Mỡ bắp tay cũng chỉ là chuyện nhỏ nhờ những bài tập giảm béo cực đơn giản này tại nhà

Đôi tay ngấn mỡ, chảy xệ sẽ không còn là nỗi tự ti của bạn nữa nếu kiên trì áp dụng những bài tập giảm mỡ bắp tay tại nhà dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu đôi tay thon, quyến rũ mà không cần tốn nhiều công sức.

Sự tích tụ lượng mỡ thừa quá nhiều quanh vùng cánh tay khiến bắp tay chảy xệ, kém săn chắc. Đây cũng chính là khu vực khó loại bỏ mỡ thừa nhất trên cơ thể. Nguyên nhân gây ra tình trạng mỡ bắp tay có thể là do tuổi tác hoặc do quá trình trao đổi chất hoạt động không hiệu quả, khả năng đốt cháy calo thấp.

Bài tập này có tác dụng giúp cánh tay săn chắc, thon gọn mà không cần dùng tới bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào. Chính vì vậy, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Bạn ngồi trên sàn hai chân khép vào nhau, hai tay đặt sau hông và rộng bằng vai, các ngón tay hướng về phía hông, lòng bàn tay úp xuống. Đầu gối gập lại, duỗi thẳng hai cánh tay và nâng hông lên, dồn trọng lượng lên hai cánh tay.

Sau đó cong cùi chỏ trái, tay phải duỗi thẳng, hạ thấp hông xuống sàn. Đảm bảo hông không chạm sàn, thực hiện tương tự cho bên còn lại. Lặp lại động tác khoảng 5 lần cho mỗi bên.

Bài tập này khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập Plank đi sang bên

Bài tập Plank nãy sẽ giúp đốt cháy mỡ tích tụ trên cánh tay, vùng bắp tay sẽ thon gọn và săn chắc nhanh chóng.

Hướng dẫn:

Bạn nằm úp trên sàn hoặc thảm tập, nâng người lên cao bằng hai tay đặt rộng bằng vai, hai chân khép lại. Chú ý giữ cơ thể theo một đường thẳng.

Bắt đầu di chuyển tay phải sang bên trái và chân trái về bên trái, tương tự như vậy với tay trái và chân phải. Sau đó trở lại tư thế ban đầu. Thực hiện động tác liên tục như vậy khoảng 5-10 lần tùy theo khả năng của bạn.

Bài tập Plank nãy sẽ giúp đốt cháy mỡ tích tụ trên cánh tay - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập hít đất

Bài tập này tập trung vào cơ ngực và cơ cánh tay trong, giúp loại bỏ mỡ trên cánh tay đồng thời giúp bắp tay săn chắc hơn.

Hướng dẫn:

Bạn nằm sấp trên sàn, hai chân khép vào nhau, thực hiện tư thế hít đất. Hai tay rộng hơn vai, sau đó từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống càng gần sàn càng tốt, rồi dùng lực cánh tay để đưa cơ thể về vị trí ban đầu.

Lưu ý, bài tập chỉ hiệu quả khi cơ thể luôn nằm trên một đường thẳng và chú ý không được để bụng chạm sàn. Thực hiện hít đất khoảng 10-15 cái hoặc hơn tùy theo thể trạng của bạn.

Kiên trì thực hiện những bài tập này, bạn sẽ sở hữu cánh tay thon gọn, săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bài tập giảm mỡ bắp tay cực nhanh chóng và đơn giản, bạn có thể thực hiện tại nhà mỗi ngày.