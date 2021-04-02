Điểm mặt những thói quen gây hại cho răng, không gãy cũng sứt mẻ, không còn nguyên cái nào

Sống khỏe 02/04/2021 12:15

Những thói quen hàng ngày tưởng chừng vô hại nhưng lại ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng một cách đáng sợ, có thể bạn cũng không ngờ tới.

Ông bà ta có câu "cái răng, cái tóc là gốc con người", cũng đủ để thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, không phải chỉ chải răng hay thường xuyên đến nha sĩ là đảm bảo bạn sẽ có một hàm răng khỏe, cần nhanh chóng bỏ ngay những thói quen này nếu muốn "bảo vệ" răng miệng sạch, đẹp.

Dùng tăm xỉa răng thay vì dùng chỉ nha khoa

Thói quen xỉa răng bằng tăm giúp lấy được thức ăn dư thừa từ trong kẽ răng nhưng có thể ảnh hưởng đến hàm răng và nướu. Khi xỉa răng sẽ vô tình dùng lực khiến cho chân răng dần dần lỏng ra, không những khiến thức ăn dễ dắt vào mà còn dễ gây sâu răng.

Thay vào đó, chúng ta hãy dùng chỉ nha khoa chuyên dụng để giúp lấy những mảng bám trong kẽ răng mà bàn chải đánh răng không thể với tới hay quét ra được.

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Thói quen xỉa răng bằng tăm có thể ảnh hưởng đến hàm răng và nướu - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ngọt có ga

Nước ngọt có ga chứa nhiều loại axit gây tổn hại cho men răng là nguyên nhân không chỉ gây hại cho răng mà còn khiến răng ố vàng.

Một số loại nước ngoài lượng axit còn có lượng đường tương đối lớn, rất dễ khiến răng bị sâu, lâu ngày lỗ sâu răng ngày một to tấn công sâu vào bên trong răng, gây ảnh hưởng đến tủy răng khiến tủy bị viêm, điều này vô cùng nguy hiểm cho răng.

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Nước ngọt có ga chứa nhiều loại axit gây tổn hại cho men răng - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên cắn móng tay

Việc cắn móng tay gây áp lực lên răng của bạn. Thói quen này có thể khiến vị trí răng dịch chuyển, gây mẻ răng hoặc hỏng men răng. Không những thế, thói quen này còn có thể gây ra các bệnh về lợi và gây tụt lợi. Các góc cạnh của móng tay có thể đưa vi khuẩn vào kẽ răng, tạo thành các mô lợi bị nhiễm khuẩn và đau nhức.

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Việc cắn móng tay gây áp lực lên răng của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dùng răng như công cụ

Rất nhiều người có thói quen dùng răng để mở đồ vật hoặc giữ một thứ gì đó. Tuy nhiên, thói quen này cực kỳ gây hại cho răng, nó sẽ làm mẻ răng hoặc thậm chí gây ra gãy răng nếu đồ vật quá nặng. Thực hiện thói quen này lây này, nhiều nguy cơ sẽ gây ra hiện tượng lệch hàm, thưa răng.

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Rất nhiều người có thói quen dùng răng để mở đồ vật hoặc giữ một thứ gì đó - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen nhai nước đá

Ăn đá lạnh thường xuyên khiến răng yếu dần, phát sinh nhiều bệnh về răng miệng và gây hại cho sức khỏe. Nhai đá lạnh tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm tổn thương lớp men bảo vệ răng và làm cho răng bị nhạy cảm. Ngoài ra, nhiệt độ lạnh, độ cứng của đá khiến răng dễ bị nứt, mẻ, gãy, thậm chí chảy máu nướu, gây ê buốt, đau nhức, gây mất thẩm mỹ.

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Ăn đá lạnh thường xuyên khiến răng yếu dần, phát sinh nhiều bệnh về răng miệng - Ảnh minh họa: Internet

Chải răng không đúng cách

Nhiều người cứ nghĩ việc chải răng càng lâu càng mạnh sẽ giúp răng sạch và khỏe mạnh, nhưng đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Thói quen này sẽ gây ra hiện tượng mài mòn và tạo rãnh xung quanh vùng răng và chân răng. Chúng sẽ khiến răng dễ bị sâu và gãy hơn bao giờ hết.

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Chải răng càng lâu càng mạnh sẽ gây ra hiện tượng mài mòn và tạo rãnh xung quanh vùng răng và chân răng - Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại việc chăm sóc răng miệng cũng quan trọng như chăm sóc sức khỏe cơ thể. Vì vậy ngoài việc đến nha sĩ thăm khám răng định kỳ 6 tháng/lần, mọi người hãy tập xây dựng các thói quen tốt và từ bỏ các thói quen xấu để có một hàm răng trắng khỏe, đem lại nụ cười xinh xắn nhé.

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