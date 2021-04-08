Cơ thể bị ĐAU ĐỘT NGỘT tại 5 điểm sau, cảnh báo quả tim bạn đang 'kiệt sức'

Sống khỏe 08/04/2021 17:43

Bệnh tim là căn bệnh phổ biến nhất trong đời sống hiện đại ngày này. Nó được xem là “kẻ sát nhân thầm lặng”, cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh tim mạch cũng chính là bảo vệ cho bản thân và người thân trong gia đình bạn tránh những biến chứng nguy hiểm.

Nhiều bệnh nhân tim mạch cho biết họ thường thấy xuất hiện một vài các triệu chứng dưới đây, nhưng chỉ thoáng qua nên họ lờ đi và tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, đó là những dấu hiệu mà quả tim đang cảnh báo cho bạn rằng nó sắp "kiệt sức".

Sưng hoặc đau nhức ở vùng nướu răng

Sưng hoặc đau nhức ở vùng nướu răng là một bệnh nha chu thông thường. Tuy nhiên, nếu bị viêm và đau nhức lâu ngày thì có thể đó là biểu hiện của một bệnh toàn thân như thiếu vitamin, đái tháo đường, đặc biệt là vấn để về tim mạch.

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Sưng hoặc đau nhức ở vùng nướu răng là biểu hiện của các vấn đề về tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Đau vai và lan dần xuống cánh tay

Cả nam giới lẫn nữ giới đều thường xuyên xuất hiện những cơn đau ở bả vai, sau đó lan dần xuống cánh tay đó là dấu hiệu của các vấn đề tim mạch.

Một số phụ nữ cũng nói rằng họ đã trải qua một cơn đau bất thường ở khuỷu tay trước khi bị đau tim. Điều này xảy ra do cơn đau từ tim di chuyển đến tủy sống, nơi nhiều dây thần kinh của cơ thể được kết nối và não của bạn bị nhầm lẫn nghĩ rằng cánh tay của bạn đang bị đau nhưng thực sự thì không phải như vậy.

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Một số người nói rằng họ đã trải qua một cơn đau bất thường ở khuỷu tay trước khi bị đau tim - Ảnh minh họa: Internet

Đau và tức ở lồng ngực

Những cơn đau ngực là dấu hiệu của bệnh tim. Người bệnh có cảm giác đau thắt ngực ở khu vực dưới xương ức, phía trước, cơn đau thường kéo dài 10 phút và hay lặp lại. Khi bị đau ngực kéo dài, người bệnh cần nghỉ ngơi tuyệt đối và khẩn trương đi khám vì đây có thể là dấu hiệu của một cơn nhồi máu cơ tim.

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Những cơn đau ngực là dấu hiệu của bệnh tim - Ảnh minh họa: Internet

Đột ngột xuất hiện cơn đau họng

Đau họng thường được cho là căn bệnh không mấy nghiêm trọng và có thể dùng thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, nó chỉ đúng khi thời tiết đột ngột thay đổi hoặc các thời điểm giao mùa, nếu cơn đau xuất hiện đột ngột và gây ra tình trạng khó thở thì có thể nó là dấu hiệu của viêm cơ tim cấp, viêm màng ngoài tim, suy tim, rối loạn nhịp tim...

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Nếu cơn đau xuất hiện đột ngột và gây ra tình trạng khó thở thì có thể nó là dấu hiệu của viêm cơ tim cấp - Ảnh minh họa: Internet

Đau nhức và kèm theo hiện tượng sưng bàn chân, mắt cá chân

Tình trạng sưng phù ở chân cho thấy việc hoạt động bơm máu của tim không hiệu quả. Nó không thể truyền máu đến các bộ phận xa tim như bàn chân, mắt cá... Lúc này, máu chỉ có thể chảy ngược trong tĩnh mạch và gây sưng to, phù nề.

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Tình trạng sưng phù ở chân cho thấy việc hoạt động bơm máu của tim không hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tim sẽ dễ dàng điều trị hơn khi được phát hiện sớm, do đó nếu bạn phát hiện cơ thể có những dấu hiệu trên thì nên đến gặp trực tiếp bác sĩ và trao đổi về những mối quan tâm hoặc tình trạng sức khỏe tim mạch của bạn, nhằm cải thiện tình hình và bảo vệ quả tim một cách tốt nhất.

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