Dành vài phút mỗi ngày thực hiện bài tập này, cơn đau nhức lưng dưới sẽ biến mất chỉ trong ‘một nốt nhạc’

Những cơn đau nhức vùng lưng dưới khiến bạn mệt mỏi và khó chịu. Đừng lo lắng, hãy thực hiện ngay các bài tập đơn giản này để giảm bớt tình trạng đau lưng hiệu quả, đồng thời giúp xương khớp linh hoạt hơn.
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Đau lưng dưới có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như rối loạn chức năng cơ thể, tổn thương do vận động mạnh, ngồi sai tư thế… Thay vì sử dụng thuốc giảm đau để cải thiện tình trạng này, bạn có thể áp dụng những bài tập đơn giản tại nhà để giảm đau nhức lưng hiệu quả.
Dưới đây là một số bài tập có thể giảm bớt cơn đau lưng dưới và tăng cường sức khỏe vùng lưng:
Bài tập giảm đau nhức lưng dưới
Những bài tập dưới đây sẽ giúp giải phóng sự co thắt cơ piriformis đang kích thích các thần kinh hông của bạn, từ đó giảm thiểu cơn đau lưng dưới hiệu quả.
Bài tập 1
Chuẩn bị một chiếc ghế tựa, bạn ngồi trên ghế, giữ lưng thẳng, đầu gối vuông góc với mặt sàn.
Sau đó đặt chân trái lên trên chân phải sao cho chân trái song song với sàn. Tiếp tục đặt hai tay lên bắp chân trái, từ từ uốn cong người về phía trước và hạ cơ thể thấp nhất có thể. Thả tay xuống và giữ tư thế trong 30 giây, sau đó trở về vị trí ban đầu. Thực hiện tương tự với chân còn lại.
Bài tập 2
Bạn nằm ngửa trên sàn với 2 chân duỗi thẳng. Từ từ nâng chân trái lên cao, vuông góc với sàn rồi uốn cong đầu gối.
Đặt tay trái lên đầu gối trái và tay phải nắm lấy mắt cá chân của chân trái, kéo đầu gối về phía ngực. Giữ tư thế này trong 30 giây rồi trở về vị trí ban đầu. Cố gắng không để mắt cá chân chuyển động khi kéo đầu gối. Thực hiện tương tự với chân phải.
Bài tập 3
Bạn nằm ngửa trên sàn, 2 chân duỗi thẳng. Nâng chân trái lên rồi đặt bàn chân ở phía ngoài đầu gối chân phải.
Đặt tay phải lên trên đầu gối chân trái và bắt đầu kéo căng đầu gối về phía ngực. Sau khi bạn cảm thấy căng cơ, giữ tư thế này trong 30 giây. Trở lại vị trí ban đầu và lặp lại bài tập với chân phải.
Bài tập 4
Bạn nằm trên sàn với 2 chân duỗi thẳng, cơ thể tạo thành 1 đường thẳng. Từ từ nâng hai chân lên, đầu gối hơi cong rồi bắt chéo chân lên nhau, ưu tiên chân ở phía bị đau lên trên.
Sau đó vòng 2 tay dưới đầu gối 2 chân và kéo nhẹ đầu gối của chân bị ảnh hưởng về vai của bạn, giữ tư thế trong 30 giây. Cuối cùng trở về vị trí ban đầu và lặp lại bài tập với chân còn lại.
Trong trường hợp bạn cảm thấy cơn đau ngày càng nghiêm trọng tới mức không chịu nổi và chạy xuống chân thì nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.