Đặt một quả cam trên đầu giường rồi đi ngủ, bạn sẽ bất ngờ về tác dụng mà nó mang lại

Sống khỏe 17/02/2018 13:05

Cam là loại trái cây được nhiều người yêu thích và chứa những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Thế nhưng, bạn đã bao giờ thử đặt loại quả này trên đầu giường chưa? Chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ khi biết về tác dụng của nó đấy!

Hàm lượng những dưỡng chất trong cam có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Bên cạnh ăn hoặc uống cam, bạn có thể đặt cam ở đầu giường vào mỗi tối trước khi ngủ. Đây cũng là một phương pháp giúp chữa bệnh hiệu quả mà ít người biết đến.

Đặt quả cam trên đầu giường có tác dụng gì?

Theo Đông Y, tinh dầu từ quả cam có thể đánh bay mùi ẩm ướt trong phòng. Đồng thời đánh thức các giác quan như thức tỉnh tì vị, làm đầu óc tỉnh táo, xoa dịu thần kinh, giảm căng thẳng mệt mỏi.

Bên cạnh đó, việc ngửi hương cam tỏa ra còn làm giảm các triệu chứng khó chịu liên quan đến hệ tiêu hóa như chướng bụng, khó tiêu.

Đặt một quả cam trên đầu giường rồi đi ngủ, bạn sẽ bất ngờ về tác dụng mà nó mang lại - Ảnh 1
Đặt cam trên đầu giường ngủ có tác dụng giúp an thần - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, đặt một quả cam trên đầu giường trước khi đi ngủ chính là liều thuốc an thần tự nhiên giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Khi chất lượng giấc ngủ được đảm bảo sẽ giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng, não bộ cũng nhờ đó mà hoạt động hiệu quả hơn.

Theo chuyên gia Đông y, bạn nên đặt một ít hoa quả có mùi thơm như cam ở đầu giường mỗi tối. Đây chính là liệu pháp dưỡng sinh vừa đơn giản, rẻ tiền vừa mang lại tác dụng vô cùng hiệu quả.

Quả cam và những tác dụng khác đối với sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong cam có khả năng tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Đồng thời, cam còn chứa nhiều đường fructoza có tác dụng giải khát và bồi bổ thể lực.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Theo các nghiên cứu, thường xuyên uống nước cam có thể cải thiện tuần hoàn máu, nhờ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Hãy bổ sung ngay loại quả này vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày cho cả gia đình nhé!

Đặt một quả cam trên đầu giường rồi đi ngủ, bạn sẽ bất ngờ về tác dụng mà nó mang lại - Ảnh 2
Cam mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Ít ai biết rằng những dưỡng chất trong cam có tác dụng chống ung thư hiệu quả. Theo các nghiên cứu, các chất thuộc nhóm flavonoid như hesperitin và naringinin trong cam có khả năng ức chế sự hình thành các tế bào ung thư trong cơ thể, giúp ngăn ngừa ung thư vú, ung thư gan và ruột kết.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Cam rất giàu chất xơ và vitamin nên có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Loại trái cây này còn giúp ngăn ngừa viêm loét dạ dày và trào ngược axit, đồng thời giúp cải thiện chứng táo bón.

Đặt một quả cam trên đầu giường rồi đi ngủ, bạn sẽ bất ngờ về tác dụng mà nó mang lại - Ảnh 3
Hãy bổ sung ngay loại quả này vào thực đơn hàng ngày nhé! - Ảnh: Internet

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của quả cam, bạn có thể thử áp dụng ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Đây chính là nước uống giúp thanh lọc, thải độc cơ thể sau Tết cực hiệu quả lại rẻ tiền

Đây chính là nước uống giúp thanh lọc, thải độc cơ thể sau Tết cực hiệu quả lại rẻ tiền

Sau những bữa tiệc ngày Tết với đầy bia rượu và những món ăn nhiều dầu mỡ, đã đến lúc bạn cần thanh lọc cơ thể rồi đấy! Bạn chỉ cần uống một ly nước mướp đắng (khổ qua) làm theo cách này sẽ giúp đào thải độc tố tích tụ nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   quả cam có tác dụng gì quả cam lợi ích của quả cam

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 36 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 41 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?