻ tiền vừa mang lại tác dụng vô cùng hiệu quả. Quả cam và những tác dụng khác đối với sức khỏe Tăng cường hệ miễn dịch Hàm lượng vitamin C dồi dào trong cam có khả năng tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Đồng thời, cam còn chứa nhiều đường fructoza có tác dụng giải khát và bồi bổ thể lực. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch Theo các nghiên cứu, thường xuyên uống nước cam có thể cải thiện tuần hoàn máu, nhờ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Hãy bổ sung ngay loại quả này vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình nhé! Cam mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet Ngăn ngừa ung thư Ít ai biết rằng những dưỡng chất trong cam có tác dụng chống ung thư hiệu quả. Theo các nghiên cứu, các chất thuộc nhóm flavonoid như hesperitin và naringinin trong cam có khả năng ức chế sự hình thành các tế bào ung thư trong cơ thể, giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư gan và ruột kết. Tốt cho hệ tiêu hóa Cam rất giàu chất xơ và vitamin nên có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Loại trái cây này còn giúp ngăn ngừa viêm loét dạ dày và trào ngược axit, đồng thời giúp cải thiện chứng táo bón. Hãy bổ sung ngay loại quả này vào thực đơn hàng ngày nhé! - Ảnh: Internet Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của quả cam, bạn có thể thử áp dụng ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Đây chính là nước uống giúp thanh lọc, thải độc cơ thể sau Tết cực hiệu quả lại rẻ tiền Sau những bữa tiệc ngày Tết với đầy bia rượu và những món ăn nhiều dầu mỡ, đã đến lúc bạn cần thanh lọc cơ thể rồi đấy! Bạn chỉ cần uống một ly nước mướp đắng (khổ qua) làm theo cách này sẽ giúp đào thải độc tố tích tụ nhanh chóng.

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