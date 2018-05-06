Mỡ bắp tay cũng chỉ là chuyện nhỏ nhờ những bài tập giảm béo cực đơn giản này tại nhà

Luyện tập 06/05/2018 18:24

Cánh tay mềm nhũn, chảy xệ khiến bạn tự ti và ngại ngần khi diện những chiếc áo hai dây hay bộ đầm cúp ngực gợi cảm. Đừng lo lắng, hãy thử áp dụng các bài tập cực đơn giản dưới đây tại nhà để giảm mỡ thừa bắp tay nhanh chóng.

Sự tích tụ lượng mỡ thừa quá nhiều quanh vùng cánh tay khiến bắp tay chảy xệ, kém săn chắc. Đây cũng chính là khu vực khó loại bỏ mỡ thừa nhất trên cơ thể. Nguyên nhân gây ra tình trạng mỡ bắp tay có thể là do tuổi tác hoặc do quá trình trao đổi chất hoạt động không hiệu quả, khả năng đốt cháy calo thấp.

Đôi tay ngấn mỡ, chảy xệ sẽ không còn là nỗi tự ti của bạn nữa nếu kiên trì áp dụng những bài tập giảm mỡ bắp tay tại nhà dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu đôi tay thon, quyến rũ mà không cần tốn nhiều công sức.

Những bài tập giảm mỡ bắp tay cực đơn giản tại nhà

Bài tập cơ tam đầu một tay

Bài tập này có tác dụng giúp cánh tay săn chắc, thon gọn mà không cần dùng tới bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Chính vì vậy, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Hướng dẫn:

Bạn ngồi trên sàn hai chân khép vào nhau, hai tay đặt sau hông và rộng bằng vai, các ngón tay hướng về phía hông, lòng bàn tay úp xuống. Đầu gối gập lại, duỗi thẳng hai cánh tay và nâng hông lên, dồn trọng lượng lên hai cánh tay.

Sau đó cong cùi chỏ trái, tay phải duỗi thẳng, hạ thấp hông xuống sàn. Đảm bảo hông không chạm sàn, thực hiện tương tự cho bên còn lại. Lặp lại động tác khoảng 5 lần cho mỗi bên.

Mỡ bắp tay cũng chỉ là chuyện nhỏ nhờ những bài tập giảm béo cực đơn giản này tại nhà - Ảnh 1
Bài tập này khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập Plank đi sang bên

Bài tập Plank nãy sẽ giúp đốt cháy mỡ tích tụ trên cánh tay, vùng bắp tay sẽ thon gọn và săn chắc nhanh chóng.

Hướng dẫn:

Bạn nằm úp trên sàn hoặc thảm tập, nâng người lên cao bằng hai tay đặt rộng bằng vai, hai chân khép lại. Chú ý giữ cơ thể theo một đường thẳng.

Bắt đầu di chuyển tay phải sang bên trái và chân trái về bên trái, tương tự như vậy với tay trái và chân phải. Sau đó trở lại tư thế ban đầu. Thực hiện động tác liên tục như vậy khoảng 5-10 lần tùy theo khả năng của bạn.

Mỡ bắp tay cũng chỉ là chuyện nhỏ nhờ những bài tập giảm béo cực đơn giản này tại nhà - Ảnh 2
Bài tập Plank nãy sẽ giúp đốt cháy mỡ tích tụ trên cánh tay - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập hít đất

Bài tập này tập trung vào cơ ngực và cơ cánh tay trong, giúp loại bỏ mỡ trên cánh tay đồng thời giúp bắp tay săn chắc hơn.

Hướng dẫn:

Bạn nằm sấp trên sàn, hai chân khép vào nhau, thực hiện tư thế hít đất. Hai tay rộng hơn vai, sau đó từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống càng gần sàn càng tốt, rồi dùng lực cánh tay để đưa cơ thể về vị trí ban đầu.

Lưu ý, bài tập chỉ hiệu quả khi cơ thể luôn nằm trên một đường thẳng và chú ý không được để bụng chạm sàn. Thực hiện hít đất khoảng 10-15 cái hoặc hơn tùy theo thể trạng của bạn.

Mỡ bắp tay cũng chỉ là chuyện nhỏ nhờ những bài tập giảm béo cực đơn giản này tại nhà - Ảnh 3
Kiên trì thực hiện những bài tập này, bạn sẽ sở hữu cánh tay thon gọn, săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bài tập giảm mỡ bắp tay cực nhanh chóng và đơn giản, bạn có thể thực hiện tại nhà mỗi ngày.

Eo thon đón hè cùng Minh Tú với bài tập Rainbow Plank

Eo thon đón hè cùng Minh Tú với bài tập Rainbow Plank

Chỉ 1 - 2 tháng nữa thôi là hè chính thức bắt đầu rồi, hãy cùng "cô tiên răng thỏ" Minh Tú tập Rainbow Plank để có dáng đẹp đón hè bạn nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập giảm mỡ bắp tay bài tập giảm mỡ thừa giảm mỡ bắp tay cách giảm mỡ bắp tay

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp