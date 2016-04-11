Thanh lọc nách là một trong những phương pháp tuyệt vời giúp giải độc cơ thể và giảm nguy cơ ung thư vú, theo Livingtraditionally.

Trong một nghiên cứu năm 2007 được công bố trên tạp chí Journal of Inorganic Biochemistry, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm mẫu từ 17 bệnh nhân ung thư vú. Những người phụ nữ sử dụng lăn khử mùi có nồng độ nhôm cao, họ đã kiểm tra và phát hiện nồng độ của nhôm ở các mô phần nách cao hơn so với ở vú. Theo một số chuyên gia, paraben cũng là hợp chất làm tăng nguy cơ ung thư vú bằng cách bắt chước các estrogen. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy paraben trong các khối u vú. Tiến sĩ Darbre cho biết: "paraben được sử dụng làm chất bảo quản trong hàng ngàn mỹ phẩm, thực phẩm, và các sản phẩm dược phẩm nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy sự tích lũy của chúng trong cơ thể con người. Nó chứng tỏ một điều rằng nếu người dân thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất, các hóa chất này sẽ tích tụ trong cơ thể. "

Thêm một khía cạnh khác cần nhắc đến chính là hiện tượng đổ mồ hôi, đây là một trong những chức năng quan trong của cơ thể con người. Mồ hôi cũng được xem như một loại kháng thể chứa chất chống lại bệnh tật, đó là lí do mồ hôi liên tục được tiết ra thông qua các lỗ chân lông. Để phòng ngừa ung thư vú, cải thiện mồ hôi nách bạn có thể áp dụng phương pháp thanh lọc chất độc và kéo dư lượng hóa chất ra khỏi nách.

Thành phần cần chuẩn bị: - 1 muỗng canh giấm táo - 3 giọt tinh dầu Rosemary - 5 giọt tinh dầu rau mùi - 1 muỗng canh đất sét bentonit (loại đất sét hay dùng trong làm đẹp) (Tất cả các nguyên liệu có thể đặt mua trên internet, các shop online) Thực hiện: Trộn tất cả các nguyên liệu trên vào một bát thủy tinh, khuấy đều đến khi hỗn hợp sánh mịn là được. Cách dùng: Dùng cọ thoa hỗn hợp vừa khuấy lên nách và giữ nguyên chúng trên nách trong khoảng 5-10 phút. Sau cùng, rửa sạch nách với nước sạch. Nếu có điều kiện hãy thực hiện 3 lần mỗi tuần, nách bạn sẽ không còn mùi mồ hôi, thoáng mát tự nhiên và giảm đến 98% nguy cơ ung thư vú. Khi thực hiện thanh lọc, bạn nên uống thật nhiều nước để kích thích các hạch bạch huyết làmt? việc, tuôn chất độc ra ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dap-thu-nay-len-nach-5-phut-thanh-loc-100-chat-doc-chan-98-ung-thu-vu-79306.html